Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Какой странный подарок подарил мэр Лондона Кейт Миддтон и принцу Уильяму на свадьбу

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года. Казалось бы, за 7 лет мы узнали о свадьбе герцога и герцогини Кембриджских буквально все. А вот и нет! На днях стало известно, что на это важное торжество супругам подарил мэр Лондона. Вы будете удивлены! 

Почти 8 лет назад назад все жители Великобритании «пели и плясали» по случаю бракосочетания внука королевы Елизаветы II принца Уильяма и «девушки из народа» — дочери стюардессы Кэрол и авиадиспетчера Майкла Миддлтон Кейт.

На церемонии венчания в Вестминстерском аббатстве присутствовало около двух тысяч человек, среди которых были родственники и близкие друзья пары, а также знаменитости и политики, в том числе и мэр Лондона Борис Джонсон. На днях стало известно, что же глава города преподнес герцогу и герцогине Кембридским. 

Так, британский таблоид Daily Express сообщил, что в качестве свадебного презента Джонсон, как большой любитель двухколесного транспорта, вручил Кейт и Уильяму тандемный велосипед «Борис» в качестве свадебного подарка. 

К слову, точно такие же велосипеды можно с легкостью взять напрокат в Лондонских парках. Вручив подарок, Джонсон заявил, что с нетерпением ждет, когда молодожены прокатятся на этом двухместном транспорте. Интересно, как на такой оригинальный презент отреагировали Кейт Миддлтон и принц Уильям? 

Перейти к обсуждению


18 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 359

Новое за неделю

17 новых тем

Популярное за неделю

16 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.