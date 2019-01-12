Пальмы вместо елок: где сейчас отдыхают звезды российской эстрады

- Анна и Ольга БузовыСестры Бузовы решили провести время вдвоем и встретить скорый день рождения Ольги на Мальдивских островахСмотреть галерею
Новогодние каникулы любят все от мала до велика. Почти на две недели вся страна погружается в сладкую атмосферу ничегонеделания. Люди проводят больше времени с близкими, чаще ходят в гости, а также предаются традиционным сезонным забавам — поеданию салатов и просмотру классики советского комедийного кинематографа.
А вот некоторые с легкостью променивают зимнюю сказку на тропические курорты, уезжая справлять Новый год в жаркие страны. Такой вариант особенно по душе знаменитостям.
На курортах настолько повысилась концентрация представителей шоу-бизнеса, что селебы уже начали сталкиваться друг с другом — Анастасия Волочкова провела совместную фотосессию с Ольгой Бузовой, а Сергей Лазарев отметил Рождество с Ани Лорак.
Первым делом наши любимцы поспешили вдоволь насладиться местными деликатесами, позагорать на пляже и искупаться в океане, не забыв все это задокументировать для поклонников, выставив на свои страницы в Инстаграме множество ярких кадров. Затем некоторые из них все же решили вкусить духовную пищу или хотя бы немножко сменить вид активности — Филипп Киркоров отправился в Диснейленд, а Настя Каменских — в Мексику, к пирамидам цивилизации Майя.
Смотрите в нашей галерее подробный фотоотчет с зимних каникул звезд.