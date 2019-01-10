На букву Х: самые громкие скандалы 2018 года — от харассмента до хулиганства

- Вечером — веселье, утром — стулья2018 год стал одним из самых насыщенных для российского футбола. И дело, к сожалению, не только в блестящем выступлении нашей сборной на чемпионате мира, но в и осенних событиях, главными действующими лицами которых стали Павел Мамаев и Александр Кокорин. 8 октября футболисты, отдыхавшие в одном из столичных кафе, избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а за пару часов до этого подрались с гражданином Белоруссии Виталием Соловчуком. При этом отдыхать и веселиться они начали еще наканунеСмотреть галерею
Как и в предыдущие годы, в 2018-м произошло немало событий, вызвавших широкий общественный резонанс. Мы активно обсуждали арест рэпера Хаски, случившийся после того, как он устроил выступление на улицах Краснодара, забравшись на один из автомобилей. Также рассказывали вам о последних новостях, связанных с обвинением Криштиану Роналду в изнасиловании.
Впрочем, не только эти темы взволновали миллионы россиян. Уже несколько месяцев мы наблюдаем за судебным процессом между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, которые уже развелись, но по-прежнему не могут поделить внушительное полуторамиллиардное имущество.
Сегодня мы решили напомнить вам о самых нашумевших историях прошлого года и самых громких скандалах с участием не только звезд шоу-бизнеса, но и политиков и даже спортсменов.