Девушка из простой семьи, стриптизерша, жена престарелого миллионера, модель Playboy, звезда реалити, актриса, мать и любительница эпатажа — в новом материале Woman.ru рассказывает о жизни Анны Николь Смит.

1 2 3 ... 17 При рождении Анну Николь Смит звали Вики Линн Хоган

Всемирно известными моделями Playboy, конечно же, не рождаются. Ими становятся. Причем даже выросшие в глухой техасской деревне простушки. Такой была и Анна Николь Смит. Впрочем, в ту пору, когда будущая дива только начинала радовать усталый взгляд дальнобойщиков в придорожной забегаловке, звали ее по-другому — Вики Линн Хоган.



Вики появилась на свет двадцать восьмого ноября 1967 года в едва сводящей концы с концами семье. Отец Дональд был механиком и вскоре после рождения дочери бросил семью и исчез в неизвестном направлении. Мама девочки, Вирджи, чтобы прокормить себя и ребенка, трудилась помощником шерифа в полицейском участке. Работа была нелегкой и ненормированной. Из-за этого Вирджи мало внимания уделяла воспитанию маленькой Вики — малышкой в основном занималась тетя.



Хоган плохо училась в школе и к новым знаниям не рвалась. Гораздо больше девочке нравилось читать журналы, смотреть телевизор и мечтать о том, что когда-то она станет такой же красавицей, как ее кумир — Мэрилин Монро.

В конце концов, к великой радости Вики, ее отчислили из учебного заведения за неуспеваемость.

Зарабатывать деньги 17-летняя девушка решила в придорожном кафе, где ей доверили жарить цыплят. Там она познакомилась с поваром Билли Смитом. Через год она вышла за него замуж, взяв фамилию супруга, и вскоре родила сына Дэниела.

Как все начиналось

Подростковая любовь быстро прошла, и Смит, поняв, что жена и ребенок стали для него обузой, бросил их. Вики осталась с малышом на руках. Она не хотела повторить судьбу матери, которая, не щадя себя, работала чуть ли не круглосуточно. Именно поэтому воспитание Дэниела она доверила бабушке, а сама устроилась танцовщицей в местный стриптиз-клуб. Вирджи не подозревала, чем занимается ее дочь: та сказала, что работает секретаршей. Выяснилось все случайно, когда Вирджи в составе полицейского отряда нагрянула в заведение, потому что его владелец подозревался в хранении наркотиков.

Чтобы работать стриптизершей, Вики отказалась воспитывать сына

«Я не могла поверить своим глазам — возле какого-то мужчины, стягивая с себя стринги, танцевала моя дочь!» — рассказала журналистам спустя много лет миссис Хоган. Женщина заявила Вики, что в их семье, пока одна работает в полиции, другая не имеет права быть стриптизершей. Смит парировала, что не собирается возвращаться в кафе, потому что там она получала в десять раз меньше. Они крупно поссорились, а на следующее утро девушка собрала вещи и сказала, что уезжает, потому что так продолжаться больше не может. На вопрос о том, что же станет с ее сыном, молодая мама ответила: «У тебя хорошо получается заботиться о Дэниеле, вот и продолжай».



Стриптиз помогал Вики держаться наплаву, однако денег, которые совали ей в стринги, было не то чтобы много. Фигура незадачливой танцовщицы не соответствовала популярным стандартам: грудь маленькая, бедра, напротив, мощные…

Мечты становятся реальностью

По причине «некондиции» Смит поставили в дневную смену: ночью работали только красотки, приносящие прибыль клубу. Однако такой поворот неожиданно обернулся удачей для 24-летней в ту пору Вики. В 1991 году как раз-таки в тихие дневные часы заведение посетил прикованный к инвалидному креслу 86-летний Джеймс Говард Маршалл II, крупный нефтяной магнат, в прошлом преподаватель юридического права, ученый, адвокат и государственный чиновник. Денег у него было много, а вот сил — мало.



Предприимчивая Вики тут же взяла быка за рога. Старик потерял голову от молодой красотки и взял ее под личную опеку. Он заявил, что Смит больше не нужно работать в стриптизе, потому что он будет полностью ее содержать. Его же кредитной картой была оплачена и пластическая операция по увеличению бюста. «У него были солидный капитал и огромная тяга к большой груди», — так однажды сказал сын Джеймса Говарда. Позднее Вики сделает еще ряд пластических операций: увеличение губ, подтяжку лица, абдоминопластику и липосакцию.

Смит привлекали деньги Маршалла, и ей нравилось получать от него дорогие подарки

Отношения между нефтяником и будущей моделью носили, скорее, дружеский характер. При этом они были взаимовыгодными. Его привлекала молодость и свежесть, ее — деньги и возможность не думать о завтрашнем дне. Джеймс Говард и правда не жалел средств на новую подругу. Он покупал ей дорогие машины, украшения, меха и недвижимость. За несколько лет их связи он потратил на нее около шести миллионов долларов. Будущая звезда стала блондинкой и еще на один шаг приблизилась к своей мечте — стать похожей на Мэрилин Монро. Вскоре сын Вики переехал к маме и ее покровителю…



Миллионер всячески подталкивал свою протеже к участию в конкурсах. Так, например, именно он подал Смит идею послать свои обнаженные фото в журнал Playboy. Сказано — сделано. В итоге в 1992 году она попала на обложку мартовского номера — причем никто особо и не скрывал, что Джеймсу Говарду пришлось задействовать для этого свои связи.



Дальше Вики заметил руководитель модного бренда Guess и пригласил на съемки рекламной кампании.

«Пигмалион» Джеймс настоял на том, чтобы Вики сменила имя на более звучное — Анна Николь.

Так незадачливая простушка Вики Линн Хоган превратилась в блистательную Анну Николь Смит. Когда из Playboy поступило предложение сняться полностью обнаженной, новоявленная дива согласилась — предварительно посоветовавшись с Маршаллом, конечно. В 1993 году ей присвоили титул «Самой сексуальной девушки года». Популярность резко возрасла.

Супруг помог Анне Николь начать карьеру модели

В 1994 году 26-летняя Анна Николь официально развелась с первым супругом, чтобы выйти замуж за 89-летнего Джеймса Говарда. Брак оказался недолгим: через четырнадцать месяцев после свадьбы старик скончался. Разумеется, все были уверены, что Смит стала женой миллионера лишь ради денег, однако сама она отрицала это. В интервью после смерти мужа она честно признавалась, что у них не было физической близости, однако разве это помеха для большой и светлой? «Я просто любила его за то, что он сделал для меня и моего сына. Я благодарна ему за то, что он вытащил меня из этой дыры. Никогда раньше не испытывала подобных чувств», — призналась однажды Анна Николь.



Любовь любовью, однако в завещании имя молодой жены не фигурировало. При этом Смит заявляла, что Маршалл будучи в здравом уме обещал ей половину своего имущества. Начавшаяся судебная тяжба с пасынком Пирсом могла бы затянуться, однако тот вскоре умер, после чего модель завладела заветными миллионами. Ей бы жить-поживать, однако не тут-то было…

Интриги, скандалы

К середине 1990-х Смит была уже достаточно известной, и ей начали предлагать роли в кино. Сперва она появилась в эпизодической роли в сериале The Hudsucker Proxy, затем — в картинах «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», «До крайнего предела», «Небоскреб». Критики не оценили актерские способности Анны Николь, но она и не делала ставку на кино. Все это время она продолжала регулярно сниматься для журналов, среди которых были New York Magazine, Harper's Bazaar и Vanity Fair. 1998 год ознаменовался режиссерским и продюсерским дебютом модели: она создала автобиографическую киноленту «Секреты Анны Николь Смит», где сыграла, как вы понимаете, саму себя. На самом деле никаких секретов в картине не было — сплошная «голая» правда.



Вскоре на Анну Николь посыпались неприятности. К судебным разбирательствам по поводу наследства умершего мужа добавился еще один иск… за сексуальные домогательства. Няня сына Дэниеля заявила, что Анна принудила ее к сексу, предварительно накачав наркотиками, алкоголем и пригрозив депортацией из США. Анне Николь удалось отделаться штрафом в размере семисот тысяч долларов, в результате чего… она стала банкротом.



Следом у Смит начались проблемы со здоровьем.

Один из ее грудных имплантов лопнул, из-за чего ей пришлось долгое время лежать в больнице.

Именно тогда Анна Николь и начала злоупотреблять обезболивающими препаратами, что быстро переросло в зависимость. Тем временем карьера катилась под уклон. Болеутоляющие лекарства быстро сменились наркотиками, изысканные яства — фастфудом, спорт — отключкой под кайфом. Из стройной и горячей красотки Смит превратилась в грузную, неухоженную даму. Какое-то время она участвовала в съемках журналов мод для девушек плюс-сайз. Правда, вскоре физическая форма актрисы перестала вписываться и в форматы плюс-сайз.

Анна Николь Смит с сыном Дэниелем

В попытках вернуть былую славу Смит спродюсировала реалити «Шоу Анны Николь», которое вышло в 2002 году. Сюжет крутился вокруг судебных разбирательств по поводу наследства Джеймса Говарда. Ежедневно на американском телевидении появлялись новые фото Анны Николь, которая спорила в суде, прижав к груди фотографию мужа. Также в кадре модель сетовала на то, что набрала вес, ей не предлагают роли в кино и вообще у нее не осталось денег на жизнь. Наблюдать за этой катастрофой было не интересно, а больно. Однако Анну было не остановить. Так, посчитав, что только эпатаж может ее спасти, на австралийском телешоу в 2005 году она сняла платье и обнажила бюст с логотипом MTV. Ранее в прямом эфире одного радиошоу она предложила ведущему снять нижнее белье.

Жизнь и смерть

В мае 2004 года на одной из вечеринок Анна Николь познакомилась с фотографом Ларри Биркхедом. 7 сентября 2006 года родила от него дочь Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл. Отношения этих двух людей простыми никогда не были: они то расходились, то сходились обратно. На момент появления малышки на свет Смит и Биркхед не были вместе: бывшая модель уже состояла в отношениях со своим адвокатом Говардом Стерном (не путать с одноименным скандальным радио-диджеем) и жила с ним на Багамах. Именно Стерн в феврале 2006 года помог Анне Николь получить свою долю многомиллионного наследства Маршалла. Мужчина был уверен, что ребенок его, однако Ларри убеждал, что именно он является отцом Дэннилин.

Радость материнства была омрачена внезапной смертью 20-летнего сына Анны Николь.

Дэниель приехал на Багамы, чтобы увидеть новорожденную сестру, но скончался в роддоме прямо в палате матери. Медэкспертиза обнаружила в его крови наркотики и два антидепрессанта. Вместе эти препараты вызвали остановку сердца.



В одном из интервью мать актрисы поведала, что после смерти внука умоляла дочь одуматься и прекратить употреблять наркотики, но та никого не слышала. Через восемнадцать дней после трагедии Анна Николь вышла замуж за Говарда Стерна. Знаменитости устроили свадебную церемонию на своей яхте. По заявлениям прессы, пара не подала заявление на получение лицензии на брак, так что их союз не мог считаться официальным.

Злой рок?

Восьмого февраля 2007 года Говард отлучился по делам, оставив жену одну в доме: та жаловалась на плохое самочувствие. Через несколько часов ему позвонили из больницы и сообщили, что Анна Николь мертва. Почувствовав себя совсем плохо, Смит вызвала скорую. Когда медики прибыли, Анна была уже без сознания. Врачи пытались вернуть женщину к жизни, но безуспешно. 39-летняя Анна Николь Смит скончалась от передозировки: в ее крови были обнаружены следы девяти препаратов. Кроме того, по словам СМИ, вскрытие показало, что у бывшей модели была запущенная форма пневмонии. На фоне ослабленности организма после родов, нескольких пластических операций (за последний год Смит сделала две липосакции) и постоянных депрессий болезнь прогрессировала. Вещества, которыми злоупотребляла актриса, усугубили ситуацию. Около трех недель Вирджи и Говард спорили о том, где хоронить Анну Николь. В итоге она покоится на Багамах рядом с сыном Дэниелом.

Анна Николь Смит умерла, когда ее дочери было всего пять месяцев

Меж тем полицейские обнаружили имя Говарда Стерна на рецептах к препаратам, которые принимала его жена. Юриста тут же заподозрили в том, что он приложил руку к ее смерти. Несколько лет адвокат пытался доказать свою непричастность к трагедии, и ему это в конце концов удалось. Мать Анны Николь по-прежнему полагает, что ее дочь и внука Стерн пичкал запрещенными препаратами в корыстных целях.



После смерти актрисы сразу несколько мужчин стали претендовать на отцовство Дэннилин. Например, принц Фредерик фон Анхальт (восьмой муж актрисы Жа Жа Габор) объявил, что у него была десятилетняя связь со Смит и девочка может быть его дочерью. Говард Стерн и Ларри Биркхед также не остались в стороне и заявили о своих правах на малышку. Экспертиза ДНК показала, что биологическим отцом дочери Анны Николь является Ларри. Сейчас 11-летняя Дэннилин живет с папой в США. Вполне вероятно, что она станет моделью: девочка уже снялась в рекламной кампании бренда Guess, как когда-то ее мать.



Жизнь покойной звезды Playboy легла в основу либретто одноименной оперы «Анна Николь». Ее премьера состоялась в лондонской Королевской опере в 2011 году. По словам Ричарда Томаса, создателя постановки, история Смит — «классическая история американской знаменитости», вытянувшей счастливый билет, но пустившей его на ветер.

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