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Пальмы вместо елок: где сейчас отдыхают звезды российской эстрады

Январские праздники все мы проводим по своим желаниям и возможностям — кто-то в эти дни не покидает пределов уютной квартиры, а кто-то отправляется в путешествие. Причем уехать можно либо в снега, чтобы от души накататься с гор на лыжах и сноубордах, а можно и в теплые края… Селебрити выбирают последний вариант — такие вот они у нас горячие. 

Новогодние каникулы любят все от мала до велика. Почти на две недели вся страна погружается в сладкую атмосферу ничегонеделания. Люди проводят больше времени с близкими, чаще ходят в гости, а также предаются традиционным сезонным забавам — поеданию салатов и просмотру классики советского комедийного кинематографа.

А вот некоторые с легкостью променивают зимнюю сказку на тропические курорты, уезжая справлять Новый год в жаркие страны. Такой вариант особенно по душе знаменитостям.

Целая армия звезд отечественной эстрады уже уехала отдыхать в Таиланд, на Мальдивские острова, Бали, побережье Северной Америки и в Арабские Эмираты.

На курортах настолько повысилась концентрация представителей шоу-бизнеса, что селебы уже начали сталкиваться друг с другом — Анастасия Волочкова провела совместную фотосессию с Ольгой Бузовой, а Сергей Лазарев отметил Рождество с Ани Лорак.

Первым делом наши любимцы поспешили вдоволь насладиться местными деликатесами, позагорать на пляже и искупаться в океане, не забыв все это задокументировать для поклонников, выставив на свои страницы в Инстаграме множество ярких кадров. Затем некоторые из них все же решили вкусить духовную пищу или хотя бы немножко сменить вид активности — Филипп Киркоров отправился в Диснейленд, а Настя Каменских — в Мексику, к пирамидам цивилизации Майя.

Смотрите в нашей галерее подробный фотоотчет с зимних каникул звезд.

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12 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Настя Каменских, Певица Зара, Дарья Пынзарь, Сергей Пынзарь, Ксения Собчак, Максим Виторган, Влад Соколовский, Рита Дакота, Мот, Мария Горбань, Анита Цой, Ирина Дубцова, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Рэпер Баста (Василий Вакуленко), Алиса Юнусова, Симона Юнусова, Тимати, Егор Крид, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Виктория Лопырева, Певица Нюша, Анна Хилькевич, Светлана Лобода, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Анна Бузова

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