Недавно 30-летний Алексей Воробьев разместил на своей странице в Инстаграме новый ролик. Кадры, на которых артист целуется с бородатым мужчиной, вызвали негативную реакцию подписчиков.

1 2 3 ... 12 30-летний Алексей Воробьев по праву заслужил репутацию мачо

Алексей Воробьев — известный покоритель женских сердец. Его снимки с самыми разными красивыми девушками в Инстаграме уже никого не удивляют. Однако Воробьеву удалось шокировать подписчиков. Он выложил в Сеть видео, на котором целуется с каким-то бородачом.

На самом деле — это всего лишь отрывок из новой серии американского сериала UnReal, где под псевдонимом Alex Sparrow снялся Воробьев.

Алексей играет роль зависимого от наркотиков танцора, которого выгнали из театра.



Артист прокомментировал видео: «Дальше — еще жестче будет. Но никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет. Да, мне хватило яиц сыграть драму настоящей звезды мирового балета - алкоголика- наркомана-бисексуала в крутом американском проекте. А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Однако подписчики, несмотря на слова Алексея, в выражениях стесняться не стали.



«Если хорошо заплатят, то человек может и с собакой поцеловаться, все зависит от его воспитания и внутреннего мира», «Сколько ему заплатили за поцелуй с мужиком негром??», «К сожалению ради денег и популярности люди готовы на все», — прокомментировали видео консервативные пользователи Сети.



Мы желаем Алексею Воробьеву творческих успехов и с нетерпением ждем выхода на экран новых серий сериала.