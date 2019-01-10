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Почему Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят больше четырех детей

В этом году 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст станут родителями в четвертый раз. Малыша звездной паре родит суррогатная мать. Однако на этом знаменитости не собираются останавливаться. 

Младшей дочери Ким Кардашьян и Канье Уэст Чикаго еще не исполнилось и года, а западные СМИ уже сообщили о том, что знаменитости скоро станут родителями в четвертый раз. 

Кардашьян и Уэст снова воспользовались услугами суррогатной матери и ожидают пополнения в семье этой весной. Недавно инсайдеры даже раскрыли пол малыша — у Ким и Канье родится мальчик.

Оказалось, что звезды хотят иметь еще больше детей. Анонимный источник поведал порталу Radar Online, что Кардашьян и Уэст планируют завести 5 или 6 детей. «Они всегда хотели основать настоящую династию. Они считают себя американской версией принца Уильяма и Кейт Миддлтон», — рассказал инсайдер.

Напомним, в настоящий момент Ким и Канье воспитывают троих детей: 5-летнюю Норт, 4-летнего Сейнта и 11-месячную Чикаго.  

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10 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Ким Кардашьян, Канье Уэст

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