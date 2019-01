200 полотенец, ванна для собаки и деревья в помещении: самые странные капризы в райдерах звезд

Пока мы наслаждаемся долгими выходными, у звезд вовсю кипит работа, ведь в мире, где Show Must Go On, нет ни праздников, ни выходных. Зато и гонорары не как у простых смертных, а с ними и запросы… Читайте в нашем материале про самые странные пункты в райдерах знаменитостей.

Уже который год подряд звезда входит в тройку самых богатых певиц мира, а за одно свое выступление требует несколько миллионов долларов! Несмотря на ценник, спрос на Бейонсе по всему миру только растет, ведь она раз от раза покоряет публику своей яркой шоу-программой и мощной энергетикой. Кроме гонорара певица без малейшего стеснения требует на время гастролей (если они проходят в прибрежных городах) предоставить ей роскошную яхту для проведения совместного отдыха с семьей, а также ряда «мелочей» вроде десятка титановых трубочек для напитков — на минуточку, одна такая обходится организаторам в тысячу долларов!

Организация концерта — невероятно трудоемкое дело как в творческом, так и в техническом плане. Вряд ли зрителям понравится шоу с непродуманным оформлением сцены, плохим звуком и «сырыми» номерами. Поэтому подготовка ведется в течение долгого периода. Ее первая ступень — нахождение нужного для мероприятия артиста и согласование с ним гонорара, который он получит за выход к зрителям.

Однако гонорар — лишь часть средств, которые тратятся на нужды звезды. Еще один важный пункт расходов — райдер. Это список требований артиста, которые ему помогут с максимальным удобством подготовиться к выступлению.

Условно райдер делится на две части — на техническую (связанную непосредственно с аппаратурой и дизайном сцены) и бытовую, которая подразумевает все нюансы организации жизни звезды вплоть до малейших мелочей вроде комфортной для артиста температуры в помещении или же предпочтительной марки автомобиля, на котором она будет передвигаться.



Зачастую у организаторов к первой части требований вопросов не возникает — всем и так понятно, что без хорошей площадки и техники шоу не будет иметь успеха. А вот прочитав бытовой райдер некоторых звезд, распорядители просто хватаются за голову. Нередко знаменитости считают, что их популярность позволяет им самые разные капризы. Иногда организаторам приходится отменять шоу только из-за того, что они не могут себе позволить выполнить все требования селебрити. А иногда сами артисты отказываются выходить на сцену без определенных, зачастую нелепых, условий. Читайте подробнее в нашей галерее про самые странные и дорогостоящие звездные райдеры.