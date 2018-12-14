Александр Шепс показал возлюбленную, которая как две капли воды похожа на Мэрилин Керро

Кажется, что за романом финалистов телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса и Мэрилин Керро следила вся страна. Однако пара не смогла сохранить свои отношения: в 2017 году Керро объявила о расставании с медиумом.
Мэрилин быстро пережила разрыв, и в скором времени встретила мужчину, от которого родила ребенка. А вот Александр не раз упоминал в микроблоге о том, что у него остались чувства к эффектной колдунье.
Несмотря на надежды фанатов «Битвы экстрасенсов», Соня и Александр так и остались напарниками по работе, не давая ни малейшего намека на романтическую связь.
Однако недавно знаменитый медиум представил общественности свою новую избранницу, выложив совместное фото на своей странице в Инстаграме. «Счастье — это когда ты нашел того, кто искал тебя», — подписал Александр снимок.
Фолловеры заметили невероятное сходство девушки с Мэрилин Керро — некоторые даже подумали, что на фото запечатлена именно она, и пара снова вместе. «Как две капли воды на Мэри похожа», «Я сначала решила, что это Мэрилин или Соня», — написали подписчики на странице Шепса.
А как вы считаете, похожа ли новая возлюбленная знаменитого экстрасенса на Мэрилин Керро?