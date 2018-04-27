21 мая стартует первое в России интерактивное шоу в режиме реального времени, создатели которого предлагают «трахнуть свой страх». Woman.ru попытался разобраться, что ждет зрителя этого проекта, который еще не начался, но уже признан самым скандальным в нашей стране.

Создатели иммерсивного проекта «Черный русский» представляют новый провокационный проект Asmodeus

Много лет назад, с развитием телевидения и интернета, театру предрекали крах. А он не только выжил, но и активно развивается, идя в ногу со временем. Как сказала великая Алиса Фрейндлих: «У людей всегда есть необходимость в живом общении и переживании чего-то нового». И была абсолютно права.



В сегодняшней суете человек погружен в работу, ежедневно испытывает стресс, давление обстоятельствами и обязательствами.

В попытке расслабиться мы идем за эмоциями. И чем они острее и ярче — тем лучше. Театр дает эти самые эмоции.

Современный театр — это не только история, показанная и рассказанная со сцены. Сегодня во время спектакля можно не услышать ни единого слова, или в постановке будет задействован всего один человек, или вообще — зрители. Однако создатели шоу Asmodeus пошли гора-а-аздо дальше. «Я перестал понимать, в чем смысл жизни, и решил заняться чем-то максимально бессмысленным. А самое бессмысленное в России — это шутить. Шутить и бояться», — заявил режиссер шоу Максим Диденко.



Предлагаем начать с главного — с названия.

Asmodeus (Асмодей) — литературный персонаж, злой, сластолюбивый демон, который предстает перед своей жертвой в маске животного.

Так и этот спектакль придет к своей жертве (то есть зрителю) и заставит бороться со своим страхом.



«Что привыкли делать люди, которые живут в России?» — спрашивают сами создатели. И тут же отвечают: «Всегда и всего бояться!». Лозунг проекта так и звучит: «Трахни свой страх». Коротко и прямо. Сам Диденко тут же добавляет второй, еще более жесткий слоган, который, увы, напечатать мы не можем по соображениям цензуры.

Asmodeus предлагает зрителю встретиться лицом к лицу со своими страхами

Можно с уверенностью сказать, что такого во всех смыслах дерзкого спектакля в России еще не было. Asmodeus — проект, имеющий строгое возрастное ограничение 18+. Это будет многосерийное интерактивное шоу в режиме реального времени. Каждую серию проекта можно будет увидеть (!) только раз — в прямом эфире. Никаких записей не будет.



Итак, что ждет зрителя? Покупая билет, вы становитесь участником предложенной вам реальности. Ведущие шоу, актеры Сергей Епишев и Кристина Асмус, играют семейную пару — Адама и Еву. Их герои спустились в подземный бункер, чтобы спастись от врагов России и от катастрофы, которая ждет планету после столкновения с кометой Асмодей. Вместе с ними живут прислуга и кот (ремарка от создателей: «зрители будут ждать милого котика, а там ЖЕСТЬ»).

Сообщается, что в каждой серии к Адаму и Еве будут приходить звездные гости. По слухам, участниками театрального эксперимента станут Максим Виторган, Надежда Сысоева, Егор Корешков, Ян Гэ и другие.

Каждый эпизод будет посвящен какому-либо страху. Герои и зрители смогут не только встретиться лицом к лицу со своей фобией, но и попытаться ее победить. Соответственно, каждый человек может купить только один билет на одну серию, а может приобрести весь цикл и целиком «пройти испытания страхами одиночества, смерти, собственных сексуальных фантазий и не только».



Подчеркнем, что зритель, купивший билет, становится полноправным участником шоу. Действо будет происходить в режиме реального времени, и каждый сможет повлиять на судьбу героя или ход событий в целом с помощью «чата, интерактивов и денежных пожертвований-донатов». И не только.

Например, создатели предлагают зрителю «заплатить за то, чтобы его послали на х...».

Здесь же на ваших глазах одному из гостей вырвут из груди сердце или... А впрочем, вы уже поняли, что это будет «ЖЕСТЬ».



Все, кто хоть немного слышал про проект, а также сами создатели уверяют, что Asmodeus — полное безумие. В то время как в театральных кругах спорят о том, можно ли унижать зрителя, здесь это будут делать без зазрения совести. И начнут совсем скоро — 21 мая.

Публикация от Black Russian TV | Asmodeus (@blackrussian.tv) 24 Апр 2018 в 3:05 PDT

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