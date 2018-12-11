Виктория Лопырева рассказала, какие отношения ее связывают с Виталием Мутко

Многие пользователи Сети приписывают 35-летней Виктории Лопыревой роман с 60-летним Виталием Мутко. Недавно модель рассказала правду об отношениях с политиком.

1 2 3 ... 9 Виктория Лопырева рассказала об отношениях с Виталием Мутко

В Сети давно ходят слухи о романе Виктории Лопыревой и Виталия Мутко. На днях модель рассказала о том, какие отношения на самом деле связывают ее и политика.



«С господином Мутко мы общались всегда исключительно по рабочим вопросам в период подготовки и проведения чемпионата, ничего личного нас никогда не связывало и не связывает», — рассказала Виктория журналистам портала Sport24.



Однако другие подробности своей личной жизни модель раскрывать не стала. Так, для поклонников модели до сих пор остается загадкой ее роман с Николаем Басковым. Летом ходили слухи, что знаменитости расстались, однако официальных заявлений ни Виктория, ни Николай не делали.



Кроме того, будучи послом FIFA и Чемпионата Мира по футболу в России, Лопырева прокомментировала и скандал, связанный с футболистами Кокориным и Мамаевым. «Скажу так: с детства ненавижу, когда впятером на одного. Не по-мужски это», — заявила Виктория. Модель надеется, что этот инцидент не повредит репутации российских футболистов в целом.