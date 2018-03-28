Вот уже несколько недель в Сети ходят слухи, что 20-летняя Кайли Дженнер родила дочь Сторми от 28-летнего Тайги. На днях артист решил прервать молчание.

Кайли Дженнер и Тайга встречались три года. За это время знаменитости несколько раз расставались и сходились вновь. Весной 2017 года звезда реалити-шоу решила, что им все-таки не суждено быть вместе. Девушка недолго тосковала в одиночестве и спустя несколько недель после разрыва с музыкантом закрутила роман с Трэвисом Скоттом. Вскоре в Сети появились слухи, что Дженнер ждет первенца. А в феврале 2018 года Кайли родила дочь Сторми.



Все это время западные таблоиды, ссылаясь на инсайдеров, сообщали, что Тайга никак не может забыть экс-возлюбленную. Более того, СМИ утверждали, что рэпер и вовсе полагает, что он отец малышки и хочет провести анализ ДНК, чтобы подтвердить свои догадки. Похоже, Кайли, наслаждающуюся радостями материнства, эти сплетни не задевали, ведь она и не пыталась их прокомментировать, хотя уже вновь активно общается с фанатами.



Однако Тайга явно устал от пересудов, поэтому на днях рэпер решил расставить все точки над i. Экс-бойфренд Дженнер написал в Твиттере, что никому не говорил, будто он думает, что Сторми ему родная. Тайга также попросил общественность и СМИ перестать распространять ложь о семьях других людей.