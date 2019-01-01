Падали, но поднимались: неудачные прыжки, танцы и прочие кульбиты звезд на сцене

Звезды обычно репетируют даже экспромты, чтобы самые «спонтанные» жесты и высказывания казались безупречными. Однако и на старуху бывает проруха: падают перед зрителями все и всегда. Одни потом смущаются, другие продолжают петь, танцевать и шутить как ни в чем не бывало. Представляем хит-парад нелепых звездных падений.

1 2 3 ... 28 Анна Плетнева

На одном из концертов Big Love Show Анна Плетнева явно перестаралась с акробатическими трюками. Танцоры просто-напросто не смогли удержать певицу в шпагате, в результате чего она сорвалась

Падение на сцене во время выступления — кошмар наяву для звезды. И каждый выходит из этой неловкой ситуации по-разному: кто-то смущенно краснеет перед толпой поклонников, а кто-то продолжает исполнять свои хиты, даже в положении морской звезды на сцене.

Эффектные концертные наряды, высокие каблуки — из зрительного зала все это, конечно, смотрится красиво.

Однако чаще всего именно из-за неудобной одежды и обуви артист и оказывается в неловком положении — например, на своей драгоценной пятой точке.

Наверное, в этот момент знаменитостям совсем не сладко от того, что на них устремлены сотни камер — кто-нибудь да выложит нелепый кульбит в Сеть. Зато благодаря этому в нашей гелерее вы можете увидеть 14 смешных (и не очень), ярких, фееричных и нелепых падений звезд на сцене.