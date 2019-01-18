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Иосиф Пригожин заявил, что Сергею Лазареву не стоит ехать на «Евровидение»

Не так давно в Сети появилась информация о том, что в 2019 году представлять Россию на конкурсе «Евровидение» будет Сергей Лазарев. Однако этому факту обрадовались не все, в том числе и Иосиф Пригожин. 
  • Сергей Лазарев
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    На днях в СМИ появилась информация, что участником «Евровидения-2019» от России будет Сергей Лазарев
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В начале февраля станет известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2019 году в Израиле. Однако уже сейчас в СМИ появилась информация, что, скорее всего, это будет Сергей Лазарев. Исполнитель уже принимал участие в музыкальном конкурсе в 2016 году. Однако сейчас, по информации инсайдеров, он готов взять реванш и всерьез нацелен на победу. 

Официальной информации от профессионального жюри и Лазарева пока не последовало, но уже сейчас многие представители шоу-бизнеса считают, что исполнителю второй раз на конкурс ехать не стоит. 

Так, на днях в разговоре с журналистами НСН Иосиф Пригожин заявил, что Сергей уже всем все доказал, выступив на конкурсе «Евровидение» в 2016 году. 

«Я бы дал возможность поехать Панайотову. Лазарев уже стал большим артистом. Все, что можно было с ''Евровидения'' получить, он получил. Зачем ему нужно это первое место, даже если оно будет? Непонятно. К сожалению, в России победителей не любят. Чем выше ты становишься, тем меньший к тебе интерес проявляет аудитория», — поделился мнением Пригожин.

Напомним, на «Евровидении-2016» Сергей Лазарев занял третье место, уступив участнице из Украины Джамале и исполнительнице из Австралии Дэми Им. К слову, тогда певец получил максимальный балл по итогам зрительского голосования, однако профессиональное жюри оценило его не так высоко.

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18 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
Теги

Сергей Лазарев, Иосиф Пригожин

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Пригожину самому уже давно пора перестать делать заявления по поводу других исполнителей. Кому нужен скучный Панайотов? Что ему даст Евровидение? Пусть Лазарев едет - и так два года позорились.

  • Да пусть Лазарев едет.Там таких сладеньких любят, а по приезду наконец-то совершит каминг-аут, ну сколько можно играть роль мужика.

  • Гость

    Пригожину самому уже давно пора перестать делать заявления по поводу других исполнителей. Кому нужен скучный Панайотов? Что ему даст Евровидение? Пусть Лазарев едет - и так два года позорились.

    Да оба они скучные, и Панайотов и Лазарев, надо из рэперской тусовки кого-нибудь посылать, кто у нас там почуднее?

  • Лазареву один раз уже не дали занять первое место. Он думает, что сейчас будет по- другому? Если только заплатят за первое место.

  • Гость

    Да оба они скучные, и Панайотов и Лазарев, надо из рэперской тусовки кого-нибудь посылать, кто у нас там почуднее?

    Тимати

  • Гость

    Тимати

    Тимати старый, заматерел, может Элджей? ))

  • Сашу Гудкова надо отправить, он эпатажный :))

  • Гость

    Тимати старый, заматерел, может Элджей? ))

    Элджей нудный, может Дони какой-нибудь? Басков, кстати, еще на Евровидении не отметился!

  • Гость

    Тимати старый, заматерел, может Элджей? ))

    какой тимати и элджей? раз уж просят рэперка да почуднее так даёшь Пашу Техника! вот он точно там зажжёт в небе огоньки. а вообще нахрен и лазарева и панайотова, это олд скул, пусть поют дальше для бабок на второй кнопке, вот были в списках претендентов темникова и манижа, пусть бы кто-то из них поехал лучше чем этот народный артист всея руси

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