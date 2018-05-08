Слухи о том, что отношения 30-летней Блейк Лайвли и 41-летнего Райана Рейнольдса далеки от идеала, возникли уже давно, но пара решительно их отрицает. Впрочем, поступки иногда бывают красноречивее слов.

1 2 3 ... 14 Блейк Лайвли пришла на Met Gala без мужа

В этом году на Met Gala блистало множество невероятно красивых и счастливых пар — Ирина Шейк и Брэдли Купер, Джордж и Амаль Клуни, Жизель Бюндхен и Том Брэди. А вот Блейк Лайвли, которую на мероприятиях обычно сопровождает супруг Райан Рейнольдс, на этот раз была одна.

Актриса пришла на бал в роскошном платье Versace из бордового атласа с длинным шлейфом и золотой вышивкой.

Многие эксперты отметили, что Лайвли была одной из самых красиво одетых гостий Met Gala. Однако, по мнению поклонников Блейк, она бы смотрелась еще более эффектно, если бы с ней позировал любимый муж.



То, что Рейнольдс проигнорировал Met Gala, для некоторых интернет-пользователей стало сигналом того, что он и Лайвли как никогда близки к расставанию. Однако мы бы не советовали делать такие скоропалительные выводы. Cейчас Райан занят продвижением фильма «Дэдпул 2» (актер находится в Испании).

Сейчас читают