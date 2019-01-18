Полина Гагарина, Елена Темникова и Стас Пьеха в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, какого питомца стоит завести Ксении Собчак, что нужно для счастья певице Елке и кем из древнегреческих героев мог быть Стас Пьеха.

1 2 3 ... 15 Уверенная в себе Полина Гагарина сможет направить в нужное ей русло не только доску для серфинга, но и свою жизнь. С таким капитаном хоть в кругосветное путешествие!

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.