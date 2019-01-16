Дочери и мама Марии Порошиной встретили ее из роддома

11 января в жизни Марии Порошиной произошло радостное событие: она родила пятого ребенка. Мальчик появился на свет в одной из элитных московских клиник, куда знаменитость обращалась и во время двух своих предыдущих беременностей. Имя малыша, как, впрочем, и его отца, звезда сериала «Всегда говори ''всегда''», пока что скрывает.
На днях Мария и ее новорожденный сын наконец покинули перинатальный центр. Актрису из роддома забрали мама Наталья Петровна и ее старшие дети — 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира.
Порошина также поблагодарила своих фолловеров в соцсети за теплые пожелания: «Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!».
Напомним, что Мария Порошина долгое время не афишировала пятую беременность. В прошлом году знаменитость развелась с Ильей Древновым, а о новом возлюбленном она наторез отказывается говорить.