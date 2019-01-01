«Расставаться с ними сложно и не нужно. Я проверяла»: Алена Водонаева учит выбирать правильных мужчин

Участие в «Доме-2» принесло Алене Водонаевой не только популярность, но и ценный опыт в отношениях с противоположным полом. Своими знаниями о мире мужчин и многом другом теперь уже счастливая жена и мать делится в новой книге.

Недавно состоялась презентация книги Алены Водонаевой «Голая (правда о том, как быть настоящей женщиной)». В ней телеведущая откровенно рассказала о «Доме-2», неудачных беременностях, отношениях с мужчинами и сыном, а также раскрыла секреты женской привлекательности. Однако «Голая» — не просто автобиография. Как признается сама Алена, это настоящий путеводитель для всех женщин в мире мужчин. В одной из глав телеведущая выделяет 10 основных типов представителей сильного пола и подробно рассказывает, почему одни идеальны для отношений, а с другими не стоит и связываться. Woman.ru приводит отрывок из произведения.

18 декабря Алена представила свою книгу «Голая»

В этой главе я разберу все типы мужчин, которые существуют в природе. Расскажу, чего от них ждать и как себя вести. Выводы и умозаключения основываются на моем личном жизненном опыте. Знаю. Проходила.



Красавчик



Мужчина с привлекательной внешностью, который 4—5 раз в неделю занимается в качалке и следит за модой. Вычислить такого просто: в его Инстаграме полно селфи, фоток из дорогих тачек и снимков, подчеркивающих его крутость. Не советую в таких влюбляться — точно знаю, потому что проходила такое. С ними

больно расставаться: жаль терять такую красоту. Как правило, они не Эйнштейны, и у тебя всегда дилемма: отдаваться тупому и прекрасному или закончить весь этот идиотизм. Таким людям постоянно что-то приходится объяснять. Из-за частых недопониманий возникают конфликты. Такие мужчины подходят лишь для секса и приятного времяпрепровождения.

Свободный художник



Мужчина, витающий в облаках, немножко не от мира сего, зациклен на себе и своих переживаниях, тщеславный, с огромным багажом комплексов. Как правило, у него творческая профессия и он болезненно воспринимает неудачи, а их у актеров и музыкантов бывает много и часто.



Если вы влюбитесь в такого, будет очень сложно выпутаться из паутины этих отношений. А стоит. Иначе тебя ждет многосерийная драма и трагедия.

Эти мужчины, ко всему прочему, очень романтичные и чувственные. Расставание с такими проходит болезненно: вы будете понимать, что, возможно, больше не встретите такого уникального, чуткого человека с тонкой душевной организацией. Я бы рекомендовала с такими ходить на концерты, выставки, в театры и иногда быть любовниками.

Избалованный ребенок



Этот тип делится на две группы. В первой — разгильдяи, которые в 30 лет живут с родителями. Они его кормят, следят за гардеробом, дают советы, как жить. Сам он ничем существенным не занимается, дружит с какими-то гопниками. Тщательно приглядывайтесь к мужчинам, которые продолжают жить с родителями в 30. Когда моему брату исполнилось 20 лет, я уговорила маму, чтобы она его выпихнула из гнезда. Ей было тяжело, но я объяснила, что так он вырастет настоящим мужчиной. На тот момент он уже учился в РУДН на бюджетной основе. В итоге он доучился до аспиранта и уже 12 лет женат на любимой женщине, вместе с которой воспитывает двоих сыновей. Он стал таким классным чуваком. Тогда он болезненно пережил переезд из родительского дома. Думал, что мы все предатели.

В новой книге телеведущая делится историями из своей жизни

Вторая группа — мальчики-мажоры, у которых состоятельные родители. Такие парни с удовольствием тратят деньги родителей на тусовки, алкоголь, наркотики, девушек с низкой социальной ответственностью и прочую мишуру. Это прожигатели жизни. Мажоры могут обманывать вас и говорить, что они занятые, что у них есть работа, потому что такие кошельки не спрячешь. Мой бывший молодой человек, с которым я пару месяцев крутила шашни, сказал, что у него своя кадастровая фирма и казино в Петербурге. Мы могли с ним спать до обеда, потому что вроде как он «босс» и на работу идет когда захочет. Дела занимали у него пару часов в день. Наверняка он просто тусил в это время с друзьями или сидел в ресторанах. Потом я узнала, что деньги ему дает мама. Такие мужчины вообще не для отношений.



Представители первой группы отлипают от маминой сиськи и прилипают к вашей. Чаще всего и жить они переезжают к женщине, потому что не способны сами снять квартиру. Будьте готовы, что все решения вы будете принимать сами, а дома у вас будет «диванный» муж. Он не будет ни к чему стремиться, возможно, всю жизнь проработает в автосервисе, принося домой копейки. Представители второй группы часто употребляют запрещенные вещества и не отличаются моногамией. Вряд ли вы хотите жить с наркоманом, который вам изменяет.



Скрудж Макдак

Подруга моей мамы говорила, что два самых страшных мужских порока — алкоголизм и жадность. «Скруджи» экономят и считают каждую копейку, даже если очень богаты. Долг в 500 рублей будут помнить и выбивать годами, несмотря на многомиллионные счета. Подарков не ждите. От таких мужчин нужно сразу уходить. Не начинайте отношения, если на первом свидании в кафе он предложил разделить счет пополам или контролировал, что вы заказываете. Дальше будет только хуже. Я воспитываю сына так, чтобы он понимал, что дарить девушкам подарки и цветы — бытовая норма.

Жадность — это несексуально. Это нищета души и разума. Такой мужчина подойдет лишь такой же скупой даме. Вместе они будут складывать деньги в кубышку и заберут все эти сбережения в гроб.

Такой мужчина подойдет лишь такой же скупой даме. Вместе они будут складывать деньги в кубышку и заберут все эти сбережения в гроб.

Каблук



Эти мужчины очень редко первыми делают шаг. Они ждут, что женщина сама предложит куда-то сходить. Быстро вычислить подкаблучника можно еще до первого свидания. Если вы идете в кино, то он скажет, что вам выбирать фильм. И так будет во всем: тебе придется выбирать, решать и делать. А он просто не будет

мешать. Такого типа парня у меня никогда не было. Он априори не сможет меня никак заинтересовать. Что с «каблуками» делать в молодости — я не знаю.

На свадьбах друзей я встречала такие взрослые пары: им обоим по 50, она тучная волевая женщина, а он сухой и немного сгорбленный тюфяк. Весь праздник он носится возле своей располневшей за годы жены. Испуганно и заискивающе смотрит ей в глаза и ждет, когда она скажет «есть», а когда «домой». Таких мужчин неправильно воспитывала мама, это она загнала их в рамки и сделала бесхребетными. Пожалейте их, но не связывайтесь.

Пила

Обычно так называют нас, но среди мужиков такие тоже имеются. Они крайне истеричны и любят скандалы, сами ищут поводы для споров и ругани. Если ты пришла позже, чем говорила, — готовься выслушивать. Телефон был вне зоны доступа? Он вынесет тебе весь мозг! Недоверчивость и ревнивость. Если такой заведется, то долго не успокаивается, у него нет педали тормоза. Вычислить этот

сорт будет несложно: он с самого начала отношений вцепляется в вас клешнями. С самого утра требует отчет о местонахождении и планах. С таким мужчиной точно никогда не будет скучно. Тип «пила», как правило, очень харизматичный, интересный и яркий. Сразу после развода я полтора года встречалась с Арсением, интересным парнем из писательской семьи. Как же мастерски он использовал литературное наследие, ругаясь. Этот человек умел создать яркий скандал с великолепным спектаклем и фееричной концовкой.



«Библия» для женщин Водонаевой поступит в продажу в 2019 году

Он был обеспеченным, и у нас была возможность часто путешествовать и ругаться на разных континентах. Помню, как в Париже из окна отеля Ritz летели мои вещи. Или жуткий скандал в ресторане Nobu в Мехико: я так и не попробовала ни одно блюдо. Мы заказали еду, разругались в пух и прах, продолжили в коридоре, а потом и вовсе ушли. Где мы только не скандалили: на Пирамиде Луны, в музее Фриды Кало, на двух больших черепахах на Маврикии.



Однажды он приехал ко мне ночью, когда я рисовала ему картину в подарок. Сын уже спал в другой комнате. Мы на всякий случай начали общаться шепотом, потом начали ругаться шепотом, а это тяжело... У меня в руках еще была палитра с кисточкой, и я решила отдубасить его ими. Краска была бордового, почти кровавого цвета. В итоге у него все лицо, борода и шапка были именно такие. Дуэль была очень быстрая: я его «избила», измазала краской и выставила за дверь. На следующий день он рассказал, что, когда проходил мимо охраны моего дома, они провожали его взглядом, полным ужаса. Охранники знали, в какую квартиру он зашел, и никак не могли понять, что произошло с человеком за 5 минут, учитывая, что в квартире живут женщина и ребенок.

«Пила» гарантирует вам много забавных историй, но постарайтесь не вступать с ним в долгосрочные отношения. Просто развлекайтесь. Не пожалеете.

Крот из «Дюймовочки»

Он стар и богат. Любит молодых и красивых. Обычно обитает в дорогих ресторанах или на зарубежных курортах. Ему всегда нужна спутница. Не путайте кротов с олигархами, которые в предпенсионном возрасте следят за телом и лицом. Женщины склада «девочка», которым в отношениях нужен папа, будут с такими счастливы. Но «кроты» не такие. «Кроты» считают, что раз у них много денег, им можно выглядеть как угодно, все равно есть повод любить их. У таких, как правило, всегда огромное пузо и на голове проплешина. У меня такого мужчины никогда не было. Я всегда встречалась либо со сверстниками, либо помладше. Самый мой «взрослый» мужчина — мой первый муж Алексей Алексеевич. А вот среди представительниц нашего шоу-бизнеса много любительниц старых тел.



Я могу себе представить, как девушка занимается сексом со взрослым, но холеным мужчиной. Это не кажется ужасным и может походить на сценарий романтического кино. Но мысли о том, как молоденькие девчонки прыгают на седом пузе, я стараюсь отгонять подальше. Это так отвратительно. Девушки, что ж вы так себя не любите? Надеюсь, среди моих читательниц таких мало. «Кроты» будут питаться вашей молодостью, пытаться сделать вас полностью финансово зависимыми от него, контролировать все. Если выйдете за такого замуж, то вас ждет золотая клетка. Часто такие мужчины бывают тиранами.



Алена украсила свою книгу стильными иллюстрациями

«Дюймовочкин крот» подойдет только девушкам, которые всю жизнь росли без отца, они хотят видеть рядом с собой покровителя и готовы подчиняться. Не думайте, что после расставания вы разбогатеете. Я почему-то сейчас не могу вспомнить ни одного такого примера. А вот историй, когда «крот» поступал наоборот — полно. Такие мужчины если и отпускают, то ни с чем.

Женатик

У меня есть строгий принцип — никогда не встречаться с женатыми мужчинами. Я знаю девушек с таким же жизненным убеждением, которые все же натыкались на «женатиков». Их сложно вычислить, особенно если он умен. Они могут снимать квартиры, маскировать их под типичное холостяцкое гнездо. Могут врать про семейные традиции проводить вместе вечера, говорить, что не может с тобой разговаривать, потому что важная встреча или командировка, и так до бесконечности. «Женатики» либо не остаются у вас на ночь, либо ночуют сразу по 3—5 дней (в семье думают, что он в командировке). Их никогда нет рядом в выходные и праздники.

Как только вы поняли, что вляпались в женатого вруна, тут же расставайтесь. Не ждите даже рассказов о том, что он вот-вот разведется. А если вы с самого начала знали, что мужчина в браке, но все равно согласились встречаться, то постарайтесь быстрее разобраться в себе и выпутаться из пачкающей карму паутины.



Вы всегда будете на вторых ролях, запасной. Либо вы идете до конца и разлучаете отца с семьей. По сути, берете грех на душу и убиваете свою совесть.

По законам вселенной, все грязное обязательно в троекратном масштабе вернется к вам или вашим детям. Я в это верю. Если мужчина женат, но детей у него нет, возможно, вы и не зря появились в его жизни. Я таких девушек не сильно осуждаю. Бывает, что кто-то вступает в брак по ошибке, будучи еще слишком молодым и глупым. Если мужа увели у вас, то скажите «спасибо», еще неизвестно, кому не повезло.

Царь зверей

Сила, власть, надежность — это основные характеристики таких мужчин. К этому типу я могла бы отнести своего первого мужа. Это очень достойные и умные персонажи. Такие, как правило, сделали себя сами: получили хорошее образование, построили бизнес, взяли ответственность за родителей и готовы решать проблемы близких. Они много времени отдают своему делу. Семья чаще всего на втором месте. «Царь зверей» ищет образованную женщину, с которой можно беседовать на любые темы. Дома, кстати, такой мужчина будет не так часто. Его избранница должна быть готова к этому и не «делать ему мозги». Несмотря на то что у нас с первым мужем была хорошая семья, я не подхожу под

последнее описание, слишком уж строптивая, свободолюбивая и требую много внимания.

На «царя зверей» не стоит рассчитывать в быту. Как правило, руки у них растут оттуда же, откуда и ноги. Не думайте, что он знает, как вкрутить лампочку, так мелко он не мыслит. Если нужно решить проблему, он пришлет помощника, который все сделает и уладит. «Царь зверей» может быть романтичным, если вы дадите за собой ухаживать, а не сами начнете его добиваться. Такие мужчины для охотниц хорошая дичь. Лакомый кусочек для провинциальных девушек, которые приехали в Москву, чтобы удачно выйти замуж. Однако «царь зверей» не дурак и быстро вычислит «чайку». Секс с такими мужчинами на первом свидании неуместен. Ему надо добиваться вас, вы должны стать его добычей. В целом он идеален для семьи. Это надежный спутник и хороший партнер на всю жизнь. Искренне желаю каждой из вас такого мужа!

Супермен

В природе встречается редко. Это мой муж Леша. Он чуткий, добрый, отзывчивый, ответственный, честный и организованный. «Как за каменной стеной» — это про него. Такие мужчины молниеносно переходят от слов к делу и превращают любую задачу в решение. Они могут и починить кран, и реализовать самые смелые бизнес-идеи. Эти мужчины занимаются не только своей жизнью, но и помогают тебе воплощать мечты в реальность. «Суперменов» очень любят дети и взрослые. Он точно будет любимчиком твоих родителей. Если вы замечаете, что мама «тает»

от кого-то из ваших парней, то, скорее всего, вы привели в дом «супермена». Родители видят и чувствуют, какой человек рядом с их ребенком. В моем случае даже папа «поплыл» от Леши, хотя он всегда спокойно относился ко всем моим парням. Вижу, что сейчас отец относится к супругу, как к сыну. Они общаются без

меня, созваниваются.

Алена Водонаева и Алексей Комов поженились в 2017 году

Если вы наконец-то встретили мужчину такого типа, то вам придется соответствовать ему на все 100 процентов. «Супермен» заботится о здоровье, активно занимается спортом, у него идеально распланирован день. Такой всегда найдет время для развлечений, не подумайте, что они зануды. Ему важен уют и порядок.



Тусовщицы, которые проводят выходные в клубах, попивая винишко с подругами, ему точно не подойдут. «Супермену» нужна взрослая, созревшая личность. И не важно, сколько ей: 18 или 35. Если вам повезло быть вместе с таким мужчиной, то продолжайте расти, тренироваться и развиваться. Станьте его «супервумен». Расставаться с ними сложно и не нужно. Лучше уже не бывает. Я проверяла ;)