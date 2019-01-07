Звезда «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла после борьбы с онкологией

Экстрасенсы — это люди, наделенные сверхспособностями. Но никакие силы не могут сделать их бессмертными...
О кончине боевой ведьмы сообщил ее коллега Антон Мамон. «Господи, просто нет слов... Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса... Какая же жизнь хрупкая штука! Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом...» — написал экстрасенс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Позднее соболезнования на своих страницах выразили и другие ясновидящие, а Николь Кузнецова, ко всему прочему, сообщила причину смерти — Дария лечилась от онкологии.
Ясновидящей было 38 лет. У нее осталось двое детей — сын Александр и дочь Небожена.