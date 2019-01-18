Почему Софи Тернер не разрешалось мыть голову во время съемок «Игры престолов»

Сериал «Игра престолов» известен жестокими сценами и частыми смертями главных героев. Оказалось, что нелегко приходится не только вымышленным персонажам, но и актерам на съемках.

1 2 3 4 5 Софи Тернер не разрешалось мыть голову на съемках «Игры престолов»

На днях 22-летняя Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в популярном сериале «Игра престолов», рассказала в интервью американскому InStyle, что во время съемок ей запретили мыть голову.



«Начиная с пятого сезона, создатели сериала попросили меня перестать мыть волосы. Это было крайне неприятно», — рассказала актриса. По словам Софи, такие меры понадобились для того, чтобы образ получился более достоверным.

«В первых сезонах Санса былой юной девочкой-аристократкой», — пояснила девушка.

Как известно поклонникам сериала, дальнейшая судьба героини была несладкой: на ее долю выпало немало испытаний. К счастью Тернер, на съемках заключительного сезона ей разрешили не красить ее светлые от природы волосы в рыжий, а надеть парик.



Напомним, мировая премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля.