Иосиф Пригожин заявил, что Сергею Лазареву не стоит ехать на «Евровидение»

Не так давно в Сети появилась информация о том, что в 2019 году представлять Россию на конкурсе «Евровидение» будет Сергей Лазарев. Однако этому факту обрадовались не все, в том числе и Иосиф Пригожин.

1 2 3 4 5 На днях в СМИ появилась информация, что участником «Евровидения-2019» от России будет Сергей Лазарев

В начале февраля станет известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении» в 2019 году в Израиле. Однако уже сейчас в СМИ появилась информация, что, скорее всего, это будет Сергей Лазарев. Исполнитель уже принимал участие в музыкальном конкурсе в 2016 году. Однако сейчас, по информации инсайдеров, он готов взять реванш и всерьез нацелен на победу.



Официальной информации от профессионального жюри и Лазарева пока не последовало, но уже сейчас многие представители шоу-бизнеса считают, что исполнителю второй раз на конкурс ехать не стоит.

Так, на днях в разговоре с журналистами НСН Иосиф Пригожин заявил, что Сергей уже всем все доказал, выступив на конкурсе «Евровидение» в 2016 году.

«Я бы дал возможность поехать Панайотову. Лазарев уже стал большим артистом. Все, что можно было с ''Евровидения'' получить, он получил. Зачем ему нужно это первое место, даже если оно будет? Непонятно. К сожалению, в России победителей не любят. Чем выше ты становишься, тем меньший к тебе интерес проявляет аудитория», — поделился мнением Пригожин.



Напомним, на «Евровидении-2016» Сергей Лазарев занял третье место, уступив участнице из Украины Джамале и исполнительнице из Австралии Дэми Им. К слову, тогда певец получил максимальный балл по итогам зрительского голосования, однако профессиональное жюри оценило его не так высоко.