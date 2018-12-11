Ребенок как аксессуар: почему эксперты волнуются за детей сестер Кардашьян-Дженнер

Представительницы клана Кардашьян-Дженнер делают все, чтобы поддерживать общественный интерес к себе. Когда публика устает от голых селфи или обсуждения пластики, в ход идет оружие массового умиления — их дети. Наследники известного семейства, кажется, с пеленок привыкли к камерам и люксу. Woman.ru пробует разобраться, как все это отражается на малышах.

Представительниц клана Кардашьян-Дженнер часто критикуют за то, как они растят своих детей

Многие молодые родители жалуются на так называемый «мамшейминг», ведь всегда найдутся посторонние люди, желающие упрекнуть в неправильном воспитании. Критика зачастую не имеет под собой никаких оснований — все-таки каждому виднее, как лучше растить своего ребенка. Однако существуют определенные стандарты, которых большинство сознательных мам и пап стараются придерживаться. Например, не брать крох с собой на взрослые мероприятия или не позволять им пользоваться декоративной косметикой.



Но для охочих до славы сестер Кардашьян-Дженнер законы не писаны. Молодые мамы будто нарочно делают все для того, чтобы их маленьких детей обсуждали мировые СМИ. Схема, как нетрудно догадаться, работает. Масла в огонь подливают еще и поклонники знаменитостей, которые устраивают в соцсетях жаркие дискуссии о том, какое будущее ждет Норт, Сэйнта и Чикаго Уэст, а также их кузин и кузенов при таких-то родителях. Напрасны ли опасения фанатов известного во всем мире семейства? Действительно ли Кортни, Ким, Хлое и Кайли такие уж плохие матери, как многие считают? Чтобы разобраться в столь деликатной теме, мы обратились к профессиональным психологам.

Кукла для Инстаграма?

38-летняя Ким Кардашьян давно не обращает внимания на то, что думают о ней посторонние. Порой знаменитость читает негативные комментарий в свой адрес и тут же ловко ставит хейтеров на место. Но она наверняка понимает, что всем 122 миллионам фолловерам в Инстаграме мил не будешь. Жену Канье Уэста осуждали за многое: и за чрезмерное увлечение пластикой, и за откровенные наряды, и за снимки без одежды. В последнее время звезде реалити достается за троих маленьких детей, которых она, по мнению многих поклонников, растит не так, как надо.

Поклонники Ким Кардашьян считают, что Норт Уэст растет избалованной

Методы воспитания Ким начали критиковать еще в 2013-м, когда она только родила своего первенца — дочь Норт. Как только девочка немного подросла, мама стала всюду брать ее с собой (в том числе и на модные показы, где маленьким детям, по сути, нечего делать) и наряжать как куклу — во все лучшее сразу. Благо, выбор всегда оказывался богатым: именитые дизайнеры были только рады прислать в подарок малышке вещи, созданные специально для нее.

Кто только ни упрекал среднюю из сестер Кардашьян в том, что та относится к своему ребенку как к игрушке, позволяющей собрать побольше лайков в соцсетях, или как к модному аксессуару!

Саму Ким эти обвинения только раззадоривали, и она готовила очередной ответный удар. В декабре 2013 года фанаты знаменитости обратили внимание на то, что брови маленькой Норт Уэст стали значительно реже, а кожа в области лба почему-то была раздраженной. Вывод напрашивался сам собой: Ким отправила полугодовалого ребенка на эпиляцию. Буквально на следующий день знаменитость объяснилась, причем сделала это в шутливой манере.

«Неужели вы правда думаете, что я могу выщипать брови дочери в столь нежном возрасте? Не переживайте, подожду еще пару лет», — писала Ким Кардашьян в Твиттере.

Дальше только интереснее: молодой маме неоднократно доставалось за то, что она выпрямляет кудрявую от природы шевелюру девочки и разрешает ей носить наращенные волосы. Но знаменитости, привыкшей ко всевозможным обвинениям со стороны, вновь удалось выйти сухой из воды. «Нори просто хотела прямые волосы, и я сделала ей укладку. Смешно, что в Сети решили, что я издеваюсь над ребенком. Это всего лишь утюжок. Я же не могла отказать дочке в ее день рождения», — говорила Ким изданию The Hollywood Reporter. Жену Канье Уэста можно было бы понять, если бы случай был единичным.

По словам знаменитости, дочь сама решает, какую одежду носить

Сейчас Норт Уэст пять лет, и она активно пользуется… декоративной косметикой. Разумеется, с позволения мамы, прекрасно понимающей, какой будет реакция ее фанатов. В сентябре этого года звезда реалити опубликовала в соцсети несколько роликов со старшей дочерью, на которых отчетливо виден макияж на детском лице. По версии Ким, девочка сама захотела попробовать новые оттенки из маминой коллекции: «Угомонитесь, мамшеймеры! Через несколько минут весь этот раскрас будет смыт. Мне же надо было как-то уговорить дочь уехать из дома».

Пятилетней Норт Уэст разрешают делать мейкап

«Ребенок, как бы его ни воспитывали и какие фразы ни говорили, берет пример только с родителей. Бесполезно что-то объяснять, если ты сам не соблюдаешь эти правила. Детям нравится наблюдать и копировать поведение своих родителей. Поэтому, если мама, например, делает макияж, то дочка тоже потянется за помадой и тушью», — считает многодетная мама, эксперт по моде и стилю Мила Марсель.



Большинство мам сами решают, в чем их дети пойдут на прогулку или в гости. Однако Ким в это самое большинство не входит: по словам знаменитости, она дает дочери и сыну полную свободу выбора. Мол, малыши самостоятельно придумывают комбинации. Норт, например, является большой любительницей обуви на каблуках (как у мамы!) — естественно, пока низких, но то ли еще будет. А еще у девочки есть целая коллекция дизайнерских сумок, которые далеко не каждая фэшэниста в состоянии себе позволить. Подозреваем, что любой каприз наследницы звезды соцсетей и эксцентричного музыканта исполняется по щелчку пальцев.



Интересно, что сама Кардашьян неоднократно говорила, что не хочет, чтобы дети росли избалованными. Именно поэтому для ребят составлено довольное жесткое ежедневное расписание. К Норт, как к старшей, повышенные требования. Девочка занимается балетом, плаванием, музыкой, учится читать и писать.

Отцова гордость

3-летний Сэйнт Уэст пока не так часто становится героем публикаций в прессе. Ким и Канье постоянно хвалят сына за примерное поведение и покладистый характер. Впрочем, воспитывают мальчика так же, как Норт и Чикаго — люкс с пеленок, дорогие игрушки и бесконечные перелеты на частных джетах.

Второй ребенок быстро стал ключевым героем постов звездной матери в соцсетях.

Начиналось все с жалоб Ким на тяжелую беременность, а закончилось томным ожиданием первых фото младенца (к слову, Кардашьян и тут все выгодно обставила — первыми снимки увидели подписанные на ее платное приложение пользователи Сети).

Пользователи Сети не понимают, зачем Ким Кардашьян выпрямляет волосы и сыну...

В августе этого года Сэйнт, которому на тот момент было только два с половиной года, вместе с отцом снялся для обложки американского Harper's Bazaar. Гордый папа отметил, что очень надеется на то, что его дети и дальше будут такими уверенными в себе. Невольно создалось ощущение, что Канье таким образом оправдывал их с Ким методы воспитания.



А что же Чикаго Уэст? Девочке пока нет и года, поэтому в «играх» матери она не участвует. Что-то подсказывает, что со временем все вышеперечисленное коснется и ее. Пока же все лавры славы достаются Норт.

В этом году Сэйнт вместе с сестрой и отцом появился на обложке западного глянца

Наш постоянный эксперт, семейный психолог Светлана Бояринова считает обстановку, в которой растут наследники Ким Кардашьян и ее сестер, не самой здоровой. «Ребенку необходимо нормальное детство, чтобы получить объективные данные о мире. Детям до 6 лет очень важно иметь рядом адекватного, стабильного, всегда доступного родителя, который поддерживает, защищает, дарит безусловную любовь, независимо от того, как поступает в тот или иной момент малыш. Дети героинь этого материала, увы, лишены этого. И никакие деньги, подарки не могут этого компенсировать», — отмечает Светлана.

Мать-кукушка

Надо признать, что Кортни Кардашьян недалеко ушла от младшей сестры в вопросах воспитания. Звезда реалити сейчас больше занята личной жизнью, а не 8-летним Мейсоном, 6-летней Пенелопой и 3-летним Рейном, которым постоянно требуется родительское внимание. После расставания с отцом ребят Скоттом Дисиком знаменитость только и успевает, что менять одного молодого бойфренда, на другого — еще моложе.

Кортни Кардашьян часто называют нерадивой матерью

Еще пару лет назад Кортни не пыталась стать самой популярной из сестер, теперь же она лезет из кожи вон. Знаменитость часто выходит в свет в откровенных нарядах и публикует на своей странице в соцсети провокационные кадры. Многие подписчики критикуют многодетную мать за столь фривольное поведение. Как-никак Мейсону скоро исполнится девять лет, и у него уже наверняка есть собственный смартфон — аккаунт матери в Инстаграме он найдет в два счета.

Кортни Кардашьян с дочерью и сыновьями

В отличие от детей Ким, у сыновей и дочери Кортни нет строгого режима, которого они обязаны придерживаться. Ребята не ходят в школу и детский сад, а занимаются дома. Причем их график привязан к съемкам новых эпизодов семейного реалити — на этом настаивают мать и бабушка Крис Дженнер. Кстати, за годы выхода шоу в эфир зрители повидали многое. Например, когда Мейсон был совсем крохой, Кортни уронила его на пол и потом долго выясняла, все ли с ним в порядке.



В одном из интервью знаменитость признавалась, что преимущественно сама занимается детьми. К няням обращается только тогда, когда уходит на вечеринки или улетает из страны. Пользователи Сети не раз упрекали Кортни в том, что та лукавит: без помощи она явно не обходится. Судя по тому, как часто звезда публикует фото из заграничных поездок, няни уже имеют прописку в ее особняке.

Живая игрушка

В апреле этого года Хлое Кардашьян родила ребенка, о котором так давно мечтала. Отцом малышки Тру стал баскетболист Тристан Томпсон, никогда не отличавшийся лебединой верностью. Спортсмена поймали на измене прямо накануне родов девушки. Ради дочери Хлое простила загулявшего бойфренда, но стоило ли — большой вопрос. Тристан почти не принимает участия в воспитании малышки, ставшей для матери своего рода игрушкой.

Девочка, которой скоро исполнится девять месяцев, теперь является главной звездой Инстаграма Хлое.

Куда бы знаменитость ни отправилась, она всюду берет с собой дочь. Доходит до того, что кроха сопровождает родительницу в салоны красоты. Это при том, что Кардашьян есть на кого оставить ребенка, которому не стоит лишний раз дышать краской и укладочными средствами.

Хлое Кардашьян часто ретуширует фото дочери

Это лишь малое из зол: молодую маму часто критикуют за то, что она пытается сделать и без того симпатичную девочку еще красивее — то Хлое наряжает Тру как куклу, то ретуширует фото с ней до неузнаваемости. Поклонникам остается только гадать, кому нужны все эти лишние и — главное — очень заметные манипуляции.

Пользователи Сети осуждали знаменитость за то, что та неправильно держит малышку Тру

Звезде реалити вообще не раз приходилось слышать, что она плохая мать. Летом этого года Инстаграм-знаменитость упрекали в том, что она не умеет правильно держать ребенка. Якобы положение, в котором Тру запечатлена на снимках, настолько опасное, что есть риск развития кривошеи. Была и другая претензия: Хлое продолжает носить слишком длинные ногти, из-за чего может случайно поранить дочь. Даже если что-то подобное и было, то Кардашьян не стремится делиться этим с переживающими фолловерами.

Случайная

Самая юная представительница клана Кардашьян-Дженнер Кайли стала матерью сравнительно рано — ей не было и 21 года, когда родилась ее дочь Сторми. Поклонники не скрывают, что волнуются за знаменитость и ее первенца.

По мнению многих, Кайли пока не готова к материнству и воспринимает столь серьезную для женщины миссию как игру в дочки-матери.

«Она мечтает скорее вернуться к светской жизни, ходить на вечеринки, танцевать до четырех утра, просыпаться ближе к полудню и ничего не делать», — поведал источник из окружения звезды изданию Radar Online. Если первое время после появления дочери на свет Кайли старалась не оставлять ее надолго, то теперь не упускает возможности лишний раз потусоваться. Впрочем, ей все же надо отдать должное: уехав вместе с бойфрендом-музыкантом на гастроли, она взяла с собой малышку Сторми.

Фанаты считают, что Кайли Дженнер не воспринимает всерьез материнство

Но меж тем количество поводов для беспокойства все же растет. Так, например, некоторые фанаты основательницы Kylie Cosmetics до сих пор считают, что она на самом деле родила от своего бывшего парня, рэпера Tyga. По подсчетам неравнодушных девушка забеременела практически сразу после разрыва с ним, когда только начала общаться с Трэвисом Скоттом. Если верить инсайдерам, Дженнер-младшей даже пришлось давать согласие на проведение ДНК-текса.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер по-прежнему живут отдельно друг от друга

Фанатов Кайли настораживает, что Трэвис принимает мало участия в воспитании дочери. Более того, он по-прежнему живет отдельно от избранницы и ребенка.

Мамы разные нужны

Младшее поколение семейства Кардашьян-Дженнер пусть и живет в роскоши, но им явно не позавидуешь. Ребята по сути лишены нормального детства, пока их мамы устраивают личную жизнь или решаются на провокации ради привлечения поклонников. Семейный психолог Светлана Бояринова считает, что в такой ситуации было бы правильно оградить детей от так называемой звездной жизни. «В идеале нужно привлекать психологов, чтобы помогли мальчикам, девочкам и их мамам построить нормальные отношения внутри семьи. Самим женщинам не помешала бы индивидуальная терапия», — делится своим мнением эксперт.



Стоит ли бить тревогу фанатам? Бояринова полагает, что волноваться в первую очередь должны сами героини материала — как матери они должны понимать, что у такого воспитания в будущем могут быть неприятные последствия.



1 2 3 ... 15 Методы воспитания Ким Кардашьян часто подвергаются критике

У клинического психолога Татьяны Москвитиной несколько другая точка зрения. Эксперт уверена, что в современных реалиях по-другому сложно растить детей. «Культ тела, красоты, моды, удовлетворения своих простейших потребностей сегодня нормален. Дети сестер Кардашьян вырастут в соответствии с духом времени. Те, кто переживает за этих ребят, наверняка просто-напросто придерживается традиционных ценностей», — уверена психолог.



А вот детский психолог Айна Громова уверена, что идеальных родителей в принципе нет, ведь у каждого типа воспитания могут быть как сторонники, так и противники. «Любые дети, которые воспитываются неправильно, достойны сопереживания. Но какая польза от этого сопереживания? Люди, которые привыкли жить под прицелом камер, вряд ли скорректируют свою воспитательную модель только из-за того, что кто-то считает ее неверной. Надо понимать, что большинству знаменитостей не важно, что о них подумают окружающие. Так что воспитание ребенка — это ответственность исключительно его родителей», — считает Громова. Психолог призывает пользователей Сети не осуждать звездных мам, дабы не нарушать личных границ, ведь на их месте может оказаться кто угодно.