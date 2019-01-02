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Влад Соколовский рассказал, что подарил годовалой дочери на Новый год

27-летний Влад Соколовский старается как можно больше времени проводить с дочерью Мией. На днях певец показал в Инстаграме видео с малышкой и ее новогодним подарком от папы.

После расставания с Владом Соколовским Рита Дакота решила не лишать бывшего мужа общения с их дочерью Мией. Знаменитый отец часто проводит время с малышкой и публикует снимки и видео с ней в Инстаграме.

На днях Соколовский показал подписчикам, какой подарок дочери он сделал на Новый год. 

«Многие интересовались, что я подарил Мие. Я решил, что папа должен подарить дочке ее первые санки. Она сначала не поняла, что это вообще за агрегат такой, но потом вроде приобщилась. Тут она еще пытается осознать, где она», — подписал Соколовский видео, на котором он везет Мию на санках (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)

«Замечательный подарок, Влад! Счастья вам!», «Вы хороший отец! Мы рады, что вы проводите время с дочерью», «Как приятно видеть молодого папу, так трогательно и нежно относящегося к маленькой доченьке», — прокомментировали публикацию фолловеры певца. 

Напомним, дочь Влада Соколовского и Риты Дакоты Мия появилась на свет 23 октября 2017 года. Первый день рождения малышки молодые родители отметили не вместе — в августе 2018-го они объявили о разводе. 

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02 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Влад Соколовский, Рита Дакота

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что ж, санки- отличный подарок! А на счёт его брака с Дакотой, к сожалению, Владу досталась не такая мудрая жена как , например, его мама или Виктрория Макарская.

  • Глаза прям одинаковые у папы и дочки

  • 👍👍👍

  • 👍👍👍

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