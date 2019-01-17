Эрика Кикнадзе похожа на Кайю Гербер — только выглядит интереснее

Существует теория, согласно которой у каждого человека на Земле есть свой двойник. Мы нашил двух очень похожих известных девушек, сходства которых раньше почему-то не замечали.



1 2 3 4 5 6 Иван Ургант опубликовал фото со старшей дочерью Эрикой

После новогодних праздников большая семья Ивана Урганта в полном составе улетела в Америку. 40-летний телеведущий иногда рассказывает в соцсетях, куда они ходят и чем занимаются.



17 января в Инстаграме Ивана появилось фото с баскетбольного матча. В кадре он позирует со своими старшенькими — 18-летней Эрикой и 10-летней Ниной. Обратите внимание на первую. Никого не напоминает?



На наш взгляд, Эрика — вылитая Кайя Гербер. Обе девушки брюнетки, с чуть пухловатыми губами, выразительными карими глазами и широкими бровями. И та, и другая одинаково круто смотрятся в кадре. Но нам все же больше нравится дочь Ивана Урганта — ее внешность поинтереснее, чем у дочери Синди Кроуфорд.



