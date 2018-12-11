Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Виктория Лопырева рассказала, какие отношения ее связывают с Виталием Мутко

    11.12.2018
    Многие пользователи Сети приписывают 35-летней Виктории Лопыревой роман с 60-летним Виталием Мутко. Недавно модель рассказала правду об отношениях с политиком. 

    В Сети давно ходят слухи о романе Виктории Лопыревой и Виталия Мутко. На днях модель рассказала о том, какие отношения на самом деле связывают ее и политика. 

    «С господином Мутко мы общались всегда исключительно по рабочим вопросам в период подготовки и проведения чемпионата, ничего личного нас никогда не связывало и не связывает», — рассказала Виктория журналистам портала Sport24

    Однако другие подробности своей личной жизни модель раскрывать не стала. Так, для поклонников модели до сих пор остается загадкой ее роман с Николаем Басковым. Летом ходили слухи, что знаменитости расстались, однако официальных заявлений ни Виктория, ни Николай не делали.   

    Кроме того, будучи послом FIFA и Чемпионата Мира по футболу в России, Лопырева прокомментировала и скандал, связанный с футболистами Кокориным и Мамаевым. «Скажу так: с детства ненавижу, когда впятером на одного. Не по-мужски это», — заявила Виктория. Модель надеется, что этот инцидент не повредит репутации российских футболистов в целом.  

    Перейти к обсуждению 5


    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Instagram, Валерий Шарифулин, Михаил Джапаридзе/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Виктория Лопырева, Николай Басков

    Реклама

    Комментарии (5) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 194

    Новое за неделю

    14 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.