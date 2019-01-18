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Почему Софи Тернер не разрешалось мыть голову во время съемок «Игры престолов»

Сериал «Игра престолов» известен жестокими сценами и частыми смертями главных героев. Оказалось, что нелегко приходится не только вымышленным персонажам, но и актерам на съемках.  

На днях 22-летняя Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в популярном сериале «Игра престолов», рассказала в интервью американскому InStyle, что во время съемок ей запретили мыть голову.

«Начиная с пятого сезона, создатели сериала попросили меня перестать мыть волосы. Это было крайне неприятно», — рассказала актриса. По словам Софи, такие меры понадобились для того, чтобы образ получился более достоверным.

«В первых сезонах Санса былой юной девочкой-аристократкой», — пояснила девушка.

Как известно поклонникам сериала, дальнейшая судьба героини была несладкой: на ее долю выпало немало испытаний. К счастью Тернер, на съемках заключительного сезона ей разрешили не красить ее светлые от природы волосы в рыжий, а надеть парик.     

Напомним, мировая премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля.  

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18 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Софи Тернер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Я не поняла, почему у юной девочки-аристократки должны были быть немые волосы.

  • Немытые **

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