Пальмы вместо елок: где сейчас отдыхают звезды российской эстрады

Январские праздники все мы проводим по своим желаниям и возможностям — кто-то в эти дни не покидает пределов уютной квартиры, а кто-то отправляется в путешествие. Причем уехать можно либо в снега, чтобы от души накататься с гор на лыжах и сноубордах, а можно и в теплые края… Селебрити выбирают последний вариант — такие вот они у нас горячие.

Новогодние каникулы любят все от мала до велика. Почти на две недели вся страна погружается в сладкую атмосферу ничегонеделания. Люди проводят больше времени с близкими, чаще ходят в гости, а также предаются традиционным сезонным забавам — поеданию салатов и просмотру классики советского комедийного кинематографа.



А вот некоторые с легкостью променивают зимнюю сказку на тропические курорты, уезжая справлять Новый год в жаркие страны. Такой вариант особенно по душе знаменитостям.

Целая армия звезд отечественной эстрады уже уехала отдыхать в Таиланд, на Мальдивские острова, Бали, побережье Северной Америки и в Арабские Эмираты.

На курортах настолько повысилась концентрация представителей шоу-бизнеса, что селебы уже начали сталкиваться друг с другом — Анастасия Волочкова провела совместную фотосессию с Ольгой Бузовой, а Сергей Лазарев отметил Рождество с Ани Лорак.



Первым делом наши любимцы поспешили вдоволь насладиться местными деликатесами, позагорать на пляже и искупаться в океане, не забыв все это задокументировать для поклонников, выставив на свои страницы в Инстаграме множество ярких кадров. Затем некоторые из них все же решили вкусить духовную пищу или хотя бы немножко сменить вид активности — Филипп Киркоров отправился в Диснейленд, а Настя Каменских — в Мексику, к пирамидам цивилизации Майя.



Смотрите в нашей галерее подробный фотоотчет с зимних каникул звезд.