В октябре 2014 года стало известно о том, что старшая дочь чеченского миллионера Руслана Байсарова вышла замуж. Для сестры Дени Байсарова этот брак был вторым. Камилла надеялась, что он же станет последним, но ее мечта не сбылась.



24-летняя Камилла Байсарова — одна из самых ярких представительниц «золотой молодежи», но о ее жизни известно не так много. Старшая дочь бизнесмена Руслана Байсарова не ведет социальных сетей (или зарегистрирована там под вымышленным именем) и редко выходит в свет.



Последний раз мы слышали о ней три года назад, когда стало известно, что девушка вышла замуж. Кстати, во второй раз! А сегодня в СМИ появилась информация о том, что Байсарова вновь пополнила ряды завидных невест.



Со своим супругом Рахманом Камилла разошлась спустя два года после рождения ребенка. Что послужило причиной расставания — неизвестно.

