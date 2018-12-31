Стыд, сожаления, дискомфорт: киносцены, которые актеры хотели бы стереть из своей и нашей памяти

- Дженнифер Лоуренс, «Пассажиры»Фантастическая драма «Пассажиры», главную роль в которой сыграли Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт, обзавелась довольно внушительным количеством фанатов именно благодаря этому оригинальному тандему. И хотя о самих съемках у актрисы остались в основном положительные воспоминания, все же были моменты, которые она хотела бы забытьСмотреть галерею
Даже если актер, которому предлагают роль в фильме, крайне внимательно прочитает сценарий, он не сможет с уверенностью сказать, какая судьба ждет киноленту в будущем. Да, крупные фиаско случаются не только у новичков, но и у маститых профессионалов, чьи имена уже сами по себе, казалось бы, являются гарантом качества для многочисленных поклонников и кинокритиков. О таких картинах актеры, как правило, не любят вспоминать.
Знали ли вы, что в этой саге есть одна сцена, которая смутила не только фанатов, но и самого Альфи Аллена, сыгравшего Теона Грейджоя. Казалось бы, актер должен был привыкнуть к насилию и откровенности, сделавшим сериал культовым. Но нет — страдает и стыдится.
Сегодня мы предлагаем вам узнать, почему некоторые из знаменитых актеров всеми силами пытаются забыть определенные сцены, на которые они сами дали согласие.