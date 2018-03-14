Алексей Воробьев — известный покоритель женских сердец. Его снимки с самыми разными красивыми девушками в Инстаграме уже никого не удивляют. Однако Воробьеву удалось шокировать подписчиков. Он выложил в Сеть видео, на котором целуется с каким-то бородачом.
Алексей играет роль зависимого от наркотиков танцора, которого выгнали из театра.
Артист прокомментировал видео: «Дальше — еще жестче будет. Но никогда не путайте актера с персонажем, которого он играет. Да, мне хватило яиц сыграть драму настоящей звезды мирового балета - алкоголика- наркомана-бисексуала в крутом американском проекте. А многие другие, быть может, и хотели бы, но побоялись того, что о них потом напишут в СМИ и в комментариях под этим постом. Всем добра» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Однако подписчики, несмотря на слова Алексея, в выражениях стесняться не стали.
«Если хорошо заплатят, то человек может и с собакой поцеловаться, все зависит от его воспитания и внутреннего мира», «Сколько ему заплатили за поцелуй с мужиком негром??», «К сожалению ради денег и популярности люди готовы на все», — прокомментировали видео консервативные пользователи Сети.
Мы желаем Алексею Воробьеву творческих успехов и с нетерпением ждем выхода на экран новых серий сериала.
Вот оно в действии окно Овертона с навязываемой толерантностью...
Да что за бред ! Что в этом такого ?! Ей богу наши совсем в каменном веке живут.
Вот оно в действии окно Овертона с навязываемой толерантностью...
ещё один "консерватор", который не в состоянии отличить роль в кино от реальной жизни?
Я подумала что он с Козловским.
Комментаторы из бункера вылезли? Даже младшие школьники понимают, что такое кино.
Комментаторы из бункера вылезли? Даже младшие школьники понимают, что такое кино.
А что плохого в поцелуе взрослых людей и причем тут какое-то окно? Поклонники несуществующей теории Окна Овертона, видимо, когда-то ударились головой о подоконник.
Потому что они уже с детства растут на ТАКОМ кино.