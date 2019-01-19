«Коплю энергию для мужчины»: Боня рассказала, почему уже долгое время не занимается сексом

Кажется, что жизнь 39-летней Виктории Бони не перестает бурлить страстями. В СМИ то и дело появляется информация об отношениях телеведущей с новым мужчиной. Однако сама Боня отрицает приписываемые ей связи — недавно звезда даже призналась, что вот уже несколько месяцев у нее не было интимной близости.
«Если у меня перерыв и нет отношений в течение 3-4, а то и 5-6 месяцев, я буду накапливать в себе эту (сексуальную — прим. Woman.ru) энергию. Зато мой следующий мужчина почувствует себя особенным», — поведала звезда блогеру.
Боня также призналась, что отвлечься ей помогают физические нагрузки.