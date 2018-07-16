Чем Алена Гаврилова покорила Эмина Агаларова: интересные факты о новоиспеченной жене певца

14 июля 38-летний Эмин Агаларов распрощался с холостяцкой жизнью: он женился на своей 30-летней возлюбленной Алене Гавриловой. Что же известно о девушке, которой удалось покорить сердце талантливого бизнесмена?

1 2 3 ... 19 Эмин Агаларов и Алена Гаврилова сыграли свадьбу 14 июля

На днях Эмин Агаларов и Алена Гаврилова официально стали мужем и женой. Пара устроила романтичную церемонию, которая прошла в загородном гольф-клубе. Невеста была сказочно хороша в длинном белом платье по фигуре. Для многих поклонников предпринимателя и музыканта новость о его женитьбе стала настоящим шоком — никто и не догадывался о том, что Эмин и Алена помолвены. Впрочем, слухи о скорой свадьбе начала появляться чуть ли не сразу после того, как Агаларов представил публике новую избранницу.



О том, как складывалась жизнь Алены до встречи с Эмином, известно не так уж и много. Гаврилова родилась в Саранске в 1987 году. В 2004-м девушка победила в конкурсе красоты «Мисс Мордовия». Позже было участие в другом бьюти-смотре — Алена пыталась завоевать корону на «Мисс Россия». Главный приз тогда получился другая участница, но Гаврилову тоже отметили: ее назвали «Мисс очарование».

Участие в «Мисс России» во всех смыслах стало судьбоносным для модели. На нее обратил внимание бизнесмен Рустам Тарико, состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов.

Предприниматель был официально женат, когда начал ухаживать за звездой модных показов. Вскоре отношения с Аленой приняли серьезный характер, и Рустам расстался с супругой Татьяной.



В 2007-м Гаврилова родила Тарико сына, которого назвали в честь отца. Многие светские хроникеры до сих пор вспоминают, как красиво бизнесмен ухаживал за гражданской женой в лучшие времена. На одном из благотворительных аукционов, организованных Натальей Водяновой, Рустам выкупил очень романтичный лот: он добился права назвать редкую орхидею именем любимой женщины.



Великодушные поступки не помогли сохранить любовь в семье, и через несколько лет после начала отношений Рустам и Алена расстались. Такая привлекательная женщина, как Гаврилова, недолго оставалась одна.



Когда именно модель познакомилась с Эмином Агаларовым, неизвестно. Одно мы знаем наверняка: артист сам сделал первый шаг.

В одном из интервью он признавался, что девушка ему сразу же понравилась. Весной 2016-го Гаврилова и Агаларов начали вместе появляться на публике

«Я нашел в ней счастье. Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина», — говорил Эмин в беседе с журналистом Hello!.



На протяжении всего романа Агаларов посвящал возлюбленной нежные посты в соцсетях. Кроме того, он снял ее в одном из своих клипов. Тогда же в СМИ и заговорили о том, что у пары все действительно серьезно.



Эмин поддерживает любимую и во всех ее начинаниях. В марте этого года Алена открыла собственный салон красоты и теперь занимается его развитием. Что-то нам подсказывает, что с пополнением в семье молодожены не станут тянуть. Агаларов всегда мечтал о большой семье, уверены, что супруга разделяет его мнение.