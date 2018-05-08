В этом году на Met Gala блистало множество невероятно красивых и счастливых пар — Ирина Шейк и Брэдли Купер, Джордж и Амаль Клуни, Жизель Бюндхен и Том Брэди. А вот Блейк Лайвли, которую на мероприятиях обычно сопровождает супруг Райан Рейнольдс, на этот раз была одна.
Многие эксперты отметили, что Лайвли была одной из самых красиво одетых гостий Met Gala. Однако, по мнению поклонников Блейк, она бы смотрелась еще более эффектно, если бы с ней позировал любимый муж.
То, что Рейнольдс проигнорировал Met Gala, для некоторых интернет-пользователей стало сигналом того, что он и Лайвли как никогда близки к расставанию. Однако мы бы не советовали делать такие скоропалительные выводы. Cейчас Райан занят продвижением фильма «Дэдпул 2» (актер находится в Испании).