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    Позабыв про жену, Макрон не мог оторваться от президента Хорватии во время матча за лидерство в ЧМ-2018

    16.07.2018
    На протяжении финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии 40-летний Эммануэль Макрон совсем забыл про свою 65-летнюю супругу и обнимался с 50-летней Колиндой Грабар-Китарович, признанной в Сети одной из самых сексуальных женщин-политиков.
    • Эммануэль Макрон, Колинда Грабар-Китарович
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      Эммануэль Макрон не отрывался от Колинды Грабар-Китарович на протяжении всего матча Франция — Хорватия

    Президенты Франции и Хорватии, приехавшие в «Лужники», чтобы посмотреть финальный матч ЧМ-2018, были переполнены эмоциями на протяжении всей игры. То 50-летняя Колинда Грабар-Китарович пританцовывала на трибунах, празднуя успехи своей сборной, то 40-летний Эммануэль Макрон начинал эмоционально жестикулировать в моменты, когда его национальная команда била пенальти.

    Оба президента приехали на матч со своими супругами, на которых они, казалось, совсем не обращали внимания.

    В момент, когда раздался финальный свисток, Макрон, подойдя к Грабар-Китарович, и вовсе жарко расцеловал ее. Президент Хорватии, которую недавно признали одной из самых сексуальных женщин-политиков, не отстранилась от француза. 

    После триумфа французской сборной Эммануэль Макрон вместе с Колиндой Грабар-Китарович отправился на церемонию награждения победителей. Что интересно, президент Франции ни на шаг не отходил от своей хорватской коллеги и продолжал приобнимать Колинду даже тогда, когда его эмоции немного поутихли. Возможно, между лидерами двух стран возникла какая-то химия, а может Макрон просто относится к тем людям, которые считают, что капелька ревности еще не повредила никаким отношениям.

    Так оно или нет, но в Сети возмутились странным поведением Эммануэля Макрона, который, казалось, на целый вечер забыл о том, что у него есть законная супруга, которая все это время находилась рядом и наблюдала за происходящим, не проронив ни слова.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Reuters
    Теги:

    Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, ЧМ-2018

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    Комментарии (17) Добавить комментарий

    • когда я смотрела церемонию награждения, мне показалась что не он, а она скорее вечно его "тискала" и по голове трепала ))) смотрелось очень мило. Честно говоря, без эротического контекста ,просто радовались все

    • Колинда - баба-огонь! Что-то цепляет в ней. А какая энергетика от неё прёт! На неё приятно было смотреть. А вот кстати супругу Макрона и не показывали толком. Под конец вообще было ощущение, что он один приехал в Россию))

    • Это он от счастья, эмоциональный французик...
      Пусть радуется, заодно хоть фигуру с формами помацает

    • Пальцы переплели, как Меган Маркл с молодым мужем))

    • Ну она всё таки помоложе бабули Макрон...

    • Гость

      Колинда - баба-огонь! Что-то цепляет в ней. А какая энергетика от неё прёт! На неё приятно было смотреть.

      Ага! ишь ты, какая славяночка)) и не замороженная, как Меланья

    • Она сама ко всем липла, прижимала и обнимала.

    • Гость

      Она сама ко всем липла, прижимала и обнимала.

      Тоже так показалось. Но она видимо такая эмоциональная женщина. Очень понравилась Колинда, искренняя улыбка, раскованные движения, женщина-магнит.

    • Да там все были на веселе ))

    • Классная хорватская женщина.Я бы тоже с ней потискался.Просто свет очей.

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