Влад Соколовский рассказал, что подарил годовалой дочери на Новый год

27-летний Влад Соколовский старается как можно больше времени проводить с дочерью Мией. На днях певец показал в Инстаграме видео с малышкой и ее новогодним подарком от папы.

1 2 3 4 5 Влад Соколовский подарил своей годовалой дочери Мие на Новый год санки

После расставания с Владом Соколовским Рита Дакота решила не лишать бывшего мужа общения с их дочерью Мией. Знаменитый отец часто проводит время с малышкой и публикует снимки и видео с ней в Инстаграме.

На днях Соколовский показал подписчикам, какой подарок дочери он сделал на Новый год.

«Многие интересовались, что я подарил Мие. Я решил, что папа должен подарить дочке ее первые санки. Она сначала не поняла, что это вообще за агрегат такой, но потом вроде приобщилась. Тут она еще пытается осознать, где она», — подписал Соколовский видео, на котором он везет Мию на санках (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



«Замечательный подарок, Влад! Счастья вам!», «Вы хороший отец! Мы рады, что вы проводите время с дочерью», «Как приятно видеть молодого папу, так трогательно и нежно относящегося к маленькой доченьке», — прокомментировали публикацию фолловеры певца.



Напомним, дочь Влада Соколовского и Риты Дакоты Мия появилась на свет 23 октября 2017 года. Первый день рождения малышки молодые родители отметили не вместе — в августе 2018-го они объявили о разводе.