Эрика Кикнадзе похожа на Кайю Гербер — только выглядит интереснее

После новогодних праздников большая семья Ивана Урганта в полном составе улетела в Америку. 40-летний телеведущий иногда рассказывает в соцсетях, куда они ходят и чем занимаются.
17 января в Инстаграме Ивана появилось фото с баскетбольного матча. В кадре он позирует со своими старшенькими — 18-летней Эрикой и 10-летней Ниной. Обратите внимание на первую. Никого не напоминает?
На наш взгляд, Эрика — вылитая Кайя Гербер. Обе девушки брюнетки, с чуть пухловатыми губами, выразительными карими глазами и широкими бровями. И та, и другая одинаково круто смотрятся в кадре. Но нам все же больше нравится дочь Ивана Урганта — ее внешность поинтереснее, чем у дочери Синди Кроуфорд.
Какое-то неуловимое сходство временами проскакивает на некоторых фото, но если их поставить рядом, то они не будут похожи.