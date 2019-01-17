10yearschallenge: российские звезды присоединились к всемирному флешмобу и показали, как выглядели 10 лет назад

В соцсетях нередко запускаются разного рода флешмобы, которые не только носят развлекательный характер, но и объединяют людей по всему миру. Сегодня в Сети набирает обороты #10yearschallenge — своего рода «акция», призывающая всех желающих показать и рассказать, какими они были 10 лет назад.
Флешмоб начался за рубежом, но уже через пару дней «добрался» и до России.
Так, своими архивными снимками поделились Елена Пинская-Вакуленко и Баста, Ксения Собчак, Айза Анохина, Анфиса Чехова, Виктория Дайнеко, Мария Миногарова и многие другие селебрити.