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Полина Гагарина, Елена Темникова и Стас Пьеха в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, какого питомца стоит завести Ксении Собчак, что нужно для счастья певице Елке и кем из древнегреческих героев мог быть Стас Пьеха.
  • Полина Гагарина
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    Уверенная в себе Полина Гагарина сможет направить в нужное ей русло не только доску для серфинга, но и свою жизнь. С таким капитаном хоть в кругосветное путешествие!
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Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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18 января 2019
Текст Woman.ru
Фото Instagram
Теги

Мот, Певица Елка, Ксения Собчак, Александра Савельева, Екатерина Варнава, Юлия Высоцкая, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Оксана Лаврентьева, Анна Хилькевич, Стас Костюшкин, Марина Кравец, Елена Темникова, Стас Пьеха, Евгений Плющенко, Полина Гагарина, Звезды в Инстаграме

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Выбешивает, когда взрослые люди выпрашивают жалость на спекуляции медицинской темы. Пластырь на шее снятый демонстрационно в кадр, и жирнючие китайского разлива логотипы на детях, жене и собаке вызывает странное чувство удивления с желанием покрутить у виска. Взрослый мужик, а ведет себя как..... . Осталось только вытянуть ножку, поправить капельницу, собачку взбить как подушку под голову и простонать - ааааа, весь в работе, сгорел в суете дел. Гагарину туда же. Люди, изображающие, не живущие, не дышащие, с глазами камбалы вбок на инсту "ну как, как я там, пошли лайки?".

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