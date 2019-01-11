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Анна Хилькевич, Екатерина Варнава и Филипп Киркоров в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, как относится к хейтерам Максим Виторган, какой мультфильм любит Сергей Лазарев и кто сделал лучшее фото с символом 2019 года.

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе. 

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11 января 2019
Текст Woman.ru
Фото Instagram
Теги

Оксана Лаврентьева, Сергей Лазарев, Полина Киценко, Настя Задорожная, Филипп Киркоров, Вероника Белоцерковская, Юлия Высоцкая, Андрей Малахов, Екатерина Варнава, Яна Рудковская, Михаил Галустян, Максим Виторган, Павел Воля, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Анна Хилькевич, Звезды в Инстаграме

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