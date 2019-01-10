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На букву Х: самые громкие скандалы 2018 года — от харассмента до хулиганства

Woman.ru продолжает традиционную серию рейтингов о самых обсуждаемых событиях и героях ушедшего 2018-го. Мы уже объявили вам, кто стал персоной года, и рассказали о главных открытиях последних двенадцати месяцев. Пришла пора поговорить о самых жарких скандалах, в которые были втянуты знаменитости как в нашей стране, так и за рубежом.
  • Александр Кокорин, Павел Мамаев
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    Вечером — веселье, утром — стулья

    2018 год стал одним из самых насыщенных для российского футбола. И дело, к сожалению, не только в блестящем выступлении нашей сборной на чемпионате мира, но в и осенних событиях, главными действующими лицами которых стали Павел Мамаев и Александр Кокорин. 8 октября футболисты, отдыхавшие в одном из столичных кафе, избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а за пару часов до этого подрались с гражданином Белоруссии Виталием Соловчуком. При этом отдыхать и веселиться они начали еще накануне
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Как и в предыдущие годы, в 2018-м произошло немало событий, вызвавших широкий общественный резонанс. Мы активно обсуждали арест рэпера Хаски, случившийся после того, как он устроил выступление на улицах Краснодара, забравшись на один из автомобилей. Также рассказывали вам о последних новостях, связанных с обвинением Криштиану Роналду в изнасиловании.

Впрочем, не только эти темы взволновали миллионы россиян. Уже несколько месяцев мы наблюдаем за судебным процессом между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, которые уже развелись, но по-прежнему не могут поделить внушительное полуторамиллиардное имущество.

В СМИ то и дело появляются новые скандальные подробности личной жизни знаменитого юмориста, хотя сами экс-супруги настойчиво отказываются подробно говорить о своих взаимоотношениях.

Сегодня мы решили напомнить вам о самых нашумевших историях прошлого года и самых громких скандалах с участием не только звезд шоу-бизнеса, но и политиков и даже спортсменов.

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10 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Терещенко Михаил, Климентьев Михаил/ТАСС, Legion-Media.ru, Getty Images, Instagram
Теги

Мирослава Дума, Ульяна Сергеенко, Лайма Вайкуле, Татьяна Брухунова, Елена Степаненко, Евгений Петросян, Томас Маркл, Меган Маркл, Владимир Путин, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Милана Кержакова (Тюльпанова), Александр Кержаков, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Рэпер Баста (Василий Вакуленко), Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), Ирина Шейк, Криштиану Роналду, Анна Седокова, Максим Чернявский, Дональд Трамп, Павел Мамаев, Александр Кокорин, Рейтинги звезд 2018

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