Анастасия и Дмитрий Тарасовы хотят детей-погодок

Многие считают, что дети-погодки — это чуть ли не страшный сон каждой женщины. Но точно не Анастасии Тарасовой.



1 2 3 4 5 Анастасия и Дмитрий Тарасовы мечтают о втором ребенке

В семье Дмитрия и Анастасии Тарасовых большой праздник — у 6-месячной малышки Миланы прорезались первые два зуба. Накануне этого важного события глаза не сомкнули ни она, ни ее мама. Чтобы не терять время даром, супруга футболиста решила ответить на вопросы своих подписчиков.



Анастасия рассказала о своей худшей черте («Упрямство»), о том, как Дмитрий сделал ей предложение («Очень трогательно и волшебно»), и планируют ли они второго ребенка. «Любимый очень хочет погодок (и я тоже)», — сообщила молодая мама.



Первенец супругов появился на свет в середине июля 2018-го. Поэтому поклонники пары тут же начали гадать — а не беременна ли Анастасия сейчас? Если это действительно так, то второй малыш может появиться на свет, когда Милане Дмитриевне как раз будет чуть больше года, как и хотели родители.