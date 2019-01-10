Кудри вьются: Курбан Омаров показал, как выглядел в ранней молодости

Курбан Омаров часто делится семейными фото и видео со своими фолловерами. На этот раз муж Ксении Бородиной опубликовал архивный снимок, по которому можно сразу сказать, что Теона — точная копия своего отца.
Как написал сам Омаров, фотография была сделана в 1997 году. На снимке видно, что у 17-летнего Курбана были длинные кудрявые волосы и такие же яркие голубые глаза, как и сегодня.
«Теона в мужском обличии», «Это же маленькая Теона!», «Вот в кого Тея кудрявая», «Тея — папина доча», «С такими волосами точно Тея», «Очень с Теей похожи!», «Вот здесь с Теоной вообще одно лицо», — писали под постом многочисленные фолловеры супруга Ксении Бородиной (орфография и пунктуация авторов сохранены).