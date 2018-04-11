В преддверии Дня космонавтики Woman.ru решил рассказать об одной из самых отважных представительниц прекрасного пола в современной истории — Валентине Терешковой. Первая женщина-космонавт на планете в одиночку облетела земной шар сорок восемь раз и доказала всему миру, что у космоса может быть и женское лицо. «Чаечка», как ее называл Сергей Королев, в далеких 1960-х смогла разубедить всех в том, что девушкам на орбите не место. Ее история — в нашем материале.

1 2 3 ... 20 Валентина Терешкова стала первой женщиной, которая полетела в космос

В июне исполнится пятьдесят пять лет со дня полета в космос Валентины Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт и первая в России представительница прекрасного пола в звании генерал-майора, Герой Советского Союза и депутат Государственной думы РФ по сей день остается (!) единственной женщиной, отправившейся в космический полет в одиночку, без помощников и напарников. О том, какой путь проделала хрупкая девушка для того, чтобы стать примером для женщин, мечтающих покорить космос, читайте в этой статье.

Детство и юность

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Ярославской области. Ее родители были выходцами из белорусских крестьян. Отец Владимир Аксенович работал трактористом и в 1940 году погиб на советско-финской войне, а мать Елена Федоровна трудилась на текстильном предприятии. Военное детство маленькой Вали было трудным и голодным: вдова сама поднимала троих детей (у Валентины также есть сестра Людмила и брат Владимир). В 1945 году после окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Ярославль.



Валентина в 1953 году окончила семилетнюю школу, которая теперь носит ее имя. Во время обучения Терешкова посещала музыкальный кружок, где училась играть на домре.

Никто тогда и предположить не мог, что девочка с прекрасным музыкальным слухом станет летчиком-космонавтом.

Завершив базовое образование, она начала помогать матери и в семнадцать лет устроилась на Ярославский шинный завод, где работала браслетчицей и склеивала полосы прорезиненного текстиля. Параллельно девушка училась в вечерней школе рабочей молодежи, а после ее окончания трудилась на комбинате технических тканей, где также работала секретарем комитета ВЛКСМ.

В юности Валентина была уверена, что устроится работать ткачихой

В 1959 году Валентина записалась в ярославский аэроклуб и всерьез увлеклась парашютным спортом — она совершила сто шестьдесят три прыжка. Забегая вперед, скажем, что именно благодаря этому хобби и начался ее тернистый путь в команду космонавтов. Такая всеобъемлющая любовь к спорту не помешала девушке в 1960 году окончить Ярославский заочный техникум легкой промышленности. Близкие Валентины (впрочем, как и сама девушка) были уверены, что она будет работать на ткацком производстве. Однако за два года многое успело измениться.

Космос как предчувствие

В 1961 году после успешного полета в космос Юрия Гагарина советский ученый и инженер-конструктор Сергей Королев загорелся идеей отправить в космос женщину. Секретариат ЦК КПСС благосклонно принял эту затею, поэтому в начале 1962 года по всему СССР начались поиски претенденток. Критерии, по которым отбирали в космонавты, были следующими: парашютистка в возрасте до тридцати лет, весом до семидесяти килограммов и ростом до ста семидесяти сантиметров.



На удивление, советских женщин, желающих отправиться в космос, оказалось немало. В результате жесткого отбора сформировалась команда из пяти финалисток: Татьяны Кузнецовой, Ирины Соловьевой, Валентины Пономаревой, Жанны Еркиной и Валентины Терешковой. Девушки были официально призваны на военную службу, получили звания рядовых, приехали в Москву и начали усиленно тренироваться. Терешкова была зачислена в космонавты-слушатели.

Терешкова усердно тренировалась, но не считалась лучшей в группе претенденток на полет в космос

Тренировали претенденток на полет в космос как мужчин и поблажек не давали. Упражнения включали в себя приемы для развития устойчивости организма к космическому полету. Так, например, девушки учились перемещаться в невесомости, испытывали ресурсы организма в термокамере (герметичном помещении, в котором проверяется устойчивость кандидата в космонавты к воздействию высоких температур), выполняли парашютную подготовку, осваивали использование скафандра. Кроме того, одним из важных этапов в подготовке к полету была тренировка в сурдокамере (помещении со слабым искусственным освещением и звуконепроницаемыми стенками для проведения физиологических, психологических и прочих исследований). Испытание длилось десять суток, на протяжении которых женщины находились в полной тишине и одиночестве. Таким образом специалисты оценивали индивидуальные особенности будущих космонавтов, их реакции и утомляемость.



Сперва Валентина Пономарева и Ирина Соловьева считались главными претендентками на полет в космос. Валентина окончила Московский авиационный институт и уже имела на тот момент летный опыт (она участвовала во всесоюзных соревнованиях по летному спорту). За плечами Ирины же был Уральский политехнический колледж, она являлась мастером парашютного спорта и совершила более семисот прыжков.



У Валентины Терешковой не было высшего образования, по парашютному спорту имелся всего лишь первый разряд, да и выполнять все задания на «отлично» получалось не всегда. Однако было одно обстоятельство, сыгравшее ей на руку.

Валентина в прошлом была руководителем фабричной комсомольской организации, а потому считалась идеологически надежным человеком.

После гагаринского триумфа стало понятно, что первой женщине-космонавту придется много ездить, рассказывая о достижениях советского строя. У Терешковой, как у бывшего секретаря комитета ВЛКСМ, как раз был такой опыт. В конце концов ее выбрали главным кандидатом на полет в космос



В письмах домой, чтобы мама не волновалась, Валентина ни словом не обмолвилась о том, что ее с другими девушками готовят к полету в космос. Она писала, что продолжает прыжки с парашютом. Забегая вперед скажем, что Елена Федоровна узнала, что дочь стала первой в мире женщиной-космонавтом, по радио…

«Пять минут — полет нормальный?»

16 июня 1963 года Валентина Терешкова отправилась в космос на корабле «Восток-6», взлетевшем с Байконура. 26-летняя летчица получила позывной «Чайка» и совершила полет по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Он вышел на земную орбиту несколькими днями ранее. Позже в одном из интервью Валентина рассказала: «Когда сближался мой ''Восток-6'' с кораблем ''Восток-5'' Быковского, я по рации ему говорила: «Валера, ну давай споем! Пусть знают на Земле, что у нас все в порядке». Он все отнекивался. А потом говорит: ''Отстань от меня, я тебе не певчий дрозд!''. Позже Быковский доложил на Землю: ''Связь с ''Чайкой'' отличная, она поет мне песни''». «Восток-6» совершил сорок восемь витков вокруг Земли, полет занял почти трое суток.

На вторые сутки космонавт почувствовала себя плохо

Самочувствие Терешковой оставляло желать лучшего, она мало ела и почти не двигалась. Есть версия, согласно которой результаты обследования космонавта перед полетом оказались плохими, но по указанию Хрущева (генсек во что бы то ни стало хотел, чтобы советская женщина была первой в космосе) ей все-таки разрешили лететь. По признанию Валентины, на вторые сутки заныла правая голень, а на третьи боль уже было трудно переносить. На плечо давил гермошлем — его не разрешили снимать, под датчиком на голове ощущался зуд… Намного позже в разговоре с журналистами летчица призналась, что ей очень хотелось «нормальной человеческой еды» — картошки, черного хлеба и лука. В ее распоряжении были лишь сухие хлебные корочки…



Несмотря ни на что, летчица выдержала все испытания. Она смогла заложить новые данные в компьютер для совершенствования систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета.

Во всех официальных отчетах написано, что полет от начала до конца прошел безукоризненно. В реальности все было не так.

При конструировании корабля техники допустили ошибку, которая могла бы обречь Терешкову на мучительную смерть в ледяном космосе. «В автоматической программе корабля была допущена неточность: он был сориентирован так, что, вместо того чтобы спускаться, напротив, поднимал орбиту. Я не приближалась к Земле, а с каждым витком от нее удалялась», — спустя много лет поведала Валентина в интервью «Комсомольской правде». На последнем витке космонавтке пришлось отключить автоматику, отвечающую за возвращение на Землю, и взять управление кораблем в свои руки. К такому ее не готовили, но, консультируясь по радиосвязи с ЦУПом, она все-таки справилась. «Сергей Павлович Королев мне сказал: ''Чаечка, я тебя прошу, не надо об этом говорить''. Поэтому я ровно тридцать лет хранила эту тайну», — призналась она.

По некоторым данным, Валентина потеряла сознание после того, как катапультировалась

Терешкова приземлилась на территории Алтая. «Когда я катапультировалась, меня охватил тихий ужас. Внизу подо мной было озеро. Первая мысль: Господи, послали одну женщину, и надо же будет ей угодить в воду!» — поведала Валентина спустя сорок четыре года после полета. К счастью, космонавт перелетела озеро. Упав на землю, она больно ударилась о гермошлем, из-за чего на носу появился большой синяк. Медикам пришлось срочно его замазывать: нельзя появляться перед начальством побитой.



В качестве награды Терешковой присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а также подарили трехкомнатную квартиру на родине, в Ярославле.

Личная жизнь

Первым мужем 26-летней Валентины стал 35-летний летчик Андриян Николаев. Он начал ухаживать за девушкой еще до полета, а предложение сделал спустя три месяца после ее возвращения на Землю. На бракосочетании присутствовал сам Никита Хрущев. Через год после свадьбы родилась дочь Алена. Однако с 1979 года супруги редко выходили куда-то вдвоем. О том, чтобы развестись, не могло быть и речи: Андрияна могли уволить из отряда космонавтов (двух мужчин действительно отчислили из Центра подготовки космонавтов из-за разводов). Валентине, которая на тот момент была председателем Комитета советских женщин, тоже не хотелось портить свой имидж. Терешкова и Николаев прожили вместе девятнадцать лет и развелись в 1982 году с наступлением совершеннолетия дочери. Позже Валентина сказала про Андрияна: «В работе — золото, дома — деспот».

Терешкова долгие годы терпела непростой характер Андрияна Николаева

Второй раз она вышла замуж за врача Юлия Шапошникова, с которым познакомилась за несколько лет до официального расставания с первым супругом. В 1978 году был объявлен набор в отряд космонавтов, и Терешкова проходила медкомиссию в надежде снова полететь. Шапошников был среди врачей, проверявших здоровье кандидатов. Валентина не полетела, но зато влюбилась. Супруги прожили вместе двадцать лет. За это время Юлий стал директором Центрального института травматологии и ортопедии и дослужился до генерал-майора. Общих детей у пары не было, но Алена пошла по стопам ныне покойного отчима и стала хирургом-ортопедом.

Жизнь после космоса

В 1964 году Терешкова поступила в военно-воздушную академию имени Жуковского и закончила ее с красным дипломом, в котором значилась профессия «летчик-космонавт-инженер». Во время обучения она написала почти пятьдесят трудов. Вскоре Валентина начала работать инструктором и испытателем космических аппаратов. После экспедиции 1963 года Валентина больше не была в космосе, хотя и мечтала об этом. Дело в том, что после гибели Юрия Гагарина в 1968 году «первых» решили беречь. Партийное руководство ясно дало понять Терешковой, что о звездах ей лучше больше не мечтать. Космонавт активно занялась общественной деятельностью и начала близко общаться с Леонидом Брежневым.



К слову, в 1969 году она едва по его вине не стала жертвой террориста. Вооруженный мужчина беспрепятственно расстрелял кортеж генсека прямо возле стен Кремля. Правда, Леонида Ильича в машине не было, зато в ней ехали космонавты Андриян Николаев, Георгий Береговой, Алексей Леонов и Валентина Терешкова. Преступник ранил Николаева и убил водителя, остальные же не пострадали.

Валентина Терешкова и Алексей Леонов

Терешкова была председателем Комитета советских женщин, избиралась депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР, являлась вице-президентом демократической Международной федерации женщин и членом Всемирного Совета Мира. С распадом СССР она не прекратила свою деятельность — сейчас 81-летняя Терешкова является депутатом Государственной думы РФ. На счету первой женщины-космонавта более пятидесяти различных наград, она является почетным гражданином восемнадцати российских и зарубежных городов, в ее честь названы улицы, а в Индии с изображением Терешковой даже выпустили почтовую марку. Именем Валентины даже названы один из лунных кратеров и малая планета.



В июне 1963 года о русской «Чайке» узнали во всех уголках планеты. Судьба простой девушки из крестьянской семьи, которая трудилась сначала на шинном заводе, затем на ткацкой фабрике, а потом облетела Землю, превратилась в «легенду о космической Золушке». Сейчас многие специалисты сходятся во мнении, что Терешкова была лишь маленьким винтиком в огромной машине советской пропаганды. Стране Советов было необходимо переплюнуть главного идеологического противника — США — во всем, в том числе доказав, что в СССР мужчины и женщины равны в своих правах настолько, что последние могут даже летать в космос. Тем не менее, помимо Терешковой, там побывали только трое российских и советских женщин — Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. В то же время число американок, побывавших на орбите, превышает четыре десятка.



Валентина Терешкова навеки вписала свое имя в историю Советского Союза, России и всего мира. После ее космической экспедиции будущие женщины-космонавты поняли: можно мечтать быть не только как Гагарин, но и как Терешкова.

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