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Стало известно, когда приговоренных к условному сроку Рыбку и Лесли депортируют из Таиланда

15 января суд Паттайи вынес приговор 28-летней Насте Рыбке и 37-летнему Алексу Лесли. На днях журналисты узнали, когда же состоится депортация секс-тренера и его ученицы на родину.
  • Алекс Лесли, Настя Рыбка
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    Журналисты узнали, когда может состояться депортация Алекса Лесли и Насти Рыбки
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В феврале прошлого года Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов, которого широкая публика знает как Алекса Лесли, были задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга. Позднее на них было заведено и другое уголовное дело: молодых людей обвиняли в создании преступного сообщества и предоставлении услуг интимного характера в его составе.

Рыбке и Лесли грозило до 10 лет тюремного заключения, но в итоге им дали условный срок и разрешение на депортацию из страны.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин рассказал агентству РИА Новости, когда же секс-тренеру и его ученице позволят вернуться в страны своего гражданства. «По оценкам представителей иммиграционной полиции, депортация россиян и белорусов может состояться в конце этой недели, но не раньше пятницы», — сообщил дипломат.

Известно, что в настоящее время Алекс Лесли и Настя Рыбка находятся в Бангкоке в центре временного содержания иммиграционной полиции.

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16 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото East News, VK.com
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Алекс Лесли, Настя Рыбка

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