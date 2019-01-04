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«Мой лучший доктор в мире»: Лобода поздравила Линдеманна с днем рождения и поделилась их совместным фото из больничной палаты

4 января солист группы Rammstein Тилль Линдеманн отмечает 56-летие. Светлана Лобода, которой уже несколько месяцев приписывают роман с немецким рокером, поздравила его в соцсети, опубликовав совместный кадр.
  • Светлана Лобода, Тилль Линдеманн
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    Светлана Лобода посвятила Тиллю Линдеманну пост в соцсети по случаю его дня рождения
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Поклонники Светланы Лободы и Тилля Линдеманна не первый месяц гадают, что же их на самом деле связывает. Многие уверены, что селебы встречаются, просто не хотят афишировать свой роман. По мнению фанатов, в пользу этого говорит тот факт, что именно вокалист Rammstein забирал исполнительницу хита «Твои глаза» из московской клиники после того, как ей провели экстренную операцию по удалению камней из мочеточника.

Знаменитости игнорируют всевозможные слухи о статусе своих отношений. Однако на днях 36-летняя артистка опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию с известным рок-музыкантом.

На снимке, сделанном в больничной палате, Светлана прижимается к груди Тилля, который надел медицинский халат и маску.

«С Днем рождения, мой самый лучший доктор в мире!» — подписала кадр Лобода. К поздравлениям подключились и фанаты звезды, попросившие Светлану передать теплые пожелания Тиллю.

Многие подписчики стали бурно обсуждать возможный роман артистов. Новая публикация экс-солистки группы «ВИА Гра» натолкнула фолловеров на мысль о том, что именно эпатажный немец является отцом ее младшей дочери Тильды. Впрочем, сама Лобода не раз говорила, что озвучивать имя любимого мужчины не будет, поскольку связана контрактом.  

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04 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Getty Images
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Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну вот и чего он там в больнице делал?Правда, всё таки?

  • В интервью Басте она сказала, что не может отвечать на вопрос кто отец, Линденманн или нет, потому что у нее контракт. Понятно дело, будь у них и впрям роман, то незачем бы было выкладывать такие фотки. Это пиар, с контрактом, за который Лобода платит. Интересно, стала ли она от этого популярней на Западе.

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