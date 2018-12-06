«Либо я уже мертва, либо все очень плохо»: история исчезновения арабской принцессы, которая 7 лет готовила побег

Многие девушки намеренно стремятся в золотую клетку, ограждающую их от забот и тягот обычной жизни, а героиня нашего материала, рискуя жизнью, решила из нее выбраться. Она родилась в семье арабского шейха, но восточная сказка обернулась для нее кошмаром.

Одна из немногих фотографий Латифы, которую удалось найти в Сети

«Если вы смотрите этот ролик, то я либо мертва, либо нахожусь в очень-очень плохой ситуации», — так начинается видеообращение 32-летней принцессы Латифы, которое она записала в феврале этого года за пару дней до побега из дворца своего отца — арабского шейха Мохаммеда аль-Мактума. В кадре девушка в простой синей футболке, без макияжа и с забранными наспех волосами сидит в комнате, мало чем напоминающей королевские покои, и в течение 40 минут рассказывает о том, почему решила вырваться из «золотой клетки».







Признаться, поначалу с трудом веришь ее рассказу. Жестокость отца, руки которого запачканы кровью, равнодушие многочисленных родственников, не обращающих внимание на происходящее из-за боязни лишиться наследства, старшая сестра, также пытавшаяся сбежать и заключенная под стражу в собственном доме, избиения, унижения… В таком мире живут восточные принцессы?



По словам девушки, ее жизнь совсем не была сказкой, как думали многие. Родной отец заставлял соблюдать комендантский час, не разрешал путешествовать одной и вообще лишал всех тех вещей, которые в цивилизованном обществе люди принимают как должное: «Свобода выбора — это то, чего у нас никогда не было».



Спецслужбам ОАЭ удавалось больше полугода скрывать от общественности факт исчезновения дочери правителя Дубая, но после обнародования видео все мировые СМИ обратили внимание на крик души принцессы-беглянки, которая хотела вести более свободную жизнь, чем это предписано законами шариата, за что и поплатилась. Woman.ru собрал всю имеющуюся об этой истории информацию.

Не первая

Хотелось бы начать свой рассказ с того, кем же являлась Латифа-средняя (у шейха есть еще две дочери с таким же имеем), но в Сети о ней нет никакой информации, как, собственно, и фотографий девушки. Известно лишь, что она не первая дочь эмира, пытавшаяся сбежать от него. В 2000 году это сделала ее старшая (и самая близкая) сестра Шамсу. Во время каникул в Великобритании девушка ушла из семейного поместья в графстве Суррей, но ее поймали через два месяца и, накачав психотропными препаратами, переправили домой на частном самолете.





Сестра Латифы Шамсу, которая также пыталась сбежать из семьи

С тех пор прошло 18 лет… Молодая девушка превратилась в женщину, лишенную возможности жить нормальной жизнью. Все эти годы она сидит взаперти (возможно, в самой дальней комнате огромного дворца) под постоянным надзором охраны и медицинского персонала.



Собственно, побег Шамсу (пусть и окончившийся столь печально) и подтолкнул Латифу к решительным действиям. В 16 лет она предприняла попытку покинуть отчий дом, но была задержана на границе. Тогда ее схватили и поместили в заключение на (!) три года и четыре месяца. Сидела девушка не под домашним арестом, а в самой настоящей тюрьме («в помещении без окон и света»), где ее пытали и унижали. «Твой отец приказал избивать тебя до смерти», — хладнокровно сообщили охранники своей пленнице.

Попытка не пытка

К новому плану Латифа готовилась 7 лет, скопив за это время 400 000 долларов. Девушка понимала, что из родных ей никто не поможет (братья и сестры были равнодушны к ее проблемам, а скорее — просто боялись гнева отца). Единственной, к кому она могла обратиться, была ее близкая подруга и по совместительству тренер по капоэйре Тина Яухиайнен.

Дом Латифы Тина (на фото справа) называла «роскошным, но гнетущим комплексом»

Вторым помощником принцессы-беглянки стал француз Эрве Жобер — бывший офицер ВМС, переехавший в Дубай и переквалифицировавшийся в бизнесмена. В 2008 году он вынужден был бежать из Эмиратов из-за проблем с местными властями. Судя по всему, там случилось что-то очень серьезное, раз мужчине пришлось скрываться от преследователей в женском наряде, закрывающем его с ног до головы. Под черную абаю он надел гидрокостюм с аквалангом, с помощью которых добрался вплавь до ожидающего его корабля и отправился в Индию.





В таком виде Эрве Жобер бежал из Дубая

Узнав эту историю, Латифа вышла на контакт с Жобером и попросила о помощи. В течение семи лет они вели переписку, обсуждая детали побега, и впервые встретились лишь в день, когда все и произошло.

День X

В конце февраля 2018 года Яухиайнен и Латифа, позавтракав во дворце, отправились на автомобиле до Омана, где их ждали арендованные гидроциклы (по другим данным — надувная лодка). Подгоняемые сильным ветром, полутораметровыми волнами и собственным страхом, они преодолели почти 42 километра, прежде чем оказались на яхте Жобера. Его небольшое судно Nostromo (отсылка к названию космического корабля из фильма «Чужой»?) стояло под американским флагом в международных водах Индийского океана.



План состоял в том, чтобы добраться до Гоа. В пути Латифа пыталась привлечь к себе внимание журналистов и правозащитников, но безрезультатно. А вот люди шейха, отправленные в погоню, уже вычислили их след.



Всего в 50 километрах от берегов Индии к яхте причалил скоростной катер с людьми, одетыми во все черное и вооруженными автоматами с лазерным наведением.



Особо не церемонясь, они схватили королевскую дочку за волосы и пару раз ударили, чтобы лишить возможности двигаться и сопротивляться.

«Оставьте меня здесь, я лучше умру на яхте, чем вернусь в Дубай», — кричала девушка, понимая, что лишилась последнего шанса на свободу.

Сообщников Латифы также задержали, но спустя неделю отпустили на свободу. В интервью BBC они рассказали, что их заставляли признаться в похищении человека («согласно исламским верованиям, даже будучи взрослой, женщина не может сама принимать решений и продолжает оставаться под полной ответственностью своего отца»), угрожали пожизненным заключением и даже смертной казнью.

«Мой отец — самый злой человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни»

Кто же этот Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, от которого так отчаянно хотела сбежать родная дочь? Он является самым уважаемым человеком ОАЭ, и вся страна уже готовится к празднованию его 70-летия в следующем году. С именем шейха связано все, что ассоциируется с Дубаем — от авиакомпании Emirates до «острова Пальм» и самого высокого здания в мире Бурдж Халифа.





Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

У эмира 6 жен, 9 сыновей (один из них умер в 33 года от сердечного приступа) и 14 дочерей. Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Он — премьер-министр и вице-президент Эмиратов. А еще — щедрый меценат, любитель конного спорта и поэзии и, как до недавнего времени писали журналисты, любящий отец. Такого родная дочь вряд ли назовет воплощением зла…

Шейх с одной из своих жен

О судьбе самой Латифы до сих пор ничего неизвестно, а ведь с момента ее задержания прошло уже 10 месяцев. Мировые правозащитные организации требуют у представителей шейха немедленно выйти с ними на связь и рассказать, где и в каком состоянии находится принцесса. Корреспондентам BBC удалось получить у своего источника из окружения властей Дубая лишь короткий комментарий о том, что Латифа вернулась в семью и у нее все прекрасно. Верится в это с трудом.