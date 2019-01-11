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В активном поиске: вновь одинокий брат Кейт Миддлтон открыл свою страницу в Инстаграме

Родственник герцогини Кембриджской вновь пополнил ряды холостяков и по такому поводу даже решил наладить контакты с внешним миром, открыв свой профиль в соцсети.

31-летний брат Кейт Миддлтон Джеймс не любит афишировать личную жизнь и не делится с общественностью своими фото. Однако недавно мужчина пересмотрел свое отношение к публичности.

Последние годы Джеймс Миддлтон встречался с британской телеведущей Донной Эйр. Девушка была старше его на семь лет и, кроме того, имела ребенка от предыдущего брака. 

Отношения пары нельзя было назвать безоблачными — у них постоянно возникали конфликты по различным вопросам.

В 2016 году брат королевской особы расстался с возлюбленной. Молодые люди очень тяжело переживали разрыв, постоянно думая о том, что допустили ошибку. Поэтому спустя несколько месяцев страданий влюбленные воссоединились и стали планировать свадьбу.

Однако до заключения брака дело так и не дошло. Джеймс и Донна так долго откладывали торжество, что в итоге снова разошлись. На этот раз родственник герцогини решил бороться с грустью и депрессией при помощи новых знакомств — мужчина открыл свой личный профиль в Инстаграме.

Теперь Джеймсу может написать любая девушка, которой он приглянулся. На его странице много кадров, иллюстрирующих его увлечения. Миддлтон разводит собак, часто отдыхает на природе, а также проводит много времени за реставрацией мебели и ремонтом ретро-автомобилей. Уверены, в ближайшие дни его страничку посетит немало девушек, мечтающих выйти замуж за представителя знатного рода!

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11 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Кейт Миддлтон

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