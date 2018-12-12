Кейт Миддлтон VS Джекка Крейг: история борьбы за принца Уильяма, в которой есть победительница, но нет побежденной

Кейт Миддлтон пришлось бороться за принца Уильяма

До знакомства с Кейт Миддлтон принц Уильям слыл знатным ловеласом и всегда пользовался популярностью у девушек, которым — и с явным удовольствием — отвечал взаимностью.



Сегодня практически все его экс-пассии — от юной аристократки Роуз Фарквар до бывшей главы PR-департамента Дома Gucci Арабеллы Масгрейв — обзавелись семьями и теперь не представляют интереса для прессы. Кроме одной — Джессики Крейг. Именно ее называют первой большой любовью принца и женщиной, которую терпеть не может герцогиня Кембриджская.





Соперницей Кэтрин была Джекка Крейг

И мы прекрасно понимаем чувства Кэтрин. Ведь Джессика была той, которая несколько лет стояла между ней и Уильямом, той, к которой он вернулся во время их разрыва в 2007-м, той, от которой, как пишут СМИ, родился внебрачный сын принца. Да, в этой истории было и такое! Но обо всем по порядку.

Кто такая эта миссис Джекка Крейг?

Джессика Крейг, или просто Джекка (как ее любит называть британская пресса) является представительницей четвертого поколения семейства, эмигрировавшего из Великобритании в Кению в начале XX века. Ее прадед построил здесь ферму по разведению телят, а наследники продолжили это дело и весьма успешно. Отец Джекки, также вовлеченный в семейный бизнес, основал на площади в двадцать с лишним тысяч гектаров настоящий заповедник для диких животных. Именно здесь и произошло знакомство девушки с наследником британского престола.



В возрасте 16 лет Уильям приехал туда вместе с принцем Чарльзом, который дружил с главой семейства Крейгов. Юноша сразу же обратил внимание на стройную шатенку и не отходил от нее все те пару недель, что был в Африке. Долгие прогулки и разговоры обо всем на свете, первые поцелуи на фоне фантастических закатов — то жаркое лето 1998-го оба запомнили надолго. А по возвращении в Лондон, где Джекка училась в том же университете, что и Уилл, последовало продолжение.

Битва за принца: Кейт VS Джеки

В 2003 году Уильям познакомился с Кейт Миддлтон. Официальной подружкой принца она, как известно, стала не сразу — ей еще предстояло побороться за этот статус со своей главной соперницей Джеккой Крейг. Та входила в ближайший круг наследника и считалась главной претенденткой на его сердце.





Уильям влюбился в Кейт, но и о Джекки не мог забыть



Несмотря на всю серьезность их отношений, выходящих далеко за рамки дружеских, этот роман закончился расставанием — Крейг предпочитала жить в Африке, вдали от повышенного внимания репортеров. Для Кэтрин путь был свободен, и она могла забыть о Джекке, но Уильям этого делать не стал.

Уже встречаясь с мисс Миддлтон и переехав с ней в отдельных коттедж при университете, он всегда находил повод встретиться с бывшей пассией. И даже ездил к ней праздновать Новый год!

Многочисленные родственники настойчиво рекомендовали принцу остановить свой выбор на скромной Кейт, и в марте 2004-го разумный Уилл официально представил ее своему отцу. Впрочем, это вовсе не означало, что общение с Джеккой сошло на нет. Более того, юный и не обремененный жизненным опытом принц решил познакомить двух своих любимых девушек, чтобы они начали проводить время втроем. Забегая вперед, нужно сказать, что ничем хорошим это не закончилось.

Весь в отца

Подобный дружеско-любовный треугольник не мог не дать повода для слухов — придворные начали шептаться о том, что принц пошел по стопам своего отца. По их мнению, Уильям, как и Чарльз, собирался жениться на одной девушке, при этом не переставая любить другую.



Последующие события лишь подтверждали их теорию. Уильям встречался с Кейт, но и про Джекку не забывал. И когда в 2007-м пара рассталась, первой, в чьих объятиях оказался принц, была именно его бывшая. Вместе они присутствовали и на свадьбе брата Крейг, ради которой Уильям пропустил церемонию бракосочетания своего кузена Питера Филлипса.



Прошло несколько месяцев, прежде чем наследник британского престола понял, что та, кто ему действительно нужна — это Кейт. К ней он и вернулся, а в 2010-м наконец сделал предложение руки и сердца. Но и тут без сюрпризов не обошлось.





Преклонить колено и вручить кольцо он решил… в доме Джекки в Кении, куда пара отправилась в очередной отпуск.

Пресса тут же вспомнила, что Чарльз сделал предложение Диане в саду, принадлежащем Камилле… Невероятное и какое-то пугающее совпадение.

После королевской свадьбы, прогремевшей на весь мир 29 апреля 2011 года, Уильям не переставал видеться с Джеккой. Любую их встречу пресса тут же выносила на первые полосы новости с заголовком «Осторожнее, Кейт!». Лейтмотивом всех публикаций была мысль, что любовницы бывшими не бывают.





Пресса была уверена, у женатого Уильяма и Джекки тайный роман

В 2014-м, оставив супругу и годовалого сына, Уильям улетел на пресс-конференцию в Мадрид, где совсем не удивился встрече с экс-подружкой, с которой после отправился на охоту. «У каждого Виндзора есть своя Камилла», — прокомментировали это событие читательницы Woman.ru.



Встречи экс-возлюбленных стали реже лишь после того, как в 2015-м мисс Крейг объявила о помолвке с мистером Джонатаном Бейли. С профессором-биологом значительно старше нее Джессика была знакома уже много лет. И вместе они производили впечатление скорее добрых приятелей, нежели страстно влюбленных друг в друга людей. Единственным, кто мог вызвать в ней трепет, до сих пор был лишь Уильям.

Внебрачный сын Уилла?

Свадьба Джессики и Джонатана была назначена на 26 марта. Принц, получивший приглашение одним из первых, тут же забронировал билет в Кению и не сразу понял, почему на него так удивленно смотрит не только жена, но и отец, мачеха и любимая бабушка.



Дело в том, что поехав на свадьбу экс-подруги, Уильям пропускал Пасху, празднование которой в британской королевской семье считается незыблемой традицией. К тому же это был первый праздник для малышки Шарлотты — девочке только исполнилось 10 месяцев, и этот день она должна была отметить в кругу родственников. Принц не посчитал сей факт веским аргументом и укатил в далекую Африку. А чтобы пресса не задавалась лишними вопросами, объяснил свою 4-дневную поездку делами, связанными с защитой вымирающих животных.

Журналистам было не до этого, они раскопали кое-что поинтереснее!

Как удалось выяснить репортерам британского Daily Mail, за четыре месяца до свадьбы Джекка родила сына, и журналисты отчего-то решили, что его отцом может быть принц Уильям.





Малыша на фото в нижнем левом углу пресса записала в сыновья Уильяма

Никаких официальных доказательств тому нет, и единственное, на чем основывается такая гипотеза, — атмосфера тотальной секретности вокруг беременности предшественницы Кейт. Да, она — персона не столь публичная, но все-таки является бывшей девушкой наследника британской короны. К ней у прессы всегда был повышенный интерес.



Представители Кенсингтонского дворца, конечно же, не стали никак комментировать подобную чушь, но мы уверены, Кэтрин была сама не своя.

Троллинг по-королевски

1 мая 2016 года редакция британского Vogue представила свой июньский номер. Общественность ахнула — обложку журнала украшала фотография Кейт Миддлтон. Той самой Кейт, которая на протяжении 5 лет (со дня свадьбы) наотрез отказывалась сниматься для глянца. И тут на тебе!



Оправившись от шока, все присмотрелись к наряду, в котором была запечатлена герцогиня Кембриджская, и снова удивились: это что за Доктор Куин — женщина-врач? В кадре Кэтрин позировала в белой рубашке, коричневой замшевой куртке и темно-зеленой шляпе-федоре — вещах, которые она сроду не носила (за исключением, может быть, университетских времен).





1 2 3 ... 17 В 2016 году Кейт Миддлтон впервые снялась для глянца в статусе герцогини Кембриджской, скопировав, как посчитали многие, образ Джекки Крейг

Пока редакция оправдывалась, что, мол, супруга принца наотрез отказывалась позировать в вечерних платьях и захотела предстать в образе обычной жительницы английской провинции, в Сети предположили, что Кейт процитировала стиль Джекки — своей главной соперницы за сердце Уильяма. И это версия нравится нам куда больше!





Для чего это все нужно было Миддлтон? Скорее всего, для того, чтобы Крейг знала — в этой битве она проиграла. Помолвочное кольцо с синим сапфиром, которое так кстати выглядывает внизу снимка, лишь подтверждает это.



В данном случае неизбежные сравнения были явно не в пользу Джекки: на глянцевых фото (да и в жизни) Кэтрин просто красотка, чего не скажешь о ее сопернице, которая не пользуется косметикой и часто выглядит откровенно измученной. Да, вы все правильно поняли: в этой истории мы полностью на стороне Кейт Миддлтон.