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    «Либо я уже мертва, либо все очень плохо»: история исчезновения арабской принцессы, которая 7 лет готовила побег

    06.12.2018
    Многие девушки намеренно стремятся в золотую клетку, ограждающую их от забот и тягот обычной жизни, а героиня нашего материала, рискуя жизнью, решила из нее выбраться. Она родилась в семье арабского шейха, но восточная сказка обернулась для нее кошмаром.
    Одна из немногих фотографий Латифы, которую удалось найти в Сети
    Одна из немногих фотографий Латифы, которую удалось найти в Сети

    «Если вы смотрите этот ролик, то я либо мертва, либо нахожусь в очень-очень плохой ситуации», — так начинается видеообращение 32-летней принцессы Латифы, которое она записала в феврале этого года за пару дней до побега из дворца своего отца — арабского шейха Мохаммеда аль-Мактума. В кадре девушка в простой синей футболке, без макияжа и с забранными наспех волосами сидит в комнате, мало чем напоминающей королевские покои, и в течение 40 минут рассказывает о том, почему решила вырваться из «золотой клетки».


    Признаться, поначалу с трудом веришь ее рассказу. Жестокость отца, руки которого запачканы кровью, равнодушие многочисленных родственников, не обращающих внимание на происходящее из-за боязни лишиться наследства, старшая сестра, также пытавшаяся сбежать и заключенная под стражу в собственном доме, избиения, унижения… В таком мире живут восточные принцессы?

    По словам девушки, ее жизнь совсем не была сказкой, как думали многие. Родной отец заставлял соблюдать комендантский час, не разрешал путешествовать одной и вообще лишал всех тех вещей, которые в цивилизованном обществе люди принимают как должное: «Свобода выбора — это то, чего у нас никогда не было».

    Спецслужбам ОАЭ удавалось больше полугода скрывать от общественности факт исчезновения дочери правителя Дубая, но после обнародования видео все мировые СМИ обратили внимание на крик души принцессы-беглянки, которая хотела вести более свободную жизнь, чем это предписано законами шариата, за что и поплатилась. Woman.ru собрал всю имеющуюся об этой истории информацию.

    Не первая

    Хотелось бы начать свой рассказ с того, кем же являлась Латифа-средняя (у шейха есть еще две дочери с таким же имеем), но в Сети о ней нет никакой информации, как, собственно, и фотографий девушки. Известно лишь, что она не первая дочь эмира, пытавшаяся сбежать от него. В 2000 году это сделала ее старшая (и самая близкая) сестра Шамсу. Во время каникул в Великобритании девушка ушла из семейного поместья в графстве Суррей, но ее поймали через два месяца и, накачав психотропными препаратами, переправили домой на частном самолете.

    Сестра Латифы Шамсу, которая также пыталась сбежать из семьи
    Сестра Латифы Шамсу, которая также пыталась сбежать из семьи

    С тех пор прошло 18 лет… Молодая девушка превратилась в женщину, лишенную возможности жить нормальной жизнью. Все эти годы она сидит взаперти (возможно, в самой дальней комнате огромного дворца) под постоянным надзором охраны и медицинского персонала.

    Собственно, побег Шамсу (пусть и окончившийся столь печально) и подтолкнул Латифу к решительным действиям. В 16 лет она предприняла попытку покинуть отчий дом, но была задержана на границе. Тогда ее схватили и поместили в заключение на (!) три года и четыре месяца. Сидела девушка не под домашним арестом, а в самой настоящей тюрьме («в помещении без окон и света»), где ее пытали и унижали. «Твой отец приказал избивать тебя до смерти», — хладнокровно сообщили охранники своей пленнице.

    Попытка не пытка

    К новому плану Латифа готовилась 7 лет, скопив за это время 400 000 долларов. Девушка понимала, что из родных ей никто не поможет (братья и сестры были равнодушны к ее проблемам, а скорее — просто боялись гнева отца). Единственной, к кому она могла обратиться, была ее близкая подруга и по совместительству тренер по капоэйре Тина Яухиайнен.

    Дом Латифы Тина (на фото справа) называла «роскошным, но гнетущим комплексом»
    Дом Латифы Тина (на фото справа) называла «роскошным, но гнетущим комплексом»

    Вторым помощником принцессы-беглянки стал француз Эрве Жобер — бывший офицер ВМС, переехавший в Дубай и переквалифицировавшийся в бизнесмена. В 2008 году он вынужден был бежать из Эмиратов из-за проблем с местными властями. Судя по всему, там случилось что-то очень серьезное, раз мужчине пришлось скрываться от преследователей в женском наряде, закрывающем его с ног до головы. Под черную абаю он надел гидрокостюм с аквалангом, с помощью которых добрался вплавь до ожидающего его корабля и отправился в Индию.

    В таком виде Эрве Жобер бежал из Дубая
    В таком виде Эрве Жобер бежал из Дубая

    Узнав эту историю, Латифа вышла на контакт с Жобером и попросила о помощи. В течение семи лет они вели переписку, обсуждая детали побега, и впервые встретились лишь в день, когда все и произошло.

    День X

    В конце февраля 2018 года Яухиайнен и Латифа, позавтракав во дворце, отправились на автомобиле до Омана, где их ждали арендованные гидроциклы (по другим данным — надувная лодка). Подгоняемые сильным ветром, полутораметровыми волнами и собственным страхом, они преодолели почти 42 километра, прежде чем оказались на яхте Жобера. Его небольшое судно Nostromo (отсылка к названию космического корабля из фильма «Чужой»?) стояло под американским флагом в международных водах Индийского океана.

    План состоял в том, чтобы добраться до Гоа. В пути Латифа пыталась привлечь к себе внимание журналистов и правозащитников, но безрезультатно. А вот люди шейха, отправленные в погоню, уже вычислили их след.

    Всего в 50 километрах от берегов Индии к яхте причалил скоростной катер с людьми, одетыми во все черное и вооруженными автоматами с лазерным наведением.

    Особо не церемонясь, они схватили королевскую дочку за волосы и пару раз ударили, чтобы лишить возможности двигаться и сопротивляться.

    «Оставьте меня здесь, я лучше умру на яхте, чем вернусь в Дубай», — кричала девушка, понимая, что лишилась последнего шанса на свободу.

    Сообщников Латифы также задержали, но спустя неделю отпустили на свободу. В интервью BBC они рассказали, что их заставляли признаться в похищении человека («согласно исламским верованиям, даже будучи взрослой, женщина не может сама принимать решений и продолжает оставаться под полной ответственностью своего отца»), угрожали пожизненным заключением и даже смертной казнью.

    «Мой отец — самый злой человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни»

    Кто же этот Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, от которого так отчаянно хотела сбежать родная дочь? Он является самым уважаемым человеком ОАЭ, и вся страна уже готовится к празднованию его 70-летия в следующем году. С именем шейха связано все, что ассоциируется с Дубаем — от авиакомпании Emirates до «острова Пальм» и самого высокого здания в мире Бурдж Халифа.

    Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум
    Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

    У эмира 6 жен, 9 сыновей (один из них умер в 33 года от сердечного приступа) и 14 дочерей. Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Он — премьер-министр и вице-президент Эмиратов. А еще — щедрый меценат, любитель конного спорта и поэзии и, как до недавнего времени писали журналисты, любящий отец. Такого родная дочь вряд ли назовет воплощением зла…

    Шейх с одной из своих жен
    Шейх с одной из своих жен

    О судьбе самой Латифы до сих пор ничего неизвестно, а ведь с момента ее задержания прошло уже 10 месяцев. Мировые правозащитные организации требуют у представителей шейха немедленно выйти с ними на связь и рассказать, где и в каком состоянии находится принцесса. Корреспондентам BBC удалось получить у своего источника из окружения властей Дубая лишь короткий комментарий о том, что Латифа вернулась в семью и у нее все прекрасно. Верится в это с трудом. 

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    Текст: Алена Петровская Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС, Getty Images

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    Комментарии (6) Добавить комментарий
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    • Радуйтесь своей жизни и не завидуйте богатым...В этом смысл статьи!

    • А ниче, жена стоит не в паранже. А в светской одежде, какой уж там шариат? Ничего не понятно.

    • Гость

      Радуйтесь своей жизни и не завидуйте богатым...В этом смысл статьи!

      это точно.и вид у этого Мохамеда очень злобный.деньги походу не больно в радость

    • О боже:(( на дворе 21 век и такое насилие на религиозной почве:((( ни капли жалости к родной дочке. В камере без окон избивали:(((

    • Бедная девушка.. А сколько еще миллионов женщин бесправны..А у нас в стране до сих пор не понимают, зачем нужен феминизм и отпускают глупые шутки

    • Гость

      А ниче, жена стоит не в паранже. А в светской одежде, какой уж там шариат? Ничего не понятно.

      так фото похоже с европейских скачек.может лошадь его участвует.

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