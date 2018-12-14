Александр Шепс показал возлюбленную, которая как две капли воды похожа на Мэрилин Керро

Прошло уже почти два года с того момента, как Александ Шепс и Мэрилин Керро расстались, однако медиум до сих пор не может забыть свою возлюбленную. В Сети появились фото его новой избранницы, которая очень сильно напоминает эстонскую ведьму.

1 2 3 4 5 6 7 Новая девушка Александра Шепса невероятно похожа на его бывшую возлюбленную Мэрилин Керро

Кажется, что за романом финалистов телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса и Мэрилин Керро следила вся страна. Однако пара не смогла сохранить свои отношения: в 2017 году Керро объявила о расставании с медиумом.



Мэрилин быстро пережила разрыв, и в скором времени встретила мужчину, от которого родила ребенка. А вот Александр не раз упоминал в микроблоге о том, что у него остались чувства к эффектной колдунье.

Многие поклонники верили, что Александр Шепс начнет отношения со своей коллегой Соней Егоровой.

Несмотря на надежды фанатов «Битвы экстрасенсов», Соня и Александр так и остались напарниками по работе, не давая ни малейшего намека на романтическую связь.



Однако недавно знаменитый медиум представил общественности свою новую избранницу, выложив совместное фото на своей странице в Инстаграме. «Счастье — это когда ты нашел того, кто искал тебя», — подписал Александр снимок.



Фолловеры заметили невероятное сходство девушки с Мэрилин Керро — некоторые даже подумали, что на фото запечатлена именно она, и пара снова вместе. «Как две капли воды на Мэри похожа», «Я сначала решила, что это Мэрилин или Соня», — написали подписчики на странице Шепса.



А как вы считаете, похожа ли новая возлюбленная знаменитого экстрасенса на Мэрилин Керро?