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Анастасия и Дмитрий Тарасовы хотят детей-погодок

Многие считают, что дети-погодки — это чуть ли не страшный сон каждой женщины. Но точно не Анастасии Тарасовой.

В семье Дмитрия и Анастасии Тарасовых большой праздник — у 6-месячной малышки Миланы прорезались первые два зуба. Накануне этого важного события глаза не сомкнули ни она, ни ее мама. Чтобы не терять время даром, супруга футболиста решила ответить на вопросы своих подписчиков.

Анастасия рассказала о своей худшей черте («Упрямство»), о том, как Дмитрий сделал ей предложение («Очень трогательно и волшебно»), и планируют ли они второго ребенка. «Любимый очень хочет погодок (и я тоже)», — сообщила молодая мама.

Первенец супругов появился на свет в середине июля 2018-го. Поэтому поклонники пары тут же начали гадать — а не беременна ли Анастасия сейчас? Если это действительно так, то второй малыш может появиться на свет, когда Милане Дмитриевне как раз будет чуть больше года, как и хотели родители. 

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17 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, @lobacheva_tel/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Похоже она уже в положении. Дочка хорошенькая, рожайте побольше красивых детей.

  • Понравился макияж Дмитрия на первом фото ))

  • А что Анастасии ещё делать? Бакалавриат заочный черт знает сколько времени и то закончить не может, книжек не читает, пыталась тут блеснуть словом "терминАлогия". Таким только рожать и остаётся, будет, как её мама

  • Представляю эту картину - ребёнок орёт, мучается от боли режущихся зубов, а мама, чтобы времени не терять, сидит в инстаграме и отчитывается тем, кому на неё плевать о том, что они знать даром не хотели. Ума палата

  • Дочка хорошенькая на личико, но в 6 месяцев уже 70,5 см! Пойдёт в папу ростом. 190, а то и 195, как дочь Болдуина.

  • На втором фото, правильно ли прочитали мои глаза? Анастасия пишет "...хотим погодок. Делитесь лайфхаками". Лайфхаками? Поделиться рецептами, как сделать второго ребенка? Настя, подумай немного, - так же как и первого. Понравилось слово, захотелось его употребить, а значение не так важно? Умница ты наша.

  • У Настюши природная красота которую надо пердать детишкам. Пусть рожает. С зарплатой Димитрия можно их с десяток родить. И потом, после поступка первой жены, можно сказать, что Милана его единственный ребенок

  • Гость

    У Настюши природная красота которую надо пердать детишкам. Пусть рожает. С зарплатой Димитрия можно их с десяток родить. И потом, после поступка первой жены, можно сказать, что Милана его единственный ребенок

    а суд и ДНК тест считают иначе и Тарасу это не поможет) как и насте, когда придётся алименты выпрашивать на свой приплод

  • Тот кто писал явно на стороне об))) очень стебно написано)

  • Гость

    а суд и ДНК тест считают иначе и Тарасу это не поможет) как и насте, когда придётся алименты выпрашивать на свой приплод

    Приплод хоть у вас есть. или такая же бесплодная, как Бузова?

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