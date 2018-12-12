Как утаить беременность, если ты звезда: от ретуши фото до плясок на 7 месяце

В мире шоу-бизнеса тайны долго не живут. Пытливые фолловеры, не хуже УЗИ, рассмотрят округлившийся живот на свежем снимке звезды в соцсетях — и поставят срок. Однако некоторым знаменитостям все же удается обвести вокруг пальца всю страну и хранить свой «маленький секрет» до последнего — то есть почти до родов.
Пока одни с редкостным упорством отрицают очевидное, другие старательно ретушируют свои снимки. Ну а третьи просто публикуют старые фото, благо запасы велики и подходят на все случаи жизни. Итак, вспоминаем, как нас водили за нос семь изобретательных известных женщин.
Незачёт. Все они все равно прокололись. Вот Курникова - мастер конспирации. Никто и не подозревал о беременности. Хотя за ними с Энрике папарацци по пятам ходят.