16 лет любовница, 36 часов жена: история Евы Браун, отдавшей свою жизнь Адольфу Гитлеру

Жены фашистов зачастую не уступали в жестокости своим мужьям, однако, супруга самого главного нациста XX века была не такой, как они. Ева Браун всю свою недолгую жизнь находилась в тени Адольфа Гитлера, была нежной и покорной, страдала от неверности своего мужчины и тем не менее считала себя самой счастливой женщиной в мире.



1 2 3 ... 18 Адольф Гитлер и Ева Браун прожили вместе 16 лет

Осенью этого года журналисты немецкого издания Bild опубликовали эксклюзивное интервью с внучатыми племянниками Адольфа Гитлера, которые являются последними оставшимися в живых родственниками фюрера Третьего рейха. Прочитав историю братьев Стюарт-Хьюстонов, заключивших негласный пакт не жениться и не заводить детей, дабы не продолжать свой род, журналисты вновь начали копаться в личной жизни главного нациста XX века и вспоминать всех женщин, попавших под обаяние этого человека.



Не удивляйтесь, в общении с представительницами прекрасного пола Гитлер был истинным джентльменом: при дамах никогда не садился первым, был щедр на комплименты, умел красиво ухаживать. Неудивительно, что женщины жаждали его внимания и расположения.

Однако те, кому он благоволил, должны были быть моложе него, как минимум, лет на 20, иметь большую грудь и не строить планов насчет замужества.

В случае Евы Браун галочка была поставлена лишь напротив первого пункта. И, тем не менее, именно она стала той, на ком Гитлер женился и с кем был до конца жизни.

Первая встреча

Когда Адольф и Ева впервые встретились, ему было 40, а ей только исполнилось 17. Произошло это в мастерской личного фотографа фюрера Генриха Гофмана, где девушка подрабатывала ассистенткой. Гитлер был представлен как господин Вольф. Он сразу заинтересовался привлекательной шатенкой со стройными ногами, она же, воспитанная в строгости, впервые в жизни почувствовала интерес к мужчине. И узнав о том, что ему нравятся женщины с большой грудью, начала подкладывать в бюстгальтер носки.



Некоторое время их встречи были тайными, ведь тогда Гитлер встречался с Гели Раубаль — между прочим, своей двоюродной племянницей. 18 сентября 1931 года девушка, поссорившись с дядей-бойфрендом, покончила жизнь самоубийством. Теперь Ева смогла занять ее место.

А был ли секс?

Этим вопросом до сих пор задаются многие исследователи биографии Гитлера. Теме интимной жизни фюрера посвящено немало исследований (а также отдельная страница в Википедии). Одни заявляли, что в молодости он практиковал однополые связи. Вторые говорили о его садомазахистских наклонностях. Третьи уверяли, что он был импотентом: мол, слухи о гиперсексуальности вождя распространяли специально. Тогда чем же он занимался со своими любовницами? Не книжки же читал…



Однако многие склоняются к тому, что его ночи с Евой Браун проходили именно по такому сценарию. Выбрал же ее он в первую очередь потому, что она была для него идеалом женщины, с которой просто приятно быть рядом.

Две попытки самоубийства

Каким бы ни были на самом деле отношения Браун и Гитлера, она окунулась в них с головой. И безумно страдала, когда узнавала об очередной интрижке своего мужчины на стороне. Одной из ее соперниц была немецкая актриса Рената Мюллер — эффектная голубоглазая брюнетка с тонкими прямыми бровями, которая после очередного свидания с Адольфом выбросилась из окна своей берлинской квартиры. Еще одна любовница фюрера, англичанка Юнити Митфорд, с пулей, застрявшей у нее в голове, прожила (!) 9 лет, практически не приходя в сознание. Вам кажется случайным совпадением то, что все женщины, имевшие связь с диктатором, кончали жизнь самоубийством?



Сама Ева дважды отваживалась на этот шаг. К счастью, оба раза ее удавалось спасти. Браун тут же вызывала к себе личного врача Гитлера, чтобы ее возлюбленный точно узнал о случившемся. Ее план срабатывал — фюрер приезжал с цветами, просил прощение и даже обещал купить дом.

Жизнь в золотой клетке

Если обещание «не изменять» он так и не смог выполнить, то с домом не обманул. Новый не подарил, но разрешил переехать в свою резиденцию в Баварских Альпах. Именно там Ева проводила большую часть времени с 1936 года по 1945-й. Неофициальная первая леди Третьего рейха наслаждалась ролью домохозяйки и каждый вечер ждала фюрера за накрытым столом.



В Бергхофе Ева Браун коротала время за чтением своих любимых женских романов, а также занималась кино- и фотосъемкой. Благодаря ее увлечению историки получили уникальные кадры, на которых одного из самых жестоких людей в мире можно увидеть в неформальной обстановке.







24-летняя женщина была весьма привлекательной и могла стать украшением любого светского мероприятия. Но она предпочитала не покидать свою «золотую клетку», в которой чаще всего находилась в компании кухарки и горничной. Впрочем, такое положение ее вполне устраивало.



Гитлер тоже был счастлив. Правда, по-своему. Браун не интересовалась политикой, не стремилась к мировому господству — другими словами, не представляла никакой угрозы его авторитету.

Не подходи ко мне!

Гитлер и Браун были вместе 16 лет, но их отношения сложно было назвать романтическими. И дело тут не только в постоянных изменах фюрера. Адольф категорически запрещал Еве проявлять какие-либо чувства по отношению к нему на публике.



Правитель Германии отчаянно хотел сохранить образ человека, который «женат на своей стране», и не позволял влюбленной в него женщине испортить это впечатление. Кроме этого, Гитлер желал оставаться привлекательным для женской части населения. А для этого они не должны были знать, что он уже занят. Когда Ева приезжала в рейхсканцелярию, ей было приказано (именно приказано!) входить через заднюю дверь, чтобы ее никто не видел...

«Самая несчастная женщина в Германии», — именно так личный шофер Гитлера описывал его возлюбленную.

Сама Браун также отмечала в дневнике, что фюрер любил ее лишь тогда, когда это ему было удобно. Ева писала, что у Гитлера совсем не было на нее времени, но при этом он смог установить над ней жесткий контроль — запрещал танцевать, курить и находиться в компании других мужчин.



Запись в дневнике от 11 марта 1935 года: «Зачем я его повстречала? Это ужасно... Лучше бы я связалась с дьяволом! Хуже, чем сейчас, быть не может. Я нужна ему для известных целей — не иначе».

По некоторым данным, под «известными целями» Браун подразумевала и то, что Гитлер заставлял ее ходить по дому обнаженной, а также обожал фотографировать ее голые ягодицы.

Их он снимал крупным планом, заявляя, что именно такой ракурс не позволит никому узнать Еву, если фотографии попадут в чужие руки.



От всего этого женщина очень страдала, но продолжала любить Гитлера. И ждала, когда же он сделает ей предложение.

…и умерли в один день

Ева Браун добилась своего: Гитлер согласился жениться на ней. Правда, произошло это за 36 часов до их смерти.



После покушения на фюрера 20 июля 1944 года Ева заявила, что останется с Адольфом до конца. Он же умолял ее покинуть Берлин на уже подготовленном самолете и даже связался с нужными людьми, дабы обсудить детали финансовой поддержки. Но женщина была непреклонна.



Из Бергхофа она переехала к нему в бункер, где 29 апреля 1945 года состоялась их свадьба. Невеста была в простом черном платье.

В этот же наряд фрау Гитлер (теперь она могла так называть себя официально) облачилась и на следующий день, дополнив его турмалиновым гарнитуром, который Гитлер преподнес ей после первой попытки самоубийства.

30 апреля в 14:30 супруги обошли все комнаты своего убежища, попрощавшись с членами команды, а после закрылись в кабинете, где все и произошло: Браун приняла яд, а через несколько минут после ее смерти Гитлер нажал на курок.



В 2013 году в Германии вышла книга «Жены нацистов», в которой впервые были опубликованы отрывки из писем Евы Браун, адресованные ее подруге Герте Шнайдер. «Мы не сдаемся, однако мне кажется, что конец все ближе. Тем не менее, я счастлива, так как Адольф со мной», — писала она за 11 дней до кончины.