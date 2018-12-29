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Анастасия Волочкова рассказала, в каких отношениях находятся ее дочь Ариадна со своим отцом Игорем Вдовиным

В последнее время в Инстаграме 42-летней Анастасии Волочковой перестали появляться снимки ее 13-летней дочери Ариадны от Игоря Вдовина. Экс-балерина ответила, что сейчас девочка проводит время с отцом, а также рассказала об их взаимоотношениях. 
  • Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Ариадна Волочкова
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    Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь Ариадна регулярно общается со своим отцом Игорем Вдовиным
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Ариадна Волочкова появилась на свет 23 сентября 2005 года в семье бизнесмена Игоря Вдовина и балерины Анастасии Волочковой. Однако спустя три года пара распалась. Инициатором расставания стал Вдовин, заявив, что им с Волочковой не по пути. 

До недавнего времени Анастасия регулярно публиковала снимки с дочерью на своей странице в Инстаграме. В сентябре этого года в день рождения Ариадны Волочкова разместила снимок с Вдовиным, подтвердив, что спустя столько лет помирилась с бывшим мужем ради девочки. Однако после этого в ее микроблоге снимки дочери стали появляться все реже.

Обеспокоенные поклонники то и дело задавали звезде в комментариях вопрос, куда же пропала Ариадна. 

На днях экс-балерина решила ответить на все вопросы. «Мои дорогие. Многие спрашивают меня про мою дочь Ариадну. Где она и с кем. Отвечаю. Ариаша со своими родителями. Мы с Игорем живем не вместе, но вместе воспитываем дочь», — сообщила Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены)

По словам Анастасии, на протяжении долгих лет Игорь видел дочь раз в полгода, однако сейчас, по ее просьбе, стал проводить с Ариадной больше времени. 

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29 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Ариадна Волочкова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Наверное девочка живет с отцом.

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