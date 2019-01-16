Стало известно, когда приговоренных к условному сроку Рыбку и Лесли депортируют из Таиланда

В феврале прошлого года Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов, которого широкая публика знает как Алекса Лесли, были задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга. Позднее на них было заведено и другое уголовное дело: молодых людей обвиняли в создании преступного сообщества и предоставлении услуг интимного характера в его составе.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин рассказал агентству РИА Новости, когда же секс-тренеру и его ученице позволят вернуться в страны своего гражданства. «По оценкам представителей иммиграционной полиции, депортация россиян и белорусов может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы», — сообщил дипломат.
Известно, что в настоящее время Алекс Лесли и Настя Рыбка находятся в Бангкоке в центре временного содержания иммиграционной полиции.