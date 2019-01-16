Дочери и мама Марии Порошиной встретили ее из роддома

На днях 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой. 16 января знаменитость и ее новорожденного сына выписали из столичного перинатального центра.

1 2 3 4 5 Мария Порошина и ее новорожденный сын выписались из роддома

11 января в жизни Марии Порошиной произошло радостное событие: она родила пятого ребенка. Мальчик появился на свет в одной из элитных московских клиник, куда знаменитость обращалась и во время двух своих предыдущих беременностей. Имя малыша, как, впрочем, и его отца, звезда сериала «Всегда говори ''всегда''», пока что скрывает.



На днях Мария и ее новорожденный сын наконец покинули перинатальный центр. Актрису из роддома забрали мама Наталья Петровна и ее старшие дети — 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира.

Снимком с выписки Порошина поделилась на своей странице в Инстаграме. «Мы — домой! Очень соскучилась по своим девчонкам», — подписала кадр кинозвезда.

Порошина также поблагодарила своих фолловеров в соцсети за теплые пожелания: «Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку!».



Напомним, что Мария Порошина долгое время не афишировала пятую беременность. В прошлом году знаменитость развелась с Ильей Древновым, а о новом возлюбленном она наторез отказывается говорить.