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Эрика Кикнадзе похожа на Кайю Гербер — только выглядит интереснее

Существует теория, согласно которой у каждого человека на Земле есть свой двойник. Мы нашил двух очень похожих известных девушек, сходства которых раньше почему-то не замечали. 

После новогодних праздников большая семья Ивана Урганта в полном составе улетела в Америку. 40-летний телеведущий иногда рассказывает в соцсетях, куда они ходят и чем занимаются. 

17 января в Инстаграме Ивана появилось фото с баскетбольного матча. В кадре он позирует со своими старшенькими — 18-летней Эрикой и 10-летней Ниной. Обратите внимание на первую. Никого не напоминает?

На наш взгляд, Эрика — вылитая Кайя Гербер. Обе девушки брюнетки, с чуть пухловатыми губами, выразительными карими глазами и широкими бровями. И та, и другая одинаково круто смотрятся в кадре. Но нам все же больше нравится дочь Ивана Урганта — ее внешность поинтереснее, чем у дочери Синди Кроуфорд. 

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17 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, Getty Images, Facebook
Теги

Эрика Кикнадзе, Иван Ургант, Кайя Гербер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какое-то неуловимое сходство временами проскакивает на некоторых фото, но если их поставить рядом, то они не будут похожи.

  • И ни одной нормальной фотки, где было-бы хорошо видно лицо.

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