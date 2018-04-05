В 1997 году песня «Любочка» была на вершинах хит-парадов. Группа «Маша и Медведи» во главе с 21-летней солисткой Марией Макаровой в 1998-м была названа прорывом года по версии журнала «Ом». В 1999 году песня «Земля» вошла в саундтрек к фильму «Брат-2».
Популярность стала для Маши тяжелым испытанием. Певицу преследовали депрессии, начались проблемы с алкоголем и наркотиками. В это же время она развелась с первым мужем.
Певица уехала к маме в Ивановскую область, читала книги и старалась ни с кем не общаться.
Мало кто знает, но в 2004 году Маша воссоединилась со своими «Медведями». Группа до сих пор гастролирует по городам России. Макарова поет и пишет песни. Больше для души, чем ради популярности. Маша призналась в одном из недавних интервью, что ей даже нравится, что люди на улицах перестали ее узнавать.
У Маши Макаровой трое детей: 13-летние дочери-близняшки Роза и Мира от экс-супруга Андрея Репешко и 7-летний сын Николай от нового возлюбленного, чье имя певица не называет.