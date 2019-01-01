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Падали, но поднимались: неудачные прыжки, танцы и прочие кульбиты звезд на сцене

Звезды обычно репетируют даже экспромты, чтобы самые «спонтанные» жесты и высказывания казались безупречными. Однако и на старуху бывает проруха: падают перед зрителями все и всегда. Одни потом смущаются, другие продолжают петь, танцевать и шутить как ни в чем не бывало. Представляем хит-парад нелепых звездных падений.
  • Анна Плетнева
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    Анна Плетнева 

    На одном из концертов Big Love Show Анна Плетнева явно перестаралась с акробатическими трюками. Танцоры просто-напросто не смогли удержать певицу в шпагате, в результате чего она сорвалась
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Падение на сцене во время выступления — кошмар наяву для звезды. И каждый выходит из этой неловкой ситуации по-разному: кто-то смущенно краснеет перед толпой поклонников, а кто-то продолжает исполнять свои хиты, даже в положении морской звезды на сцене. 

Эффектные концертные наряды, высокие каблуки — из зрительного зала все это, конечно, смотрится красиво.

Однако чаще всего именно из-за неудобной одежды и обуви артист и оказывается в неловком положении — например, на своей драгоценной пятой точке.

Наверное, в этот момент знаменитостям совсем не сладко от того, что на них устремлены сотни камер — кто-нибудь да выложит нелепый кульбит в Сеть. Зато благодаря этому в нашей гелерее вы можете увидеть 14 смешных (и не очень), ярких, фееричных и нелепых падений звезд на сцене. 

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01 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
Теги

Natan (Натан Миров), L'One, Певица Натали, Рианна, Егор Крид, Селена Гомес, Виктория Боня, Николай Басков, Джастин Бибер, Леди Гага, Мадонна, Тэйлор Свифт, Дженнифер Лопес, Вера Брежнева, Анна Плетнева

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