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Первый выход в новом году: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили воскресную службу вместе с королевой

6 января королева Елизавета II, а вместе с ней Кейт Миддлтон и принц Уильям были замечены на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины.

Практически все члены британской королевской семьи регулярно посещают различные благотворительные мероприятия и празднества. И тем не менее Елизавету II довольно редко можно увидеть в фотохрониках английских репортеров. 

6 января королевская семья (пусть и не в полном составе) посетила воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины.

В объективы корреспондентов попали принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые по дороге к храму с удовольствием пообщались с местными жителями. Елизавета II же прибыла на место на автомобиле. Примечательно, что в новом 2019 году для королевской семьи это первый выход в свет. 

Для посещения церкви герцогиня Кембриджская выбрала пальто и повязку на голову синего цвета, подобрала лодочки и клатч на пару тонов темнее. Королева в этот раз отдала предпочтение наряду спокойного бежевого оттенка.

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07 января 2019
Текст Саша Белая
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Взгляд отдыхает!

  • Красивые, уместные, спокойные, видно, что будут всеми силами сохранять мир. Преемственность самого лучшего, что может быть. Благородный голубойшикарен, конечно. Вместо шляпки ободок просто прелесть. Да, Кейт уже теперь одевают как королеву.

  • Как им идет "неполный состав"! Ведь как раньше!

  • Гость

    Как им идет "неполный состав"! Ведь как раньше!

    И нет раздражающей об-яны с гранатой!

  • Смотрю сейчас Рассказ служанки. Наряд у Кейт один в один, как у Яснорады. Такая аналогия да ещё на жене принца?

  • Какие здесь все умиротворенные и расслабленные!

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