Скромное детство и высокий пост: что известно об экс-супруге избранника Виктории Лопыревой Тате Карапетян

В Сети не устают обсуждать детали романа Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. Не так давно выяснилось, что бизнесмен уже некоторое время разведен. Что же известно о бывшей жене предпринимателя Татевик Карапетян?

1 2 3 ... 12 Тата Карапетян — бывшая жена Игоря Булатова, которому приписывают отношения с Викторией Лопыревой

Личная жизнь Виктории Лопыревой не дает покоя интернет-пользователям. Все потому, что недавно модель сфотографировали на отдыхе в Майами в компании загадочного мужчины. Этим самым мужчиной оказался бывший вице-президент группы компаний «Ташир» Игорь Булатов. До недавнего времени предприниматель состоял в браке с дочерью Самвела Карапетяна, 28-летней Татевик. Еще летом 2018-го девушка подала на развод, но афишировать это событие не стала. Она удалила совместные фотографии с бывшим со своей страницы в соцсети, не объяснив толком причин.

Тата — дочь одного из самых богатых людей в России Самвела Карапетяна. По данным агентства Bloomberg, состояние предпринимателя оценивается в три с лишним миллиарда долларов.

У девушки есть два младших брата — Саркис и Карен, которые также заняты развитием семейного бизнеса. Татевик уже несколько лет является одним из вице-президентов группы компаний «Ташир», а еще она управляет федеральной сетью кинотеатров «Синема Стар».



Тата — наследница громкой фамилии, которая может позволить себе все, что душе угодно, но так было не всегда... Пару лет назад девушка признавалась, что ее детство было довольно скромным.

«Я училась в обычной школе в Калуге, а каждое лето нас с братом отправляли в Армению, в деревню к бабушке и дедушке», — говорила Карапетян в интервью Forbes Woman.

Когда появилась возможность, Татевик начала обучение сразу в двух языковых школах — в Англии и Швейцарии. Но высшее образование она решила получать в Москве в Финансовом университете при Правительстве РФ, а параллельно с этим начала вникать в семейное дело.



Об отношениях Таты Карапетян и Игоря Булатова известно не так уж и много. У них есть четырехлетний сын Сэм и дочь Амелия, которой нет еще и года. Молодая мама время от времени публикует фото малышей в Инстаграме — как правило, со спины.



Многие пользователи Сети считают, что Игорь увлекся Викторией Лопыревой, когда его жена ждала второго ребенка. Однако, по словам телеведущей, брак Булатова и Карапетян дал трещину уже давно. Кроме того, Виктория заявила, что, узнав о беременности Татевик, даже хотела прекратить с Игорем отношения, однако мужчина убедил ее, что они должны быть вместе. К слову, в Рунете некоторое время ходили слухи, что Виктория и Тата являлись подругами, однако сама знаменитость опровергла их, заявив, что это было всего лишь «шапочное знакомство».



Сама Карапетян долгое время хранила молчание, но не так давно все же призналась, что узнала о романе своего бывшего мужа с Лопыревой из СМИ. Отвечая на вопрос фолловеров, не хотелось ли ей ударить Викторию, Тата призналась, что ей жалко портить труд пластических хирургов.