Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые поделилась снимком новорожденного сына

Дарья Мельникова, прославившаяся благодаря роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Актриса до последнего скрывала свои отношения с Артуром Смольяниновым, а также обе свои беременности. Впрочем, незадолго до появления на свет второго малыша знаменитость начала публиковать в соцсети кадры, на которых был отчетливо виден ее округлившийся живот.
А в середине декабря Дарья дала понять, что вновь стала мамой, поставив под одним из кадров в соцсети хэштег #дваждымать. В детали Мельникова не стала вдаваться, но поклонники этого от нее и не ждали.
Кинозвезда сообщила своим фанатом, что вместе с детьми отправилась на дачу. Молодая мама надеялась, что дети проспят всю дорогу, но они уснули буквально за десять минут до прибытия.
Кстати, пару недель назад Дарья обещала создать новый аккаунт в соцсети, в котором собирается рассказывать о материнстве и сложностях в воспитании малышей.