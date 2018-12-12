Как утаить беременность, если ты звезда: от ретуши фото до плясок на 7 месяце

Скрывать свое интересное положение стало своеобразным трендом среди звезд. Кто-то это делает из-за суеверий, а кто-то просто-напросто не хочет раньше времени давать СМИ повод для разговоров. При этом у каждой будущей мамы есть свой способ обвести вокруг пальца общественность. В нашем новом материале вы найдете 7 инструкций от «королев конспирации», которые до последнего скрывали беременность.

1 2 3 ... 23 Виктория Лопырева — ретушировала свои фотографии

В середине декабря 35-летняя Виктория Лопырева официально подтвердила, что скоро станет мамой. О своей беременности звезда узнала еще до проведения чемпионата мира по футболу ФИФА, амбассадором которого она являлась

В мире шоу-бизнеса тайны долго не живут. Пытливые фолловеры, не хуже УЗИ, рассмотрят округлившийся живот на свежем снимке звезды в соцсетях — и поставят срок. Однако некоторым знаменитостям все же удается обвести вокруг пальца всю страну и хранить свой «маленький секрет» до последнего — то есть почти до родов.



Пока одни с редкостным упорством отрицают очевидное, другие старательно ретушируют свои снимки. Ну а третьи просто публикуют старые фото, благо запасы велики и подходят на все случаи жизни. Итак, вспоминаем, как нас водили за нос семь изобретательных известных женщин.

