Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова впервые поделилась снимком новорожденного сына

В конце 2018 года 26-летняя Дарья Мельникова и 35-летний Артур Смольянинов во второй раз стали родителями. На днях актриса опубликовала первую фотографию младшего сына.

1 2 3 4 5 6 Дарья Мельникова опубликовала в соцсети первую фотографию своего младшего сына

Дарья Мельникова, прославившаяся благодаря роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Актриса до последнего скрывала свои отношения с Артуром Смольяниновым, а также обе свои беременности. Впрочем, незадолго до появления на свет второго малыша знаменитость начала публиковать в соцсети кадры, на которых был отчетливо виден ее округлившийся живот.



А в середине декабря Дарья дала понять, что вновь стала мамой, поставив под одним из кадров в соцсети хэштег #дваждымать. В детали Мельникова не стала вдаваться, но поклонники этого от нее и не ждали.

Однако в начале 2019-го актриса решила поделиться первой фотографией новорожденного мальчика в инстаграм-истории. На снимке Дарья прижимает к груди сына, имя которого пока не называет.

Кинозвезда сообщила своим фанатом, что вместе с детьми отправилась на дачу. Молодая мама надеялась, что дети проспят всю дорогу, но они уснули буквально за десять минут до прибытия.



Кстати, пару недель назад Дарья обещала создать новый аккаунт в соцсети, в котором собирается рассказывать о материнстве и сложностях в воспитании малышей.