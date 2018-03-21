24-летняя Камилла Байсарова — одна из самых ярких представительниц «золотой молодежи», но о ее жизни известно не так много. Старшая дочь бизнесмена Руслана Байсарова не ведет социальных сетей (или зарегистрирована там под вымышленным именем) и редко выходит в свет.
Последний раз мы слышали о ней три года назад, когда стало известно, что девушка вышла замуж. Кстати, во второй раз! А сегодня в СМИ появилась информация о том, что Байсарова вновь пополнила ряды завидных невест.
Со своим супругом Рахманом Камилла разошлась спустя два года после рождения ребенка. Что послужило причиной расставания — неизвестно.
24-летняя Камилла Байсарова развелась со вторым мужем
24-летняя Камилла Байсарова — одна из самых ярких представительниц «золотой молодежи», но о ее жизни известно не так много. Старшая дочь бизнесмена Руслана Байсарова не ведет социальных сетей (или зарегистрирована там под вымышленным именем) и редко выходит в свет.
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