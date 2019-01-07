Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Звезда «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла после борьбы с онкологией

В ночь на 7 января стало известно, что Дария Воскобоева, финалистка 17-й «Битвы экстрасенсов», скончалась. Об этом сообщили друзья и коллеги ведьмы.

Экстрасенсы — это люди, наделенные сверхспособностями. Но никакие силы не могут сделать их бессмертными...

Так, 7 января ушла из жизни финалистка 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

О кончине боевой ведьмы сообщил ее коллега Антон Мамон. «Господи, просто нет слов... Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса... Какая же жизнь хрупкая штука! Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом...» — написал экстрасенс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Позднее соболезнования на своих страницах выразили и другие ясновидящие, а Николь Кузнецова, ко всему прочему, сообщила причину смерти — Дария лечилась от онкологии. 

«Ты боролась до последнего... ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама... Нет слов...» — написала Кузнецова.

Ясновидящей было 38 лет. У нее осталось двое детей — сын Александр и дочь Небожена. 

Перейти к обсуждению 8


07 января 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Instagram

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Столько смертей в начале года

  • Очень нравилась.Умереть бы по заказу,как раньше могли делать ,лег и умер.

  • Забыли еще добавить, что это такая расплата за "дар"

  • Гость

    Забыли еще добавить, что это такая расплата за "дар"

    не столько за дар, сколько за обращение к черным силам. Те никогда ничего не делают просто так.

  • Боже, как жаль..такая молодая,красивая. .и детки еще маленькие. .Под Рождество умерла..Настоящяя ведьма! Два развода дети от каждого мужа,грустная жизнь одинокой мамы. И даже сильная магия тут бессильна.Как и в такой ранней смерти..Слезы наворачиваются. Жаль ее ,жаль детей.

  • Она такая была яркая,восточная брюнетка. .а дочь-блондинка хорошенькая.Малышка совсем..Как она без мамы?сын тоже еще маленький. .Плачу..

  • Меньше надо было заниматься оккультизмом и чёрной магией. Бесы всегда взамен забирают здоровье

  • Имя то какое дала эта ведьма дочери-Небожена, вот и поплатилась за то что отвернулась от Бога

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 317

Новое за неделю

28 новых тем

Популярное за неделю

27 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.