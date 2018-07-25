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    28-летняя Ксения Дели родила 64-летнему мужу-миллиардеру дочь

    25.07.2018
    О том, что Ксения Дели ждет ребенка, стало известно в начале мая. 25 июля модель сообщила подписчикам, что родила первенца.

    Слухи о беременности Ксении Дели ходили еще с января, однако манекенщица не спешила подтверждать или опровергать эту информацию. Радостной новостью с фолловерами Ксения поделилась лишь в начале мая. Она опубликовала фото с округлившимся животом, подтвердив, что ждет ребенка от супруга, миллиардера Оссамы Фати Рабах аль-Шарифа.

    Все девять месяцев будущие родители скрывали пол малыша. 25 июля в своем Инстаграме Ксения опубликовала пост, которым дала понять, что впервые стала мамой. «Спасибо тебе за любовь и за нее», — подписала совместный с мужем кадр Дели.

    Как сообщают журналисты портала Spletnik, девочку назвали Анастасией. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Остальные подробности о новорожденной пока неизвестны. Woman.ru поздравляет Ксению с прибавлением в семействе и желает ей и девочке здоровья и сил.

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Ксения Дели

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Мне казалось, это имя гиперпопулярно и уже идет на спад

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