Кудри вьются: Курбан Омаров показал, как выглядел в ранней молодости

На днях Курбан Омаров поделился в Инстаграме своей своей архивной фотографией. Подписчики сразу отметили поразительное сходство супруга Ксении Бородиной с их общей дочерью Теоной.

1 2 3 4 5 6 7 Курбан Омаров постоянно пополняет свой Инстаграм новыми фотографиями

Курбан Омаров часто делится семейными фото и видео со своими фолловерами. На этот раз муж Ксении Бородиной опубликовал архивный снимок, по которому можно сразу сказать, что Теона — точная копия своего отца.



Как написал сам Омаров, фотография была сделана в 1997 году. На снимке видно, что у 17-летнего Курбана были длинные кудрявые волосы и такие же яркие голубые глаза, как и сегодня.

Подписчики Курбана сразу же заметили, что его внешность очень схожа с внешностью его 3-летней дочери Теоны.

«Теона в мужском обличии», «Это же маленькая Теона!», «Вот в кого Тея кудрявая», «Тея — папина доча», «С такими волосами точно Тея», «Очень с Теей похожи!», «Вот здесь с Теоной вообще одно лицо», — писали под постом многочисленные фолловеры супруга Ксении Бородиной (орфография и пунктуация авторов сохранены).