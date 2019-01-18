Какой странный подарок подарил мэр Лондона Кейт Миддтон и принцу Уильяму на свадьбу

Почти 8 лет назад назад все жители Великобритании «пели и плясали» по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II принца Уильяма и «девушки из народа» — дочери стюардессы Кэрол и авиадиспетчера Майкла Миддлтон Кейт.
На церемонии венчания в Вестминстерском аббатстве присутствовало около двух тысяч человек, среди которых были родственники и близкие друзья пары, а также знаменитости и политики, в том числе и мэр Лондона Борис Джонсон. На днях стало известно, что же глава города преподнес герцогу и герцогине Кембридским.
К слову, точно такие же велосипеды можно с легкостью взять напрокат в Лондонских парках. Вручив подарок, Джонсон заявил, что с нетерпением ждет, когда молодожены прокатятся на этом двухместном транспорте. Интересно, как на такой оригинальный презент отреагировали Кейт Миддлтон и принц Уильям?