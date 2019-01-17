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#10yearschallenge: российские звезды присоединились к всемирному флешмобу и показали, как выглядели 10 лет назад

Несколько дней назад в Инстаграме был запущен флешмоб #10yearschallenge, в котором приняли участие многие голливудские звезды. Вскоре посты с ретро-фотографиями стали выкладывать и отечественные селебрити.

В соцсетях нередко запускаются разного рода флешмобы, которые не только носят развлекательный характер, но и объединяют людей по всему миру. Сегодня в Сети набирает обороты #10yearschallenge — своего рода «акция», призывающая всех желающих показать и рассказать, какими они были 10 лет назад. 

Флешмоб начался за рубежом, но уже через пару дней «добрался» и до России.

Отечественные звезды с удовольствием предались ностальгии и вспомнили, как много изменилось за прошедшие годы. 

Так, своими архивными снимками поделились Елена Пинская-Вакуленко и Баста, Ксения Собчак, Айза Анохина, Анфиса Чехова, Виктория Дайнеко, Мария Миногарова и многие другие селебрити. 

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17 января 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Instagram
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Dino MC 47 (Тимур Кузьминых), Меседа Багаудинова, Мария Миногарова, Анастасия Кожевникова, Вячеслав Манучаров, Телеведущая Аврора, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Белла Потемкина, Елена Пинская, Влад Лисовец, Виктория Дайнеко, Ляйсан Утяшева, Рэпер Guf (Алексей Долматов), Инна Маликова, Татьяна Котова, Алексей Воробьев, Сати Казанова, Анфиса Чехова, Ксения Собчак, Полина Киценко, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Рэпер Баста (Василий Вакуленко)

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