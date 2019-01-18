Почему Софи Тернер не разрешалось мыть голову во время съемок «Игры престолов»

На днях 22-летняя Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в популярном сериале «Игра престолов», рассказала в интервью американскому InStyle, что во время съемок ей запретили мыть голову.
«Начиная с пятого сезона, создатели сериала попросили меня перестать мыть волосы. Это было крайне неприятно», — рассказала актриса. По словам Софи, такие меры понадобились для того, чтобы образ получился более достоверным.
Как известно поклонникам сериала, дальнейшая судьба героини была несладкой: на ее долю выпало немало испытаний. К счастью Тернер, на съемках заключительного сезона ей разрешили не красить ее светлые от природы волосы в рыжий, а надеть парик.
Напомним, мировая премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля.