Почему Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят больше четырех детей

В этом году 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. Малыша звездной паре родит суррогатная мать. Однако на этом знаменитости не собираются останавливаться.

1 2 3 4 5 Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят завести 6 детей

Младшей дочери Ким Кардашьян и Канье Уэст Чикаго еще не исполнилось и года, а западные СМИ уже сообщили о том, что знаменитости скоро станут родителями в четвертый раз.



Кардашьян и Уэст снова воспользовались услугами суррогатной матери и ожидают пополнения в семье этой весной. Недавно инсайдеры даже раскрыли пол малыша — у Ким и Канье родится мальчик.



Оказалось, что звезды хотят иметь еще больше детей. Анонимный источник поведал порталу Radar Online, что Кардашьян и Уэст планируют завести 5 или 6 детей. «Они всегда хотели основать настоящую династию. Они считают себя американской версией принца Уильяма и Кейт Миддлтон», — рассказал инсайдер.



Напомним, в настоящий момент Ким и Канье воспитывают троих детей: 5-летнюю Норт, 4-летнего Сейнта и 11-месячную Чикаго.