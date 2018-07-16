Позабыв про жену, Макрон не мог оторваться от президента Хорватии во время матча за лидерство в ЧМ-2018

На протяжении финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии 40-летний Эммануэль Макрон совсем забыл про свою 65-летнюю супругу и обнимался с 50-летней Колиндой Грабар-Китарович, признанной в Сети одной из самых сексуальных женщин-политиков.

1 2 3 ... 13 Эммануэль Макрон не отрывался от Колинды Грабар-Китарович на протяжении всего матча Франция — Хорватия

Президенты Франции и Хорватии, приехавшие в «Лужники», чтобы посмотреть финальный матч ЧМ-2018, были переполнены эмоциями на протяжении всей игры. То 50-летняя Колинда Грабар-Китарович пританцовывала на трибунах, празднуя успехи своей сборной, то 40-летний Эммануэль Макрон начинал эмоционально жестикулировать в моменты, когда его национальная команда била пенальти.

Оба президента приехали на матч со своими супругами, на которых они, казалось, совсем не обращали внимания.

В момент, когда раздался финальный свисток, Макрон, подойдя к Грабар-Китарович, и вовсе жарко расцеловал ее. Президент Хорватии, которую недавно признали одной из самых сексуальных женщин-политиков, не отстранилась от француза.

После триумфа французской сборной Эммануэль Макрон вместе с Колиндой Грабар-Китарович отправился на церемонию награждения победителей. Что интересно, президент Франции ни на шаг не отходил от своей хорватской коллеги и продолжал приобнимать Колинду даже тогда, когда его эмоции немного поутихли. Возможно, между лидерами двух стран возникла какая-то химия, а может Макрон просто относится к тем людям, которые считают, что капелька ревности еще не повредила никаким отношениям.

Так оно или нет, но в Сети возмутились странным поведением Эммануэля Макрона, который, казалось, на целый вечер забыл о том, что у него есть законная супруга, которая все это время находилась рядом и наблюдала за происходящим, не проронив ни слова.