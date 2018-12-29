Анастасия Волочкова рассказала, в каких отношениях находятся ее дочь Ариадна со своим отцом Игорем Вдовиным

Ариадна Волочкова появилась на свет 23 сентября 2005 года в семье бизнесмена Игоря Вдовина и балерины Анастасии Волочковой. Однако спустя три года пара распалась. Инициатором расставания стал Вдовин, заявив, что им с Волочковой не по пути.
До недавнего времени Анастасия регулярно публиковала снимки с дочерью на своей странице в Инстаграме. В сентябре этого года в день рождения Ариадны Волочкова разместила снимок с Вдовиным, подтвердив, что спустя столько лет помирилась с бывшим мужем ради девочки. Однако после этого в ее микроблоге снимки дочери стали появляться все реже.
На днях экс-балерина решила ответить на все вопросы. «Мои дорогие. Многие спрашивают меня про мою дочь Ариадну. Где она и с кем. Отвечаю. Ариаша со своими родителями. Мы с Игорем живем не вместе, но вместе воспитываем дочь», — сообщила Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Анастасии, на протяжении долгих лет Игорь видел дочь раз в полгода, однако сейчас, по ее просьбе, стал проводить с Ариадной больше времени.