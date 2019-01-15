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Суд в Таиланде вынес Насте Рыбке и Алексу Лесли приговор в виде условного срока

15 января в городе Паттайя прошло судебное заседание по делу скандально известной Насти Рыбки и ее напарника Алекса Лесли. Обвиняемым наконец вынесли приговор. 

В феврале 2018 года в Таиланде были задержаны секс-тренер Алекс Лесли (наст. имя Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (наст. имя Анастасия Вашукевич). Им были выдвинуты обвинения в незаконном проведении секс-тренингов, а позднее — в групповом изнасиловании и сутенерстве.

Лесли и Рыбке грозило до 10 лет тюрьмы, однако они, уверенные в своей правоте, решили отказаться от адвокатов

15 января состоялось заседание по делу, где суд вынес окончательное решение. Как сообщает издание «РИА Новости», Алекса Лесли и Настю Рыбку приговорили к условным срокам заключения, а также фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку (обвиняемые провели в тюрьме Таиланда 9 месяцев). Также отмечается, что все фигуранты признали себя виновными и теперь ждут депортации на родину.  

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15 января 2019
Текст Саша Белая
Фото East News, Instagram
Теги

Настя Рыбка, Алекс Лесли

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3 комментария Добавить комментарий
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  • надеюсь их в Белоруссию отправят? вот не хочется чтобы они в России были - такие мерзости неприятные

  • Гость

    надеюсь их в Белоруссию отправят? вот не хочется чтобы они в России были - такие мерзости неприятные

    Тоже об этом сразу подумала. Они же граждане Беларуси? пусть едут туда.

  • Так и думала что будет, главное дерипаске было не посадить их а проучить, теперь будут как шелковые.

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