Суд в Таиланде вынес Насте Рыбке и Алексу Лесли приговор в виде условного срока

В феврале 2018 года в Таиланде были задержаны секс-тренер Алекс Лесли (наст. имя Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (наст. имя Анастасия Вашукевич). Им были выдвинуты обвинения в незаконном проведении секс-тренингов, а позднее — в групповом изнасиловании и сутенерстве.
15 января состоялось заседание по делу, где суд вынес окончательное решение. Как сообщает издание «РИА Новости», Алекса Лесли и Настю Рыбку приговорили к условным срокам заключения, а также фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку (обвиняемые провели в тюрьме Таиланда 9 месяцев). Также отмечается, что все фигуранты признали себя виновными и теперь ждут депортации на родину.