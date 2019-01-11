Анна Хилькевич, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, как относится к хейтерам Максим Виторган, какой мультфильм любит Сергей Лазарев и кто сделал лучшее фото с символом 2019 года.

1 2 3 ... 15 Настрой на 2019 год у Анны Хилькевич определенно боевой!

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.