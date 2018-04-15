В начале апреля одной из самых соблазнительных актрис в Советском Союзе Наталье Кустинской могло бы исполниться 80 лет. В свое время кинозвезда пользовалась невероятным успехом у противоположного пола — мужчины укладывались перед ней штабелями. Woman.ru рассказывает вам, как жила и любила актриса, неофициально слывшая главным секс-символом СССР.

1 2 3 ... 15 Наталья Кустинская считалась одной из самых желанных актрис в советское время

Наталья Кустинская была не просто одной из самых красивых отечественных актрис. В свое время она была, пожалуй, самой желанной представительницей советского кинематографа. В нем, как и в стране в целом, секса вроде как не было. Однако даже целомудренно-кроткие взгляды Кустинской с экрана никому не казались невинными.



Ослепительная блондинка с правильными чертами лица и магическим обаянием, описывая которую, невольно напрашивается эпитет «роковая», в свое время кружила головы огромному количеству мужчин. Расположения Брижит Бардо а-ля рус пытались добиться многие ее современники, включая Муслима Магомаева, Алексея Баталова, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова. Владимир Высоцкий посвящал ей стихи и писал проникновенные послания, которые потом сжег один из ревнивых мужей Кустинской. Ходили слухи, что актрисой восхищались и первые государственные лица — например, Брежнев и Андропов.



Большинство воздыхателей Кустинской так и оставались ни с чем, ведь заинтересовать ее было очень непросто. Размениваться на нелюбимых мужчин она категорически не хотела. Кому все же удалось добиться взаимности и кто стал любовью всей жизни киноактрисы с непростой судьбой? Об этом пойдет речь в данном материале.

Рождение звезды

Одна из самых популярных женщин в Советском Союзе Наталья Кустинская появилась на свет в интеллигентной московской семье в начале апреля 1938 года. Отец, куплетист-чечеточник Николай Кустинский, и мать, эстрадная певица Мария Вдовенко, с пеленок прививали дочери любовь к искусству. С юных лет Наталья умела прекрасно петь и грациозно двигаться. Никто не сомневался в том, что в будущем Наталья станет именно актрисой — она была не только талантлива, но и удивительно хороша собой.



К вниманию со стороны противоположного пола Кустинская привыкла достаточно рано. Уже в школьные годы за светловолосой девушкой с большими выразительными серо-зелеными глазами ходили толпы кавалеров. Правда, шансов на взаимность у молодых людей особенно не было. Все потому, что Наташу постоянно сопровождала ее нянечка Маруся, которая и прогоняла назойливых ухажеров.



Настоящие поклонники у будущей кинодивы появились во время учебы во ВГИКе. Сокурсники Кустинской, сраженные наповал ее харизмой и красотой, отчаянно пытались добиться расположения девушки. Однако миловидная особа деликатно отказывала по уши влюбленным молодым людям: мол, пока в приоритете у нее исключительно учеба.

У Натальи Кустинской с юных лет было много поклонников, но расположения яркой блондинки удавалось добиться лишь единицам

Уже на первых курсах Наталью стали приглашать сниматься в кино. Дебютом студентки театрального стала небольшая роль в фильме «Хмурое утро», третьей части саги «Хождение по мукам». В картину начинающая актриса прошла без проб: она просто очень понравилась режиссеру Григорию Рошалю. После выхода этой киноленты Кустинскую стали заваливать предложениями о съемках, да и количество поклонников увеличилось в геометрической прогрессии.



Вскоре Наталье предложили уже главную роль в фильме «Первые испытания». На протяжении нескольких месяцев ей приходилось разрываться между двумя городами — Москвой, где она училась, и Минском, где проходили съемки в драме. Во время одного из приездов в Первопрестольную в коридорах ВГИКа Кустинская познакомилась с режиссером Юрием Чулюкиным, который был старше на 11 лет. Мужчина искал актеров для своего нового проекта и не мог не обратить внимание на стройную блондинку.



«Я опешила, когда, проводя мастер-класс, он обратился ко мне: “Ты артисткой хочешь стать? Не получится! Это профессия волевых, выносливых людей! У тебя просто не хватит сил!”. Я обиделась. В то время я училась и снималась на “Беларусьфильме”», — вспоминала о Кустинская о встрече с первым мужем в одном из интервью.



Позже они разговорились, и Юрий попросил у Натальи номер домашнего телефона. Чуть ли не на следующий день после знакомства Чулюкин предложил Кустинской стать его женой. Шокированная таким заявлением девушка тут же выпалила, что не может, потому что улетает в Минск на съемки. Не привыкший получать отказы режиссер в ультимативной форме сказал: «Поедешь сниматься, став моей женой». Талантливый брюнет оказался очень убедительным — актриса ответила согласием. Со свадьбой тянуть не стали, поженившись аккурат перед отъездом Натальи Кустинской.

Не стала музой

Кустинская вышла замуж за Чулюкина в 1957 году. Коллеги актрисы были уверены, что теперь-то она точно станет суперзвездой — муж-режиссер наверняка будет отдавать все главные роли в своих картинах красавице-жене. Однако Юрий Степанович не стремился снимать любимую женщину. В начале их брака он, правда, пообещал ей роль Тоськи в нашумевшей комедии «Девчата». «Если бы в леспромхозе такая девушка появилась, все мужики сошли бы с ума», — шутил Чулюкин. Свое слово мужчина в итоге не сдержал: якобы режиссер и сценарист Юрий Райзман сказал Юрию Чулюкину, что его благоверной совсем не подходит этот персонаж и нужно найти девушку попроще.



Довольная Кустинская была уверена, что эта роль останется за ней. Но через время она узнала, что съемки уже начались и Тоську играет Надежда Румянцева. Наталья была совсем не готова к тому повороту событий — она прорыдала несколько дней подряд, ругая мужа за малодушие, потому что он не посчитал нужным рассказать ей правду.



Чулюкин не только не стремился снимать супругу — он еще и уговаривал ее отказаться от работы с другими режиссерами! Юрий ужасно ревновал Наталью: не хотел, чтобы она ярко красилась и наряжалась, и вообще предпочитал, чтобы любимая всегда была при нем.

«Мне нужна жена, а не актриса номер один в СССР», — заявлял он.

Тем не менее контролировать каждый шаг Натальи Юрий не мог. Когда Кустинская согласилась сняться в легкой комедии «Три плюс два», Чулюкин не скрывал своего недовольства. Мужчина был не рад тому, что его супруга появится в кадре в одном лишь бикини. «Помню, прилетел ко мне прямо на съемки картины «Три плюс два». Просмотрев отснятый материал, где я в основном только в купальнике, Юра начал скандалить — ему это страшно не понравилось», — делилась актриса с изданием «События и люди».



Опасения Чулюкина не были безосновательными. Во время съемок за Кустинской пытались ухаживать ее коллеги — Андрей Миронов и Евгений Жариков. Первый сразу же получил отказ: к Андрею Наталья относилась исключительно как к другу, ведь они были знакомы с четырехлетнего возраста (их родители часто вместе выступали и брали ребят на свои концерты). А вот с Жариковым все было гораздо сложнее. К моменту съемок он уже был женат на тренере по фигурному катанию Валентине Зотовой, но вел себя как типичный холостяк. Валентина прекрасно понимала, что благоверный неравнодушен к своей коллеге и закатила сцену ревности. Она проникла на съемочную площадку и бросила в Кустинскую бутерброд с маслом. Взбешенный этим поступком режиссер фильма Генрих Оганесян потребовал немедленно «убрать сумасшедшую».

Во время съемок фильма «Три плюс два» за Натальей Кустинской пытался ухаживать женатый Евгений Жариков. Однако коллега по картине совсем не нравился блондинке

Даже этот инцидент не остановил Евгения, который всеми силами пытался обратить на себя внимание Натальи. Все попытки оказывались неудачными — приказать своему сердцу актриса не могла. «Он никогда меня не интересовал — у меня были мужчины, которые очень успешны, значительны и, кстати, красивы, а Жарикова красавцем я не считала. Не в моем вкусе», — рассказывала Кустинская в интервью газете «Бульвар Гордона».



В середине 1960-х измученный ревностью Чулюкин все же решил снять жену в собственном фильме «Королевская регата». Кинолента, в которой Кустинская сыграла стюардессу, стала первым и последним совместным проектом супругов. В какой-то момент Наталья узнала, что Юрий ей изменяет. Любовница мужа обосновалась у свекрови и твердила, что режиссер остается с актрисой исключительно из жалости. «Советская Брижит Бардо», как прозвали ее западные поклонники после визита в Париж, не смогла сдержать обиду и тут же подала на развод. Чулюкин пытался вымолить прощение, но Кустинская не стала с ним церемониться — спустя восемь лет брака они официально перестали быть мужем и женой.

«А я одной тобой любуюсь…»

Вскоре после расставания с неверным супругом Наталья Кустинская познакомилась с Муслимом Магомаевым. Судьбоносная встреча состоялась в Белоруссии, куда актриса отправилась на гастроли с коллегами. В это же время там проходили концерты одного из самых востребованных советских певцов. Однажды Магомаев пригласил всю группу, с которой прилетела Кустинская, в ресторан. Уставшая после шоу девушка не горела желанием идти на ужин, но все же согласилась, когда ей передали, что музыкант лично хочет с ней пообщаться.



Поначалу Наталья скептически отнеслась к этому предложению, но после разговора с Муслимом поняла, что у них очень много общего. Ради Кустинской Магомаев даже задержался в Минске дольше, чем планировал, и перенес свои дальнейшие концерты на более поздний срой. Он не пропускал ни одного ее перформанса. Как-то раз музыкант даже поднялся на сцену, чтобы аккомпанировать даме сердца на рояле.



Артист признавался новой подруге, что общался с еще более привлекательными женщинами, чем она, но удивительным образом его тянуло именно к ней. Чувства были взаимными: Наталья считала Муслима одним из самых красивых и талантливых мужчин.

В конце шестидесятых годов прошлого века на «советскую Брижит Бардо» обратил внимание Муслим Магомаев. Певец очень нравился актрисе, но она все же предпочла ему своего жениха-дипломата

«У нас были очень светлые, абсолютно платонические отношения. <…> Он был очень скромный, честный, просто необыкновенный человек. Помню, мы спускались по лестнице рука об руку, и он постоянно напевал марш Мендельсона. Муслим был свободен, а у меня был жених — дипломат Олег. К сожалению, нам пришлось расстаться. Он мне звонил еще три года. А потом я узнала, что он женился. Я была очень рада за него», — делилась Наталья Кустинская с корреспондентом «Московского комсомольца».



В 1968 году актриса вышла замуж за переводчика в посольстве СССР в Индии Олега Волкова. Будущие супруги познакомились во время одного из банкетов — образованный мужчина с богатым жизненным опытом сразу же понравился Наталье. Останавливал лишь один момент: Волков был официально женат. Ради любимой Олег готов был бросить все: он летал к ней на съемки в другие города и вскоре все же решился развестись с супругой.



В отличие от предыдущих ухажеров Кустинской Волков был лишен чувства ревности. Он спокойно отпускал красавицу-жену на съемки и не имел ничего против ее общения с коллегами-мужчинами. Как позже выяснилось, это чувство дипломат старательно подавлял в себе. В январе 1970-го Наталья родила мужу сына Дмитрия. Первое время супруги были невероятно счастливы и мечтали со временем подарить брата или сестру своему ребенку. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Парень из космоса

Через несколько месяцев после появления на свет своего единственного сына Наталья Кустинская неожиданно для себя самой увлеклась другим мужчиной — летчиком-космонавтом и героем Советского Союза Борисом Егоровым. Все бы ничего, да вот только избранник актрисы был законным супругом ее «заклятой подруги» Натальи Фатеевой, с которой они вместе снялись в фильме «Три плюс два».



Поначалу знаменитости мило общались друг с другом, а потом между ними развязалась настоящая конкуренция. Поговаривают, что Фатеева чуть ли не самого начала общения с Кустинской начала вставлять ей палки в колеса (в свое время из-за козней вечной соперницы блондинке даже пришлось отказаться от съемок в международном проекте, в котором был задействован Шон Коннери). Женщины окончательно разругались в 1970-м, когда Наталья Фатеева заявила журналистам, что Наталья Кустинская увела у нее любимого мужа.



Со слов «советской Брижит Бардо», все было по-другому. Якобы к тому моменту Фатеева уже не любила Егорова — она изменяла ему с румынским певцом Даном Спэтару, расположения которого добивалась всеми правдами и неправдами.



Однажды Кустинская получился неожиданный звонок от своей партнерши по комедии «Три плюс два». Фатеева говорила бывшей коллеге, что не хочет встречать Новый год с надоевшим ей мужем, и попросила пригласить их к себе. Наталья и Олег не смогли отказать.



Чтобы хоть как-то развлечь гостей, Наталья Кустинская решила сыграть для них на пианино этюды Шопена и «Элегию» Рахманинова. Оказалось, что эти композиции очень нравятся Егорову.

Услышав, как Наталья играет, Борис тут же проникся к ней нежными чувствами.

После этого космонавт стал частым гостем в доме актрисы и ее супруга-дипломата. Приходил под разными предлогами: то что-то передавал, то нарочно оставлял свои вещи, чтобы потом за ними вернуться. Когда Кустинская была на гастролях, Борисов летал к ней. Иногда бывало так, что он приезжал всего на несколько часов, а потом снова отправлялся в Москву, на работу. Борис называл Наталью своим идеалом и усиленно пытался расположить ее к себе: он очень красиво ухаживал, привозил из заграничных поездок дорогие подарки для возлюбленной и ее сына, заваливал цветами. В какой-то момент актриса сдалась, но роль любовницы космонавта номер девять ее не устраивала…



Оказалось, что у Егорова были далеко идущие планы: он твердо решил разводиться с Фатеевой (хотя в семидесятые годы прошлого века разрывы космонавтов-героев с женами, мягко говоря, не приветствовались) и жениться на Кустинской.



Вскоре Наталья честно призналась своему второму мужу Олегу, что изменила ему с Борисом. В глубине души мужчина догадывался об этом и даже был готов закрыть глаза на интрижку — он просил не принимать жену поспешных решений, поскольку у них был совсем маленький сын. Кустинская послушала супруга и прекратила все встречи с Егоровым. Однако космонавт не думал сдаваться: он буквально ночевал на лестничной клетке рядом с квартирой возлюбленной и ее мужа.



«Я всегда стремилась жить чувствами — искала только любовь, но ни на кого не «охотилась», ни за кем не бегала. Мужчины преследовали меня сами: я не умела их «строить» и не всегда могла с собой справиться. Если влюблялась, сразу во всем признавалась и уходила, хотя могла бы остаться и сохранить семью. Я не ангел, но жить без любви и во лжи не могла», — годы спустя рассказывала Наталья Николаевна журналистам.



В какой-то момент личная жизнь Натальи Кустинской стала напоминать сюжет одной из мелодрам, в которых она снималась. Отчаявшийся супруг актрисы попытался покончить с собой. Медикам, к счастью, удалось его спасти. Кинозвезда разрывалась между страстью и чувством долга, ведь ей приходилось выхаживать серьезно пострадавшего Волкова.

Наталья Кустинская и космонавт Борис Егоров прожили 19 лет в браке

Разлука с любовником давалась Наталье нелегко, и в конце 1970-го она все же ушла от законного супруга, забрав с собой сына. Космонавт быстро привязался к малышу и стал воспитывать его как родного, дав ему свою фамилию.



Казалось, что этой идиллии не будет конца. Егоров дарил Кустинской роскошныемеха, украшения, привозил ей из США дефицитную в СССР косметику. К слову, актриса вообще слыла большой модницей. На одно из мероприятий в Доме кино она пришла в роскошном длинном платье, украшенном бриллиантами. Тогда Вячеслав Тихонов сказал блондинке с изумрудными глазами, что из-за таких дам, как она, раньше разжигались военные конфликты. Многие женщины-коллеги завидовали Кустинской, но она не придавала этому большого значения. Лишь на склоне лет Наталья Николаевна начала жалеть, что выставляла свое счастье напоказ.

Полоса неудач

Наталья Кустинская часто делилась с журналистами одной любопытной историей. Еще на заре ее карьеры цыганка из болгарского Габрово напророчила ей непростую судьбу. Мол, первая половина ее жизни будет очень счастливой, полной изобилия и любви. А вторая — окажется гораздо хуже, поскольку ей придется расплачиваться за все радостные события и всенародную славу. Было это совпадением или злым роком, теперь сложно судить. Однако в конце восьмидесятых актрису настиг целый шквал неудач.



Кустинская серьезно пострадала во время одного из спектаклей. По замыслу режиссера она должна была прыгнуть с лестницы в руки своего партнера, но актер отвлекся и не осуществил поддержку. Как итог, Наталья сломала большую берцовую кость — медикам буквально по кусочкам пришлось восстанавливать ее. После этого она долгое время ходила на костылях. Не успела актриса восстановиться, как последовало новое испытание: она упала и ударилась головой во время прогулки с собакой. Поначалу знаменитость не придала значения этой травме, но через пару дней ей стало так плохо, что ее пришлось госпитализировать в клинику имени Склифосовского. Там артистке поставили шокирующий диагноз — перелом основания черепа. Врачи считали, что лишь чудо помогло ей выжить.



Вместо того, чтобы поддерживать жену в столь непростой момент, Егоров завел себе любовницу. Уже после выписки из больницы Наталья узнала, с кем коротал ночи благоверный во время ее отсутствия.

Кустинская настаивала на разводе, но супруг не хотел ее отпускать. Космонавт упрашивал актрису дать ему второй шанс, но она была категорически против этого — обида оказалась сильнее.

Из-за проблем со здоровьем Наталье Николаевне перестали предлагать роли в кино — впервые в жизни она ощутила нехватку денег. Ее спасителем стал преподаватель в Академии общественных наук при ЦК КПСС, а впоследствии профессор МГИМО Геннадий Хромушкин. Они познакомились во время одного из светских приемов, куда мужчина пришел вместе со своей женой, актрисой Ритой Гладунко. Хромушкин расстался с супругой и сделал предложение руки и сердца новой пассии. Для этого брака была лишь одна преграда — Борис Егоров. Он не мог смириться с тем, что бывшая забыла его. Будучи влиятельным человеком, он написал жалобу на профессора — якобы тот увел у него жену. Однако даже такая хитрость не помогла космонавту вернуть женщину, которую он горячо любил до конца своих дней.



В 1994 году Борис Егоров скончался, а еще через восемь лет не стало и Геннадия Хромушкина. Мужчина неудачно упал и сломал плечо, потребовалась операция, в ходе которой была занесена инфекция. Не успела Кустинская прийти в себя, как случилась новая беда: в октябре 2002-го ей позвонили из милиции и сообщили о том, что ее единственный сын погиб при странных обстоятельствах. По официальной версии Дмитрия погубили проблемы с сердцем, но Наталья Николаевна была уверена, что его убили. В содеянном она подозревала невесту наследника Ольгу, которая никак не могла победить алкогольную и наркотическую зависимости.

В последние годы жизни некогда одну из самых красивых актрис преследовала полоса неудач

Найти силы двигаться дальше звезде сериала «Вечный зов» помог сосед по лестничной клетке Владимир Масленников. Их семейная жизнь оказалась недолгой — в 2009-м мужчина ушел из жизни после борьбы с тяжелой болезнью.



Последним мужем одной из самых привлекательных женщин в советское время стал молодой человек по имени Стас Ванин. По данным российских СМИ, они узаконили свои отношения в 2010 году, но через пару лет развелись.



Наталья Кустинская скончалась в декабре 2012-го, не дожив нескольких месяцев до своего 75-летия. На склоне лет актриса боролась с множеством опасных недугов — у нее были диабет и ревматизм. Как утверждают люди, общавшиеся с кинозвездой в последние годы ее жизни, она старалась не унывать: всегда наряжалась и красилась перед приходом гостей и не теряла надежды, что когда-нибудь ей вновь предложат сыграть хотя бы еще одну роль.