Суд в Таиланде вынес Насте Рыбке и Алексу Лесли приговор в виде условного срока

15 января в городе Паттайя прошло судебное заседание по делу скандально известной Насти Рыбки и ее напарника Алекса Лесли. Обвиняемым наконец вынесли приговор.

1 2 3 4 5 6 7 9 месяцев Алекс Лесли и Настя Рыбка провели в тюрьме в Таиланде

В феврале 2018 года в Таиланде были задержаны секс-тренер Алекс Лесли (наст. имя Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (наст. имя Анастасия Вашукевич). Им были выдвинуты обвинения в незаконном проведении секс-тренингов, а позднее — в групповом изнасиловании и сутенерстве.

Лесли и Рыбке грозило до 10 лет тюрьмы, однако они, уверенные в своей правоте, решили отказаться от адвокатов

15 января состоялось заседание по делу, где суд вынес окончательное решение. Как сообщает издание «РИА Новости», Алекса Лесли и Настю Рыбку приговорили к условным срокам заключения, а также фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку (обвиняемые провели в тюрьме Таиланда 9 месяцев). Также отмечается, что все фигуранты признали себя виновными и теперь ждут депортации на родину.