В конце 1990-х песня «Любочка» звучала отовсюду. Группа «Маша и Медведи» и ее солистка Мария Макарова были на пике популярности. Однако сегодня уже не все помнят эпатажную девушку, которая побрилась налысо прямо во время съемок клипа.

1 2 3 ... 12 В конце 1990-х песня «Любочка» группы «Маша и Медведи» была хитом (на фото: солистка группы Маша Макарова в 1998 году)

В 1997 году песня «Любочка» была на вершинах хит-парадов. Группа «Маша и Медведи» во главе с 21-летней солисткой Марией Макаровой в 1998-м была названа прорывом года по версии журнала «Ом». В 1999 году песня «Земля» вошла в саундтрек к фильму «Брат-2».



Популярность стала для Маши тяжелым испытанием. Певицу преследовали депрессии, начались проблемы с алкоголем и наркотиками. В это же время она развелась с первым мужем.

Ей резко захотелось все бросить: в 2000 году на фестивале «Максидром» Макарова официально объявила о распаде группы и отправилась на поиски себя.

Певица уехала к маме в Ивановскую область, читала книги и старалась ни с кем не общаться.



Мало кто знает, но в 2004 году Маша воссоединилась со своими «Медведями». Группа до сих пор гастролирует по городам России. Макарова поет и пишет песни. Больше для души, чем ради популярности. Маша призналась в одном из недавних интервью, что ей даже нравится, что люди на улицах перестали ее узнавать.



У Маши Макаровой трое детей: 13-летние дочери-близняшки Роза и Мира от экс-супруга Андрея Репешко и 7-летний сын Николай от нового возлюбленного, чье имя певица не называет.