Красивые, успешные, не разлей вода — семейство Кардашьян-Дженнер кажется нам просто идеальным. Однако в Сеть то и дело просачиваются инсайдерские сведения о том, что в реальной жизни по отношению друг к другу родственницы ведут себя похлеще заклятых врагов. Woman.ru проводит свое расследование.

1 2 3 ... 15 На первый взгляд кажется, что сестры Кардашьян-Дженнер очень дружны, но это не так

Говорим о Кардашьян — подразумеваем Ким? Согласитесь, что до недавнего времени клан Кардашьян-Дженнер у большинства из нас ассоциировался именно с ней. Впрочем, чего уж греха таить: именно скандальная репутация Кимберли после утечки секс-видео, где она предавалась утехам с рэпером Рэем Джеем, и послужила отправной точкой для запуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян». До этого девушка водила знакомство с Пэрис Хилтон, Николь Ричи и Линдси Лохан, но после появления ролика в Сети необходимость в дружбе со светскими львицами отпала: теперь она и сама была известна.



Через несколько месяцев после скандального инцидента американский зритель увидел дебютный выпуск передачи. Заведовала всем Крис Дженнер, а на подхвате у нее была Ким. С 2007 года сестры Кортни, Хлое и Ким (их брат Роб до поры до времени предпочитал нечасто светиться на телеэкране) постоянно мелькали перед камерами и быстро стали телезрителям как родные. Рождение детей, замужества, ссоры и расставания с бойфрендами всем были гораздо интереснее, чем подростковые увлечения младшеньких Кендалл и Кайли Дженнер.

При этом Ким была самой популярной и успешной.

Она участвовала в шоу «Танцы со звездами», позировала для обложек журналов (в том числе и Playboy), заключала рекламные контракты, продавала DVD со своими тренировками, создала свой парфюм... Именно ее свадьба с баскетболистом Крисом Хамфрисом (с которым она развелась через семьдесят два дня после церемонии) транслировалась по американскому телевидению, а фото с торжества были проданы за бешеные деньги. По сравнению с этим бракосочетание Хлое с баскетболистом Ламаром Одомом осталось вовсе не замеченным. Что уж говорить про постоянные расставания и примирения Кортни со своим гражданским мужем Скоттом Дисиком — согласитесь, это не так интересно, чем развод через два с половиной месяца после свадьбы.

Клан Кардашьян-Дженнер стал известен в 2007 году после старта реалити-шоу

За тем, как красиво один из самых богатых музыкантов в мире Канье Уэст ухаживал за Ким Кардашьян, следил чуть ли не весь мир, а о ее попытках забеременеть знали абсолютно все. Рождение Норт Уэст в 2013 году стало чуть ли общенациональным праздником. Хлое старалась не отставать (Кортни все еще была занята выяснениями отношений со Скоттом). Правда, на личном фронте у нее было все далеко не так радужно, так что она сделала ставку на бизнес. После болезненного развода с Ламаром она запустила шоу Revenge Body. В телепроекте под ее руководством полные люди избавляются от лишнего веса. Девушка также издала книгу о фитнесе. Впрочем, это все мало беспокоило Ким. Казалось бы, ничто не предвещало беды…

Бой титанов

Повзрослевшие Кендалл и Кайли постепенно начали наступать на пятки своим старшим сестрам. Разумеется, больше всего это беспокоило Ким. Неужели на ее трон нашлись претенденты? Да еще и из Дженнеров!



Первой «выбиваться в люди» начала Кендалл. Она еще в детстве проявляла интерес к модной индустрии, но тогда ее увлечения не воспринимались всерьез никем, кроме мамы Крис. Начиналось все с малого: мелькание на страницах журналов, затем — в тринадцать лет — заключение контракта с агентством в качестве подростковой модели. Далее последовало появление на обложках журналов Teen Vogue, Seventeen и OK!, а потом и Miss Vogue. Кендалл упорно шла к своей мечте, и в 2013 году все заговорили о том, что сводная сестра Ким Кардашьян должна дебютировать на Неделе моды в Нью-Йорке. Так и вышло: в феврале 2014 года девушка прошлась по подиуму на показе Marc Jacobs. Несмотря на то, что то был далеко не первый показ Дженнер, именно с него и начался головокружительный взлет ее карьеры. В сезоне осень-зима 2014/2015 Кендалл приняла участие еще в трех показах на Неделе моды в Париже — Giles, Givenchy и Chanel.

Кендалл Дженнер успешно покоряла модный олимп

А чем же занималась в это время Ким? Она пыталась конкурировать. Так, например, в 2014 году они с Канье украсили обложку апрельского номера Vogue. Старожилы fashion-сообщества были шокированы столь радикальным решением Анны Винтур: появление этой power-couple на обложке главного глянцевого журнала, казалось, знаменует конец эпохи (или же начало новой?).



Кендалл, меж тем, знай делала свое дело. После окончания Недель мод креативный директор Givenchy Рикардо Тиши предложил модели контракт на рекламную кампанию бренда. Кендалл снялась для обложек журналов Love и Interview, а затем участвовала в фотосессии для сентябрьского номера американского Vogue — пока не обложка, но тоже приятно! Потом были шоу Dolce & Gabbana, Balmain, Diane von Furstenberg, Fendi и другие, затем она стала лицом новой коллекции Марка Джейкобса, а после — компании Estée Lauder. Суперуспешный год закончился еще одной съемкой для Vogue USA.

Ким явно не нравился все возрастающий успех ее младшей сестры.

Она всячески старалась перетягивать одеяло и внимание поклонников на себя. Сперва в 2014 году состоялась свадьба с Канье во Флоренции (где они, по их собственным словам, зачали первого ребенка), затем — рождение сына Сейнта. Между этими событиями Кардашьян успела опубликовать книгу с собственными селфи, которая не пользовалась бешеной популярностью.



Кендалл, меж тем, продолжала штурмовать модный олимп. В 2015 году она получила работу мечты, став одним из «ангелов» Victoria’s Secret, и появилась сразу на четырех обложках журнала Vogue: китайского, французского и дважды японского. Ким же делала ставку на мультимедиа: она запустила свое мобильное приложение и придумала эмодзи. Конечно же, со своим собственным лицом и прочими частями тела.



Дженнер же добивалась успеха на fashion-арене. На сегодняшний день в ее копилке больше сотни показов и обложек самых разных журналов. Три из них — американского Vogue (на одной из них Кендалл позирует в окружении других моделей). Эти новости не радуют ее старшую сестру. По сообщениям инсайдеров, Ким невероятно завидует успеху Кендалл, ведь «сольной» обложки Vogue USA у нее нет до сих пор.

Стар и млад

С предприимчивой Кайли Дженнер у Ким самые напряженные отношения в семье. Сами посудите: в 2016 году, когда той было всего восемнадцать лет, она запустила свою линию косметики и начала стремительно богатеть. К слову, и до этого прибыль младшей Дженнер была немаленькой, ведь она регулярно снималась для глянца (Elle, Cosmopolitan, Allure, Teen Vogue, Glamour) и получала свою часть денег за реалити-шоу. В своей линии девушка сделала ставку на матовые помады, которые разлетались как пирожки, — юные представительницы прекрасного пола были готовы тратить все свои сбережения на эту косметику. Губы «как у Кайли» нужны были абсолютно каждой.

Кайли Дженнер стала бизнес-леди всего в восемнадцать лет, что ужасно раздражало Ким

И как это Ким не могла додуматься до этого раньше? В СМИ то и дело начали появляться сведения о скрытом противостоянии сестер, а они тем временем лишь смеялись. «Как это можно соперничать с сестрой? Мы же подруги!» — восклицали родственницы в различных интервью. Однако, как говорится, дыма без огня не бывает: миссис Уэст явно не устраивал тот факт, что младшенькая не только снимается в различных фотосессиях, но еще и строит из себя бизнес-леди!



А меж тем Кайли с Кендалл решили запустить fashion-линию Kendall+Kylie. И опять Ким — среди отстающих… Этого она допустить не могла, поэтому в срочном порядке начала работать над собственной маркой косметики. Уж не для того ли, чтобы составить конкуренцию Кайли? Летом прошлого года в продажу поступила первая коллекция бьюти-линии Кардашьян-Уэст KKW Beauty, которая пользовалась огромным успехом. К слову, деловая конкуренция Кайли и Ким ― одна из самых популярных шуток в реалити-шоу.



А потом случилась беременность младшей Дженнер. Это в планы ее старшей сестры не входило, ведь это она должна была приковать к себе внимание из-за приближающегося рождения ее третьего ребенка. Однако делать нечего, Ким смирилась. С сентября прошлого года в связи со своим интересным положением Кайли стала главным ньюсмейкером. Кардашьян-Дженнер не оставалось ничего другого, как ходить по ток-шоу, рассказывая, как ей тяжело осознавать тот факт, что она не в состоянии сама выносить своего малыша. «Суррогатное материнство — это сложнее, чем вы думаете», — настаивала звезда реалити.

Вдруг посты в Инстаграме Кайли начали набирать больше лайков, чем у самой королевы соцсети.

Конечно же, интерес общественности подогревал и тот факт, что Дженнер скрывала беременность. Все мы надеялись на то, что в один прекрасный день девушка опубликует фото с округлившимся животом. Чтобы хоть как-то сравнять счет, Ким с удвоенной силой принялась участвовать в съемках для глянца. Так, недавно Кардашьян-Уэст появилась на обложке индийского Vogue, а затем — американского Elle. При этом, по слухам, Кендалл очень не понравилось, что Ким ступила на ее территорию…

Недавно миссис Уэст снялась для обложки американского журнала Elle

Кстати, снимок в профиле новоиспеченной 20-летней мамы Кайли, на котором она держит руку новорожденной дочери Сторми, побил все возможные рекорды по количеству лайков — почти восемнадцать миллионов человек оценили фото. Для сравнения, кадр Ким с новорожденной малышкой Чикаго лайкнуло лишь семь миллионов. Представляете, каким ударом это стало для нее?



Раз уж рождение у Кардашьян третьего ребенка не вызвало такого же резонанса, как появление на свет Сторми, приходится как-то выходить из положения. Например, привлекать к себе внимание, окрашивая волосы в розовый цвет… Закрепить результат можно, сфотографировавшись топлес и поедая при этом японскую лапшу.



Битва двух знойных красавиц (к слову, Кайли иногда называют «Ким для миллениалов») вряд ли закончится. Недавно стало известно, что Дженнер выпустила новую коллекцию косметики, посвященную дочери, и она пользуется популярностью у покупателей. Спустя пару дней Ким объявила, что работает над новым проектом — комедийным шоу You Kiddin’ Me. В нем знаменитостям предстоит выполнять все, что им скажут собственные дети. Сестры явно пытаются не отставать друг от друга!

А как же Кортни и Хлое?

Старшая из сестер Кортни считается самой спокойной и «правильной». О ее почти десятилетних отношениях с неверным Скоттом Диссиком ходило море слухов, так что сейчас многодетная мама сделала акцент на воспитании детей. В результате она слывет незазвездившейся умницей, которой и дела нет до сплетен, интриг и славы. Кортни и правда реже всех появляется в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в отличие от младших сестер. У матери-одиночки, как-никак, есть дела поважнее. Например, молодой бойфренд Юнес Бенджим, который, по слухам, и не бойфренд вовсе. Посудите сами: какому 24-летнему молодому человеку захочется связываться с женщиной с тремя маленькими детьми, отец которых — сексуально зависимый мужчина? У интернет-пользователей своя версия происходящего. Кортни не выпускает косметику, не работает моделью и не ведет свое шоу о похудении.

Она не выделяется на фоне сестер, а значит, ей надо брать чем-то другим.

Конечно, самый действенный способ привлечь к себе внимание — закрутить роман с парнем, который моложе тебя на четырнадцать лет. Заодно и бывшего позлить…



К слову, самые напряженные отношения у Кортни — с Кендалл. «Она много путешествует, а у меня трое детей. У нас почти нет общих интересов, мы мало общаемся. Честно говоря, мне кажется, что она меня ненавидит», — как-то раз призналась старшая Кардашьян. Кендалл через некоторое время вернулась к этой теме, отметив, что старшая сестра сама никогда не соизволит ей написать или позвонить.

Поговаривают, что Хлое на самом деле не беременна, а лишь привлекает к своей персоне внимание

Меж тем внимания хочется и Хлое Кардашьян. Про нее почти забыли, но тут в конце прошлого года она объявила о своей беременности. Случайно ли то, что все сестры как по команде становятся мамами? Порой кажется, что у Кардашьян-Дженнер уже не осталось другого способа обратить на себя внимание общественности. Неудивительно, что в Сети ходят слухи, будто Хлое на самом деле не ждет ребенка, а живот у нее накладной. Интернет-пользователи пришли к такому выводу, потому что пару месяцев назад звезда реалити провела серьезную беседу со своими родными на тему… своего пупка. Дело в том, что обычно у всех беременных женщин он выпирает, но не у Хлое. Будущая мама не знала, что и думать. К счастью, Крис Дженнер и опытные сестры заверили родственницу, что все в порядке. Правда, все это было на камеру. Кардашьян не успокоилась, пока не поделилась своими переживаниями с подписчиками своего Twitter. В Сети же уверены, что невыпуклый пупок говорит о том, что у Хлое накладной живот. К тому же ее грудь совсем не увеличилась, а это, согласитесь, очень странно.



Меж тем, несмотря на попытки всех сестер перетянуть на себя одеяло, самой богатой из них является… Кайли — в 2017 году она заработала триста восемьдесят шесть миллионов долларов. Тем временем Ким обогатилась всего лишь на сто семьдесят пять миллионов. Наверняка миссис Уэст не будет мириться с существующим положением дел и попытается наверстать упущенное. Так что ждем новых проектов и, кто знает, новостей о скором появлении четвертого ребенка!