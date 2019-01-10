Почему Джастин Бибер и Хейли Болдуин постоянно откладывают празднование свадьбы

Бибер и Болдуин официально стали супругами несколько месяцев назад, но до сих пор не устроили пышного праздника по этому случаю. Почему пара не торопится с традиционным торжеством?

1 2 3 4 5 Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют устроить пышную свадьбу

В сентябре 2018 года 24-летний Джастин Бибер женился на 22-летней Хейли Болдуин. Молодые люди, которые на тот момент встречались всего несколько месяцев, так хотели побыстрее стать мужем и женой, что решили просто расписаться в мэрии, а само свадебное торжество устроить попозже, чтобы успеть организовать праздник для своих многочисленных родственников и друзей.

В западных СМИ ходила информация о том, что Джастин и Хейли хотят отпраздновать свадьбу в январе.

Однако молодожены до сих пор не определились с датой вечеринки, а значит мы вряд ли увидим Хейли в подвенечном платье в этом месяце. Поклонники обеспокоены тем, что пара откладывает празднование — неужели они не хотят поскорее разделить эту радость со своими близкими?



Однако инсайдеры уверяют, что поводов для волнений. «Они с нетерпением ждут свою свадьбу и хотят ее сделать по-настоящему незабываемой. Именно поэтому ребята пока не торопятся назначать точную дату, чтобы успеть продумать все детали», — поделился источник с порталом E! News.