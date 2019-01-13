Жизнь без гаджетов и дружба с бывшим мужем: почему союз Джейсона Момоа и Лизы Боне называют странным

В могучих объятиях Джейсона Момоа мечтают оказаться многие женщины. Но свято место давно занято Лизой Боне. Бывшая жена Ленни Кравица завладела мыслями актера, когда тому было всего 8 лет! Влюбленный мальчик вырос и стал ее мужем.



Джейсон Момоа и Лиза Боне вместе уже 14 лет

Одной из главных премьер 2018 года стала картина «Аквамен», повествующая о приключениях современного владыки подводного царства. В фильме снялись такие звезды как Николь Кидман, Уильям Дефо, Эмбер Херд и Патрик Уилсон, но их герои вряд ли запомнились зрителям так, как персонаж Джейсона Момоа. Могучий красавец-дикарь в обтягивающих кожаных брюках моментально покорил зрительниц по всему миру. Впрочем, женские сердца 39-летний актер завоевал, когда мастерски перевоплотился в Кхала Дрого из «Игры престолов» и Конона-варвара из одноименного фильма.



Эти несколько ролей стали самыми яркими в биографии актера, большинство же остались незамеченными. Помните ли вы, например, что Джейсон снимался в «Спасателях Малибу»? (Хотя, с другой стороны, что можно помнить о проекте, главную роль в котором исполнил выдающийся бюст Памелы Андерсон, заточенный в красный купальник).

Долгие годы проблема Момоа заключалась в том, что он мало чем отличался от большинства других актеров. Да, красивый, да, высокий, но таких миллион!

А настоящими звездами становятся лишь редчайшие экземпляры. Это наш герой понял лишь после встречи с Лизой Боне.



Разница в возрасте (12 лет) и росте (почти сорок сантиметров) супругам не мешает. Более того, они удивительно похожи. Вторую такую парочку не сыщешь во всем Голливуде. Джейсон Момоа и Лиза Боне действительно невероятные, как и история их любви, которая длится вот уже 14 лет, хотя ее начало было положено почти три десятилетия назад.

«Я буду преследовать тебя до конца жизни»

То, что Лиза Боне будет его женой, Джейсон Момоа понял в 8-летнем возрасте. Было это в конце восьмидесятых, и тогда все смотрели супер популярный комедийный сериал «Шоу Кросби», в котором 20-летняя актриса исполняла одну из главных ролей. Влюбившись в обаятельную Дейзи (героиню Лизы), маленький мальчик поставил перед собой цель — познакомиться с ней.



«Я собираюсь преследовать тебя до конца жизни, я обязательно сделаю тебя своей», — твердил он каждый раз, когда Лиза появлялась на экране. Звучит жутковато, признается Джейсон, откровенно рассказывая о своем детском наваждении сегодня, когда фантазия воплотилась в реальность.



Именно эта мечта сподвигла Момоа стать актером. Правда, его талант разглядели на сразу — внимание отвлекали высокий рост и накачанное тело, тогда еще без единой татуировки. В портфолио манекенщика значилась работа с такими брендами как Gucci и Louis Vuitton. Вот только это было неправдой — юноша приписал себе сотрудничество с известными Домами, так как в реальности послужной список был весьма скромным. Его единственным успехом была победа на конкурсе «Модель года Гавайских островов» в 1999 году. Там-то его и приметили создатели сериала «Спасатели Малибу».

Встреча спустя 18 лет

Джейсон Момоа и Лиза Боне познакомились на вечеринке общих знакомых в 2005 году. Ей было 38 лет, ему исполнилось 26. При встрече с настоящей звездой не самый востребованный актер смущался как мальчишка, а когда она протянула ему руку для приветствия, чуть не упал в обморок. Детская мечта почти что осуществилась, и теперь у него были все карты, чтобы завершить ее исполнение.





«Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, но он меня зацепил», — вспоминала позднее Боне



События развивались стремительно, когда новоиспеченный знакомый попросил подбросить его до отеля, а она предложила по пути заехать в паб пропустить по стаканчику.

Лиза окончательно превратилась в идеальную женщину, когда заказала Guinness — любимое пиво Джейсона.

Проведя за разговорами несколько часов, оба поняли — дальше им по пути. Так и вышли вместе из паба. Вернее, великан-Джейсон подхватил дюймовочку-Лизу, перебросил ее через плечо и утащил в свою жизнь. Как настоящий пещерный человек! Так и живут вместе уже 14 лет — он бережно охраняет свой главный трофей, а она рядом с ним чувствует себя как за каменной стеной.



Представители прессы и многие поклонники пары отчего-то решили, что свадьба Джейсона и Лизы состоялась в 2007 году, когда родился их первый ребенок. Однако на самом деле свои отношения они узаконили лишь недавно — в октябре 2017-го.

Она — его королева, а он — ее альфа-самец

Страстный поцелуй Джесона Момоа и… нет, не его жены, а актрисы Роуз МакГоан на премьере фильма «Конон-варвар» наделал немало шума в Сети. Как он посмел? Что скажет Лиза? У них же дети! Интернет-злопыхателей было не унять. Но им тут ловить нечего — супруги на сто процентов доверяют друг другу.



Он называет ее королевой и самой красивой женщиной в мире, а она его — альфа-самцом, который при этом умеет и любит заботиться о семье. По словам Лизы, Джейсон воплощает ту редкую форму маскулинности, на которую в наше время мало кто способен — великодушный лидер, в котором идеально сочетаются харизма, телосложение, ответственность и порядочность.

Актриса действительно обожает своего мужа, а главное — гордится им. А ведь могла бы и приревновать — если не к женщине, то хотя бы к успешной карьере.

Дело в том, что у Боне после ошеломительного успеха сериала «Шоу Кросби» в профессии наступило полное затишье. Будучи уволенной из сериала («из-за творческих разногласий», если верить официальному заявлению в прессе), за прошедшие с тех пор 28 лет Лиза сыграла лишь несколько незначительных ролей в не самых заметных проектах.



Подобная невостребованность ее совсем не волнует, а скорее радует — ведь все время она посвящает детям, мужу и… любимым волкам. Удивлены? А мы предупреждали, что эта парочка не такая как все!

Дикие домашние животные

У наших героев действительно есть пара волков — Амба и Сион, а еще рыжая ослица Фрейя. Со всем этим диким зоопарком звездное семейство проживает в усадьбе, что находится в часе езды от Лос-Анджелеса. Этот дом, а вернее землю в пять акров (около 40 соток) актриса купила 25 лет назад, когда получила первый серьезный гонорар за роль Дениз в «Шоу Косби».



Именно там, вдали от столичной суеты Лиза любит прогуляться босиком в компании своих четвероногих любимцев. Одетая в «вареные» джинсы и замшевую куртку с бахромой, она неспешно исследует окрестности живописного каньона, тихо напевая себе под нос какую-нибудь мелодию. Впечатляющее зрелище для случайных туристов!

Люди не XXI века

Пока мы с вами по 20 часов в неделю зависаем в социальных сетях и засыпаем в обнимку с ноутбуком после просмотра очередного сериала, Лиза Боне и Джейсон Момоа наслаждаются жизнью без гаджетов. В звездном хозяйстве нет телевизора и всего один компьютер, а пользоваться мобильными телефонами в присутствии детей строго запрещено. Стоит ли говорить, что последних айфонов у 11-летней Лолы и 10-летнего Накоа нет — да и предпоследних тоже.





Момоа и Боне воспитывают двоих детей

Не разрешая детям сидеть круглыми сутками в смартфонах, Лиза Боне не только спасает их осанку, но и развивает воображение. По ее мнению, куда больше впечатлений, эмоций и полезных навыков они получат от похода в горы, катания на серфе или во время семейного урока рисования (Момоа, между прочим, в студенческие годы постигал азы живописи в Париже).



В одном из интервью актриса призналась, что испытала невероятную гордость, когда на вопрос «Как ты думаешь, для чего нужна жизнь?» ее сын ответил: «Чтобы защищать Мать-Землю, конечно!».



Впрочем, не думайте, что Лиза и Джейсон какие-то пещерные люди и не использую блага современного мира. Они являются большими поклонниками Saturday Night Live и обожают, уложив детей спать, завалиться на диване с тарелкой попкорна за просмотром очередного выпуска любимого шоу.

Дети

Кстати, о детях. Их у актеров двое, хотя Джейсон мог бы сказать, что на самом деле трое — дочку Лизы от первого брака Зои Кравиц он любит как родную.

Первенец появился в паре через два года после их фееричной встречи. Дочку назвали Лола Иолани. Со вторым ребенком тоже тянуть не стали — сын родился через полтора года. Мальчика нарекли Накоа-Вульф Манакауапо Намакеаха. Выговорить это четко и быстро не получится даже с третьего раза!

Джейсон обожает и старшую дочь Лизы от первого брака Зои Кравиц (на фото слева)

Такое сложное имя родители выбрали неслучайно. Хотя разве можно было ожидать от них традиционного Джека или Питера? Nakoa означает «воин», а Mana — «прочность духа». Namakaeha — часть имени самого Джейсона и для его наследника служит чем-то вроде нашего отчества.



Когда пресса узнала о рождении мальчика, то сообщила всем «Лиза Боне снова стала матерью». Об отце ребенка упомянули лишь единицы — Момоа тогда был еще малоизвестным актером и никого не интересовал. Не то, что сейчас!

Бывших мужей не бывает

Говоря о Джейсоне Момоа и Лизе Боне, несправедливо было бы не упомянуть еще одного члена их дружной семьи. Мы говорим, конечно же, о Ленни Кравице, бывшем муже актрисы.



Их головокружительный роман случился в конце восьмидесятых. Они идеально подходили друг другу: оба драйвовые, харизматичные, готически мрачные и прекрасные. На момент встречи ему было 23, ей — 20. Ленни признавался, что, впервые увидев Лизу, утратил дар речи. Она тоже была впечатлена этим экзотическим красавцем с идеальным торсом и чарующим голосом, от которого ноги сразу подкосились. Ох, какая же была пара!



Плодом этой большой любви стала дочь Зои, но ее рождение не удержало семью от развода. Вы только вдумайтесь, рокер не смог смириться с тем, что его женщина стала сниматься в кино и принадлежала теперь не только ему одному!



Спокойная и мудрая Лиза не собиралась учинять публичные разборки мужчине, оставившего ее с ребенком: «Я предпочитаю не загрязнять карму, а учиться на своем опыте. Мы приняли решение и расстались на добрых нотах — в конце концов, Зои на тот момент была центром моего мира».





1 2 3 ... 18 Джейсон Момоа находится в прекрасных отношениях с бывшем мужем своей супруги Ленни Кравицем

Экс-супруги не только сумели разойтись тихо и без скандалов, но и остались лучшими друзьями. Ленни — частый и желанный гость в усадьбе Лизы и Джейсона. Все главные праздники — Рождество, День благодарения, дни рождения друг друга — они неизменно отмечают своей дружной компанией.



В семейном альбоме хранятся десятки фотографий, на который мускулистый Момоа позирует рядом со стильным и холеным Кравицем. Свои чувства к Ленни Джейсон выражает не только нежными объятиями, но и памятными подарками. В прошлом декабре актер презентовал музыканту кольцо в виде черепа — точно такое же украшает и его правую руку. В общем, перед нами пример большой и дружной семьи. Вот бы у всех так, правда?