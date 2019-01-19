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«Коплю энергию для мужчины»: Боня рассказала, почему уже долгое время не занимается сексом

В последнее время в личной жизни Виктории Бони наступило затишье. Недавно звезда объяснила, почему мы ничего не слышим о ее новых романах. Она заявила, что ждет, когда в ее жизни появится особенный мужчина.
  • Виктория Боня
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    Виктория Боня рассказала, почему в последнее время в ее личной жизни наступило затишье
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Кажется, что жизнь 39-летней Виктории Бони не перестает бурлить страстями. В СМИ то и дело появляется информация об отношениях телеведущей с новым мужчиной. Однако сама Боня отрицает приписываемые ей связи  — недавно звезда даже призналась, что вот уже несколько месяцев у нее не было интимной близости.

18 января в Инстаграме блогера Денчика появилось интервью с Викторией. В ролике она объяснила причины своего долгого воздержания.

«Если у меня перерыв и нет отношений в течение 3-4, а то и 5-6 месяцев, я буду накапливать в себе эту (сексуальную — прим. Woman.ru) энергию. Зато мой следующий мужчина почувствует себя особенным», — поведала звезда блогеру. 

Боня также призналась, что отвлечься ей помогают физические нагрузки.

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19 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Виктория Боня

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Это она себя так рекламирует?)))

  • У Бузовой, а она помоложе будет, почти три года нет интимной близости, вроде жива, а тут 4 месяца - чепуха для них.

  • Те кто говорят его нет у тех он активен!

  • Не верится что Боня одна она скрывает своего мужчину.

  • Боня, а кто тебе шикарную большую квартиру в монако снимает?

  • Красотка!!!

  • Гость

    Боня, а кто тебе шикарную большую квартиру в монако снимает?

    Из кухни и спальни? Да уж, большая и шикарная. У нее все видюхи за барной стойкой или на диване в кухне. Да, еще в коридоре на полу лежала.

  • Дорогая редакция, у меня к вам ценное предложение. Разделите пожалуйста сайт на части. В одной будут киркоровы-бузовы-бони-дакоты-виндзоры и иже с ними (отдельное спасибо, что более не пишете про Сури, в одно время у меня уже глаз дергался от обилия новостей об этой девочке Круза). В другой части соберите нормальные познавательные статьи биографии и важные новости нашей страны . В третьей страшилки про пропавшие трупы из желтой прессы без доказательств (например в штатах такое печают, вы копируете, некоторым нравится), кто любит про изнасилования да про избиения жен сюда же. И третья часть пусть будет про моду и косметологию. Наведите уже порядок на сайте, где логистика?

  • У нее кредит "на носу" штоль, раз такими подробностями раскидалась. Выбирала наверное или про запор, или про воздержание

  • Гость

    Боне до вас точно не опустится!

    Ну конечно, это выше ее достоинства (с).

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