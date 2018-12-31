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Стыд, сожаления, дискомфорт: киносцены, которые актеры хотели бы стереть из своей и нашей памяти

Киноиндустрия всегда славилась жесткой конкуренцией, иногда вынуждающей актеров соглашаться на весьма сомнительные роли или съемки в неоднозначных сценах. Кому до сих пор бывает стыдно за дела давно минувших дней, читайте в нашем материале.
  • Дженнифер Лоуренс
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    Дженнифер Лоуренс, «Пассажиры»

    Фантастическая драма «Пассажиры», главную роль в которой сыграли Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт, обзавелась довольно внушительным количеством фанатов именно благодаря этому оригинальному тандему. И хотя о самих съемках у актрисы остались в основном положительные воспоминания, все же были моменты, которые она хотела бы забыть 
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Даже если актер, которому предлагают роль в фильме, крайне внимательно прочитает сценарий, он не сможет с уверенностью сказать, какая судьба ждет киноленту в будущем. Да, крупные фиаско случаются не только у новичков, но и у маститых профессионалов, чьи имена уже сами по себе, казалось бы, являются гарантом качества для многочисленных поклонников и кинокритиков. О таких картинах актеры, как правило, не любят вспоминать.

Неприятные для артистов сцены случаются даже в самых громких и обласканных критиками проектах. Взять хотя бы «Игру престолов», навсегда обеспечившую безбедное существование всем, кто сыграл в этом сериале.

Знали ли вы, что в этой саге есть одна сцена, которая смутила не только фанатов, но и самого Альфи Аллена, сыгравшего Теона Грейджоя. Казалось бы, актер должен был привыкнуть к насилию и откровенности, сделавшим сериал культовым. Но нет — страдает и стыдится.

Сегодня мы предлагаем вам узнать, почему некоторые из знаменитых актеров всеми силами пытаются забыть определенные сцены, на которые они сами дали согласие.  

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31 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, East-News, Legion-Media.ru
Теги

Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Риз Уизерспун, Роберт Паттинсон, Брайан Крэнстон, Арнольд Шварценеггер, Хью Джекман, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Шэрон Стоун, Джонни Депп, Ева Мендес, Кейт Уинслет, Дженнифер Лоуренс, Крис Прэтт

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Дненнифер Лоуренс, конечно,заливает. Это не первый и не последний фильм,где ей,якобы, стыдно. Были сцены намного хлеще в фильме военной тематики. И понятия актер и сдыд по моему,несовместимы.

  • Во все тяжкие, описанная сцена меня тоже очень сильно впечатлила, когда герой ничего не сделал, чтобы спасти девушку, а мог. Раньше в голову не приходило, что даже сам актёр может переживать по этому поводу. Удивительно.

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