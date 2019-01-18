Какой странный подарок подарил мэр Лондона Кейт Миддтон и принцу Уильяму на свадьбу

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года. Казалось бы, за 7 лет мы узнали о свадьбе герцога и герцогини Кембриджских буквально все. А вот и нет! На днях стало известно, что на это важное торжество супругам подарил мэр Лондона. Вы будете удивлены!

1 2 3 4 5 Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года

Почти 8 лет назад назад все жители Великобритании «пели и плясали» по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II принца Уильяма и «девушки из народа» — дочери стюардессы Кэрол и авиадиспетчера Майкла Миддлтон Кейт.



На церемонии венчания в Вестминстерском аббатстве присутствовало около двух тысяч человек, среди которых были родственники и близкие друзья пары, а также знаменитости и политики, в том числе и мэр Лондона Борис Джонсон. На днях стало известно, что же глава города преподнес герцогу и герцогине Кембридским.

Так, британский таблоид Daily Express сообщил, что в качестве свадебного презента Джонсон, как большой любитель двухколесного транспорта, вручил Кейт и Уильяму тандемный велосипед «Борис» в качестве свадебного подарка.

К слову, точно такие же велосипеды можно с легкостью взять напрокат в Лондонских парках. Вручив подарок, Джонсон заявил, что с нетерпением ждет, когда молодожены прокатятся на этом двухместном транспорте. Интересно, как на такой оригинальный презент отреагировали Кейт Миддлтон и принц Уильям?